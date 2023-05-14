https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/vecher-pamyati-pervogo-prezidenta-abkhazii-proshel-v-gudaute-1045800837.html

Вечер памяти первого президента Абхазии прошел в Гудауте

Вечер памяти первого президента Абхазии прошел в Гудауте

Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 78 лет. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T16:59+0300

2023-05-14T16:59+0300

2023-05-14T16:59+0300

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ГУДАУТА, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошел в Гудаутском доме культуры в воскресенье, 14 мая.Открывая мероприятие, директор Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии Гугуца Джикирба отметила, что Владислав Ардзинба наряду с Келешбеем Чачба-Шервашидзе и Нестором Лакоба был тем, кто возглавил страну в самый сложный исторический период и привел ее к победе."Похороните меня так, как хоронили моих бойцов. Прошу накрыть меня абхазским флагом, а после моих похорон отдайте флаг моей семье", - завещал первый глава государства.Присутствующие на церемонии почтили память Владислава Ардзинба минутой молчания. Также прозвучал гимн Республики Абхазия.Историк и публицист Руслан Гожба в своей речи подчеркнул, что Ардзинба всегда вкладывал всего себя в науку, изучение культуры, традиций и быта абхазского народа. Он уверен, что Владислав Ардзинба не был случайным человеком для страны – он был послан свыше.В качестве доказательства своей точки зрения он рассказал историю, которая произошла в 1942 году в селе Отара. Долгожитель Кадыр Хурхумал собрал своих детей и сказал, что немцы подойдут к горам, но сделать ничего не смогут. Спустя три года победа над ними будет одержана."Он также сказал, что спустя много лет после Великой войны из Москвы в Абхазию приедет получивший образование 20-летний парень. Он возглавит Абхазию. Будет война, но абхазы победят", - отметил Гожба.В рамках памятного вечера была запланирована и концертная программа. Ученики школ прочитали стихотворения, посвященные Владиславу Ардзинба, детский ансамбль "Адац" выступил с зажигательным танцем, на сцену также вышли вокальный коллектив "Рица", певцы Артур Лакрба, Сати Какубава, Мана, Анатолий Алтейба, Саида Цимцба, Денис Хагба и любимая группа первого президента - "Апсны-67".Зрителям показали видеоряд с архивными фотографиями Ардзинба разных лет. На памятном вечере присутствовали руководство Гудаутского района, родственники первого президента, военнослужащие абхазской армии, представители общественности.Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года в селе Эшера Сухумского района. Ученый-востоковед, он пришел в большую политику в конце 80-х годов и сыграл огромную роль в истории страны. Возглавив национально-освободительную борьбу народа Абхазии, он сумел добиться независимости страны.Ардзинба был дважды избран на должность президента Абхазии. Он скончался 4 марта 2010 года после продолжительной болезни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/lider-natsii-yarkie-momenty-v-zhizni-vladislava-ardzinba-1045793747.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/pamyat-vladislava-ardzinba-pochtili-v-eshere-1045794205.html

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