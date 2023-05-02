https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/storona-zaschity-osparivaet-ekspertizu-prodolzhilos-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1045613275.html

Сторона защиты оспаривает экспертизу: продолжилось рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Сторона защиты оспаривает экспертизу: продолжилось рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на Набережной махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 2 мая. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T20:20+0300

2023-05-02T20:20+0300

2023-05-02T20:24+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

суд

верховный суд абхазии

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Что решил суд и в чью компетенцию входит определение характера ранений подсудимого кто имеет право Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikЭкспертиза с нарушениямиОчередной судебный процесс по делу о тройном убийстве в Сухуме начался с ходатайства адвоката Автандила Чкадуа.По его словам, в постановлении о проведении комплексной судебной экспертизы следователь Генеральной прокуратуры описывает обстоятельства убийства, в том числе то, что в результате стрельбы со стороны потерпевших обвиняемый Беслан Бганба получил ранение в область бедра правой ноги.8 мая 2020 года Бганба был задержан в селе Арасадзыхь, при задержании оказал сопротивление, был ранен и доставлен в больницу Гулрыпша. При его освидетельствовании на правом бедре были обнаружены два рубца, еще один рубец на правой голени, "образовавшийся, возможно, в результате огнестрельных ранений".Адвокат обратил внимание на то, что в постановления от 14 мая 2020 года указано, что еще в декабре 2019 года было известно, что Бганба был ранен в правую ногу, но при проведении судебного следствия обвинение не представило суду оперативную информацию, свидетелей и письменных фактов об этом.Кроме того, по мнению адвоката, назначая комплексную экспертизу, следователь должен был привлечь криминалистов, баллистов, трасологов, которые могли бы ответить на поставленные вопросы, но этого сделано не было, что идет в разрез с требованиями УПК."Следователь, ставя вопрос "какой калибр оружия, из которого были произведены выстрелы", был обязан, направить эксперту все необходимые материалы, в том числе и оружие, необходимые для производства экспертизы. Не говоря уже о том, что данное оружие не было представлено суду, а после осмотра возвращено потерпевшим", - добавил он.Еще одно нарушение закона, по мнению Чкадуа, - в состав экспертной комиссии были включены не эксперты, а врач-консультант Чагава и заведующий рентген отделением Республиканской больницы Берзения."То, что вышеуказанный состав комиссии не является экспертами подтверждает статья 12 указанного закона, которая гласит "Государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей, а также ст. 13 настоящего Закона, которая гласит: "Должность эксперта может занимать только лицо, имеющее высшее профессиональное образование и прошедшее последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти"", - добавил адвокат.По словам Чкадуа, Беслан Бганба говорил о том, что рубцы на его теле образовались после многократного введения метадона, после чего и появились язвы. Обвиняемый просил привлечь к экспертизе нарколога, но его просьба была проигнорирована.Адвокат добавил, что к заключению не приложены материалы, схемы, фотографии, содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, что также нарушает требования УПК Абхазии.На основании этих нарушений Автандил Чкадуа ходатайствовал признать заключение комплексной экспертизы недопустимым доказательством и исключить из перечня доказательств, представленных стороной обвинения.Ответ стороны обвиненияНа ходатайство стороны защиты ответил заместитель Генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба. Он назвал доводы защиты "несостоятельными".Тыркба подчеркнул, что при назначении экспертизы в материалах уголовного дела уже имелиcь сведения от СГБ о получении Бганба ранения бедра во время попытки обороны со стороны пострадавших, поэтому эта информация "не являлась предположением органа расследования".По мнению Тыркба, поставленные следователем вопросы не требовали привлечения экспертов в области криминалистики, трасологии и баллистики.Зам генпрокурора отметил, что из материалов дела следует, что один из преступников получил огнестрельное ранение в области правового бедра "при производстве ответных выстрелов со стороны одного из потерпевших Авидзба из пистолета системы "Glock 17"". По результатам баллистических экспертиз было установлено, что обнаруженные на месте убийства Авидзба гильзы – части патрона девятого калибра, стреляны из пистолета "Glock 17" аналогичного калибра."Заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы и показаниями экспертов установлено, что обнаруженное на правом бедре Бганба огнестрельное ранение по диаметру раневого канала составляет не менее 5,8 миллиметров, из чего следует вывод о причинении последнему огнестрельного ранения в результате произведенных выстрелов потерпевшим Авидзба", - отметил он.Тыркба подчеркнул, что судебная экспертиза может проводится государственными судэкспертами и иными экспертами со специальными знаниями. Он добавил, что эксперт не обязан прикладывать к заключению иллюстрации и материалы, он в праве изготовить и приобщить их при необходимости.По словам Тыркба, при проведении экспертизы Бганба не заявлял ходатайства о привлечении нарколога в комиссию."Следует отметить, что предметом наркологической экспертизы является установление нарко и алкозависимости, и наличие необходимости оказания медицинской помощи, установление характера ранения в область познаний эксперта-нарколога не входит", - добавил он.Решение судаСуд ходатайство Автандила Чкадуа не удовлетворил. По словам председателя коллегии Маи Квициния, при назначении и производстве комплексной экспертизы требования Уголовно-процессуального кодекса нарушены не были.По ее словам, суду не было представлено доказательств того, что статус врача Чагава не соответствует требованиям, предъявляемым государственному судебному эксперту, а руководитель экспертного учреждения Бобуа имел право привлечь к процессу заведующего отделом рентгенологии Республиканской больницы Берзения.В то же время судебная коллегия отметила, что выводы в заключении экспертизы о возможных причинах и механизмах образования и повреждений на теле Бганба носят "вероятностный характер". Оценка этого доказательства на предмет его соответствия требованиям УПК Абхазии будет дана судом при принятии итогового решения, отметила Квициния.Следующее судебное заседание по делу о тройном убийстве состоится 10 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/rubets-pretknoveniya-sud-doprosil-ekspertov-po-delu-o-troynom-ubiystve-1045457297.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/ekspertnye-pokazaniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1045339113.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/protokol-s-narusheniyami-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1045218447.html

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