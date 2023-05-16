https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/abkhazskiy-tranzit-nado-byt-pragmatichnymi-1045810633.html

Абхазский транзит: надо быть прагматичными

Абхазский транзит: надо быть прагматичными

Все чаще и чаще из уст тех, кто сегодня решает проблемы экономического возрождения Абхазии, слышны настойчивые предложения организовать транзитный транспортный... 16.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-16T12:35+0300

2023-05-16T12:35+0300

2023-05-16T12:35+0300

в абхазии

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Алексей Ломия, SputnikКонечно, зная, как часто у нас прибегают к популизму, можно воспринимать это как очередной несбыточный проект, каких было немало. Но в этом есть здравый смысл, есть рациональное зерно. Почему бы нам не воспользоваться своим удачным географическим расположением, когда в мире происходят геополитические сдвиги, по новому расставляются акценты. У нашего стратегического союзника есть жизненно важная необходимость наладить беспрерывный товарооборот с Ираном, Турцией и Арменией. Одной из артерий может стать, помимо железной дороги, наша автомагистраль. И, скорее всего, эта цель, как менее затратная, волне достижима.Не стоит боятьсяХорошо усвоив уроки истории, рискну предположить, что, помимо явной выгоды от такого транзита, мы получим множество проблем. Их не стоит бояться. Но готовиться надо уже сегодня. Чтобы потом, взяв на себя большие обязательства по бесперебойному функционированию трасс, мы не оказались в транспортном коллапсе. Это отразится не только на нашем имидже, но и на жизни простых граждан.Какие пробки образуются в центре Сухума, через который проходит республиканская трасса, в рабочие дни, рассказывать не стану, о них все знают или даже испытали на себе. Исходя из этого, надо уже сейчас думать о том, как можем мы организовать транспортный коридор наименее безболезненно для нашей экологии и минимизировать неудобства для местных жителей. Но лишний раз акцентирую именно на Сухуме, потому что иного пути, кроме как через столицу сейчас нет, в отличие от Гагры, Гудауты и Очамчыры.На перехватСамое простое решение, на мой взгляд, и самое малозатратное – это организовать график движения транзитного грузового автотранспорта через столицу в вечернее время, когда низкий трафик. Но допускаю, что будет множество машин, которые могут не уложиться в разрешенное для проезда время. Для таких уже сейчас надо продумывать и отводить места для так называемых перехватывающих стоянок. Меня хорошо поймут те, кому довелось ездить из России в Крым и обратно после возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Естественно до строительства Крымского моста через Керченский пролив, там образовывались огромные очереди на паромную переправу. Не надо изобретать велосипед, а просто перенять опыт организации таких автостоянок – предусмотреть все: размер площадки, организацию отдыха и быта водителей, обеспечить безопасность и контрольно-пропускной пункт. И, конечно же, взимаемый с транспортных фирм транзитный налог должен адекватно распределяться среди предприятий, которые должны будут нести ответственность за состояние самих автотрасс, мостов и прилегающих территорий.Не теряем бдительностьНо есть один момент, который надо всем нам осознать, принять или не принять. Все мы понимаем, что часть транзитного пути находится на территории нашего врага – Грузии. С этой страной мы фактически на сегодняшний день в состоянии войны. Все дипломатические и иные усилия, чтобы заключить мирный договор, предпринимаемые нами и нашими союзниками, пока остаются безрезультатными. Имперские амбиции и воинственный настрой у достаточно большой части населения пока еще существуют. Конечно, этот нюанс надо будет учитывать. И с точки зрения безопасности наших рубежей, и в политической плоскости. Спросите меня, надо ли рисковать? Только при условии, что Республика Абхазия будет прописана в этом транзитном договоре как полноправный субъект международного права. По моему мнению, это будет еще одним шагом к признанию нашей страны.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/tranzit-i-ne-tolko-v-abkhazii-obsudili-vozmozhnosti-postavki-tovarov-iz-gruzii-1045248048.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, абхазия, экономика