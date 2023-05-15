https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/odinnadtsat-chelovek-pogibli-v-gudautskom-rayone-v-dtp-s-nachala-goda-1045819961.html

Одиннадцать человек погибли в Гудаутском районе в ДТП с начала года

Одиннадцать человек погибли в Гудаутском районе в ДТП с начала года

Ситуацию на дорогах и соблюдение правопорядка обсудили на совещании в администрации Гудаутского района в понедельник, 15 мая. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T20:25+0300

2023-05-15T20:25+0300

2023-05-15T20:25+0300

в абхазии

гаи

мвд абхазии

гудаутский район

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/09/1031973375_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dac1003d725f8c4d08c60fd27090a56e.jpg

ГУДАУТА, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. С начала года в Гудаутском районе произошло 14 ДТП, в которых погибли 11 человек и 12 пострадали, сообщил на еженедельном совещании в администрации района начальник РОВД Зосма Гицба.Комментируя произошедшее ДТП в селе Абгархук 13 мая, в результате которого погибло пять человек, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа выразил уверенность, что с общественностью необходимо обсуждать соблюдение мер безопасности на дорогах."Мы все время говорим о работе милиции, ГАИ, но и мы на местах должны работать. Главы сел, обращаюсь к вам, вы тоже должны реагировать. Они не могут заезжать в каждый проулок и проводить рейды. Соберите актив, подключите совет старейшин, общественные организации, ветеранов войны, матерей погибших бойцов, телевидение и обсудите эту проблему. Давайте поможем им", - отметил Боджгуа.Начальник РОВД также добавил, что со следующей недели запланированы встречи сотрудников милиции с учениками школ для проведения разъяснительных бесед, но и этого будет недостаточно без помощи родителей.Прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба подчеркнул, что сотрудников ГАИ в районе не хватает, что отражается на общей обстановке на дорогах.Он также считает, что рейдовые профилактические мероприятия несколько раз в неделю не дают ожидаемого эффекта, так как для улучшения ситуации нужно проводить ежедневную и кропотливую работу, но людей для этого недостаточно.Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба попросил руководство отдела образования проконтролировать посещаемость в школах районах и обсудить этот вопрос с руководителями общеобразовательных учреждений и родительскими комитетами, так как наблюдаются частые прогулы уроков учениками.Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи со смертельной аварией, произошедшей 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Также от занимаемых должностей были освобождены двое его заместителей – Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба был объявлен выговор.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/nachalnik-gai-abkhazii-osvobozhden-ot-zanimaemoy--1045805136.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/pyatero-chelovek-pogibli-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1045790814.html

гудаутский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гаи, мвд абхазии, гудаутский район, абхазия