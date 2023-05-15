https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/odinnadtsat-chelovek-pogibli-v-gudautskom-rayone-v-dtp-s-nachala-goda-1045819961.html
Одиннадцать человек погибли в Гудаутском районе в ДТП с начала года
Одиннадцать человек погибли в Гудаутском районе в ДТП с начала года
Ситуацию на дорогах и соблюдение правопорядка обсудили на совещании в администрации Гудаутского района в понедельник, 15 мая. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T20:25+0300
2023-05-15T20:25+0300
2023-05-15T20:25+0300
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ГУДАУТА, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. С начала года в Гудаутском районе произошло 14 ДТП, в которых погибли 11 человек и 12 пострадали, сообщил на еженедельном совещании в администрации района начальник РОВД Зосма Гицба.Комментируя произошедшее ДТП в селе Абгархук 13 мая, в результате которого погибло пять человек, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа выразил уверенность, что с общественностью необходимо обсуждать соблюдение мер безопасности на дорогах."Мы все время говорим о работе милиции, ГАИ, но и мы на местах должны работать. Главы сел, обращаюсь к вам, вы тоже должны реагировать. Они не могут заезжать в каждый проулок и проводить рейды. Соберите актив, подключите совет старейшин, общественные организации, ветеранов войны, матерей погибших бойцов, телевидение и обсудите эту проблему. Давайте поможем им", - отметил Боджгуа.Начальник РОВД также добавил, что со следующей недели запланированы встречи сотрудников милиции с учениками школ для проведения разъяснительных бесед, но и этого будет недостаточно без помощи родителей.Прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба подчеркнул, что сотрудников ГАИ в районе не хватает, что отражается на общей обстановке на дорогах.Он также считает, что рейдовые профилактические мероприятия несколько раз в неделю не дают ожидаемого эффекта, так как для улучшения ситуации нужно проводить ежедневную и кропотливую работу, но людей для этого недостаточно.Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба попросил руководство отдела образования проконтролировать посещаемость в школах районах и обсудить этот вопрос с руководителями общеобразовательных учреждений и родительскими комитетами, так как наблюдаются частые прогулы уроков учениками.Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи со смертельной аварией, произошедшей 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Также от занимаемых должностей были освобождены двое его заместителей – Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба был объявлен выговор.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/nachalnik-gai-abkhazii-osvobozhden-ot-zanimaemoy--1045805136.html
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гаи, мвд абхазии, гудаутский район, абхазия
гаи, мвд абхазии, гудаутский район, абхазия
Одиннадцать человек погибли в Гудаутском районе в ДТП с начала года
Ситуацию на дорогах и соблюдение правопорядка обсудили на совещании в администрации Гудаутского района в понедельник, 15 мая.
ГУДАУТА, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. С начала года в Гудаутском районе произошло 14 ДТП, в которых погибли 11 человек и 12 пострадали, сообщил на еженедельном совещании в администрации района начальник РОВД Зосма Гицба.
"В основном фиксируются нарушения скоростного режима. Мы не можем к каждому водителю приставить сотрудника ГАИ. Хочу попросить, чтобы и родители тоже проконтролировали своих детей. Например, вчера ночью в отделение были доставлены для профилактической беседы подростки в возрасте 15 и 16 лет, которые в 4:00 гуляли по городу. Что они в такое время делали в городе, где были их родители?", - сказал Гицба.
Комментируя произошедшее ДТП в селе Абгархук 13 мая, в результате которого погибло пять человек, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа выразил уверенность, что с общественностью необходимо обсуждать соблюдение мер безопасности на дорогах.
"Мы все время говорим о работе милиции, ГАИ, но и мы на местах должны работать. Главы сел, обращаюсь к вам, вы тоже должны реагировать. Они не могут заезжать в каждый проулок и проводить рейды. Соберите актив, подключите совет старейшин, общественные организации, ветеранов войны, матерей погибших бойцов, телевидение и обсудите эту проблему. Давайте поможем им", - отметил Боджгуа.
Начальник РОВД также добавил, что со следующей недели запланированы встречи сотрудников милиции с учениками школ для проведения разъяснительных бесед, но и этого будет недостаточно без помощи родителей.
Прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба подчеркнул, что сотрудников ГАИ в районе не хватает, что отражается на общей обстановке на дорогах.
Он также считает, что рейдовые профилактические мероприятия несколько раз в неделю не дают ожидаемого эффекта, так как для улучшения ситуации нужно проводить ежедневную и кропотливую работу, но людей для этого недостаточно.
"Что касается работы с молодежью, у нас в плане есть лекционные мероприятия с участием помощников прокуроров. Туда мы также включил тему правил дорожного движения, хотя мы делали подобное неоднократно", - сказал Шамба.
Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба попросил руководство отдела образования проконтролировать посещаемость в школах районах и обсудить этот вопрос с руководителями общеобразовательных учреждений и родительскими комитетами, так как наблюдаются частые прогулы уроков учениками.
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи со смертельной аварией, произошедшей 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также от занимаемых должностей были освобождены двое его заместителей – Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба был объявлен выговор.