https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/dopros-svidetelya-zaschity-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1045839267.html

Допрос свидетеля защиты: суд продолжил рассмотрение тройного убийства

Допрос свидетеля защиты: суд продолжил рассмотрение тройного убийства

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 16 мая. 16.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-16T17:15+0300

2023-05-16T17:15+0300

2023-05-16T18:03+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikСвидетель защитыВ суд был вызван свидетель защиты Игорь Ловчев, знакомый обвиняемого Эрика Чкадуа. Он рассказал, что с Чкадуа познакомился в 2019 году, так как переехал в республику и снимал квартиру в одном подъезде с родителями обвиняемого.В последний раз свидетель видел обвиняемого в день убийства – 22 ноября 2019 года во дворе дома родителей. По его словам, он перекинулся словами с Чкадуа об охоте, собаках и затем "он поднялся к себе домой, а я пошел к морю". Спустя час во дворе не было ни Чкадуа, ни машины его отца. События проходили в промежутке с 13:00 до 14:00.Об убийстве криминальных авторитетов, как утверждает свидетель, он узнал вечером, когда гулял с женой по набережной. Свои показания Ловчев в 2022 году написал и заверил у нотариуса по просьбе матери обвиняемого Светланы Чкадуа. Заявление свидетель, по его словам, передал адвокату Чкадуа Марине Тания."Все кругом"Свидетель не стал отвечать на вопрос представителя потерпевшей стороны Инги Габилая об адресе проживания его тещи. Как утверждает адвокат, это имеет к делу непосредственное отношение, необходимо "для полноты".Ловчев на вопрос отвечать отказался, заявил, что "не хочет"."Для чего впутывать моих родственников сюда. Мало ли что тут может быть. Я не хочу подвергать опасности своих родственников", – объяснил он.Также Ловчев не стал отвечать на вопрос о номере иномарки, которая ему принадлежит и о том, у кого она была приобретена. По его словам, машина оформлена на другого человека, гражданина Абхазии, была куплена за 300 000 рублей.Мать обвиняемого Чкадуа, которая присутствовала в зале заседания, отметила, что машина оформлена на нее."Запугивание" свидетеляСпустя некоторое время после допроса свидетеля Светлана Чкадуа, вернувшись в зал заседания из коридора, заявила, что родственники потерпевших, сидевшие в зале, догнали и запугивали Ловчева и не давали возможности говорить.В ответ на оскорбление одного из присутствовавших в адрес Светланы Чкадуа между родственниками потерпевших и обвиняемыми началась словесная перепалка.По решению судебной коллегии Эрик Чкадуа был удален из зала суда, его матери было сделано замечание.Обвиняемый Демур Ахалая обратил внимание, что провокации, которые вызывают словесные перепалки в зале, всегда исходят от родственников потерпевших, а суд "зацикливается на подсудимых"."Пусть и адвокаты тоже не приходят (на процесс - прим.), судите, как хотите. Мы уже не удивимся вообще. В нарушении всех наших прав осудите, мы не удивимся", – сказал он и заявил ходатайство об удалении с процесса. Просьба обвиняемого была удовлетворена.Отклоненное ходатайствоВ конце заседания Генпрокуратурой было заявлено ходатайство о выделении материалов из протокола судебного заседания. В показаниях Ловчева сторона обвинения увидела признаки преступления – отказ от дачи показания. По словам Даура Амичба, расписка, которую дал свидетель в суде, предусматривает ответственность за отказ от дачи показаний.Адвокат Игорь Скнарин заявил, что ходатайство не подлежит удовлетворению, так как отказ от ответа на несколько вопросов свидетель мотивировал.Суд принял решение ходатайство не удовлетворять.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/ekspertnye-pokazaniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1045339113.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/storona-zaschity-osparivaet-ekspertizu-prodolzhilos-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1045613275.html

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верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия