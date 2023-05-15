https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/khochesh-mira-gotovsya-k-voyne-k-godovschine-varshavskogo-dogovora-1045815171.html

Хочешь мира, готовься к войне: к годовщине Варшавского договора

Хочешь мира, готовься к войне: к годовщине Варшавского договора

14 мая 1955 года был подписан Варшавский договор, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T14:10+0300

2023-05-15T14:10+0300

2023-05-15T14:57+0300

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Накануне колумнист Sputnik рассуждал о том, как важно иногда углубляться в историю, чтобы извлечь уроки из положительного и отрицательного опыта предшественников.Алексей Ломия, SputnikБывают такие моменты, когда начинаешь листать новости и вместо того, чтобы узнать происходящее, предвосхитить предстоящие события, попадаешь в омут воспоминаний. Так и случилось со мной, перечитывал одного журналиста, склонного строить разные версии новостей. Точнее сказать – любящего выкладывать информацию весьма оригинально, с экскурсами в историю. Порой это очень познавательно и поучительно. Военное делоВот и на этот раз очередной его пируэт напомнил о некогда существовавшем военно-политическом союзе – Организации Варшавского договора. Как известно, в нее входили почти все страны социалистического лагеря, главным лоцманом которой, естественно был Советский Союз. А вот я вспомнил свои студенческие годы. Начиная со второго курса, раз в неделю у нас были занятия на военной кафедре. Нельзя не сказать, что в МГУ она была одна из лучших в СССР. Огромное, отдельно стоящее здание, просторные кабинеты, великолепная материально-техническая база. На одном из этажей проводились практические занятия. Невиданные по тем временам по технической начинке тренажеры, с возможностью виртуально почувствовать себя на поле боя в башне БМП. Блестящий преподавательский состав, в основном состоявший из "афганцев" – настоящих командиров, с опытом реальных боевых действий.Снимая гриф секретностиРаз в месяц у нас были две пары, посвященные советской военной доктрине. Там нас знакомили с очень секретными выкладками. Настолько, что мы были под подпиской о неразглашении. Если память не изменяет, на 25 лет. Прошло уже больше, да и вокруг все изменилось, так что могу рассказывать. Меня ошеломило и впечатлило то, что во время этих занятий враг был конкретный, без витиеватых оборотов, типа "предполагаемый противник". И в первую очередь это были США, Великобритания, Франция и Германия. Остальные всерьез не воспринимались. Вроде бы больше похоже на несбыточную фантазию зацикленных на войне полководцев, но такие планы были. И о них, естественно, знали наши враги. И с этим считались. И каждый раз задумывались, когда в голове появлялись шальные мысли навязать СССР и их союзникам свою волю.Паритет нарушенНынче все кардинально изменилось. Варшавский блок прекратил свое существование. Многие страны из этого союза легко перекочевали в стан противника. Некоторые из них, такие как Польша, стали самыми лютыми врагами нынешней России – правопреемницы СССР.История не любит сослагательного наклонения, но если попытаться пофантазировать и сложить пазл так, что Варшавский договор все еще существовал бы, нынешних кровавых событий на Украине точно не было бы. И пусть тысячи погибших на полях сражений солдат и офицеров будут на совести политиков, которые развалили Советский Союз. Они разрушили существовавший десятилетиями миропорядок и установившийся паритет сил. И сейчас ни один аналитик не может предсказать, какое будет завтра у наших детей, у нашей планеты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/evropa-otmenyaet-pobedu-sssr-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-1043331320.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/polshu-strashit-odinochestvo-evropa-zhdet-vozmozhnosti-byt-klientom-rossii-1045618405.html

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