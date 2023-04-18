https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/ekspertnye-pokazaniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1045339113.html

Экспертные показания: суд продолжил рассмотрение тройного убийства

Экспертные показания: суд продолжил рассмотрение тройного убийства

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 18 апреля. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T20:25+0300

2023-04-18T20:25+0300

2023-04-18T22:08+0300

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikДопрос экспертаОчередное судебное заседание было посвящено допросу начальника Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Геннадия Бобуа. Он возглавлял комиссию во время проведения комплексной экспертизы и осмотра Беслана Бганба.Согласно материалам дела, Эрик Чкадуа и Беслан Бганба, подойдя на расстояние не более двух метров к столику, за которым сидели убитые Шамба и Авидзба обстреляли мужчин из двух автоматов "Калашникова". Защищаясь, Алхас Авидзба выстрелил в сторону Бганба не менее шести раз, из-за чего тот получил "слепое огнестрельное ранение наружной боковой поверхности правого бедра".По словам Бобуа, экспертная комиссия, в которую также входили врачи Республиканской больницы хирург Маврик Чагава и заведующий рентгенологическим отделением Аслан Берзения , должны были ответить на следующие вопросы: какие телесные повреждения были у обвиняемого, какова их давность, характер образования, имеются ли повреждения, которые могли быть получены в период, охватывающий день убийства, имеются ли огнестрельные ранения, где они находятся, калибр оружия, из которого был произведен выстрел, расстояние между стрелявшим и Бганба, при наличии огнестрельного ранения.Бобуа отметил, что в момент проведения экспертизы в мае 2020 года (через полгода после убийства на набережной - прим.ред) Бганба находился в больнице Агудзеры, так как им были получены "свежие ранения". Позже пациенту была проведена компьютерная томография для исследования предполагаемого ранения на правом бедре."После компьютерной томографии было обнаружено, что имеются следы, характерные для огнестрельного ранения. Слепое ранение, глубиной примерно 33,5 миллиметров", - сказал он и добавил, что всего на бедре Бганба было обнаружено девять рубцов, восемь из которых не были характерны для огнестрельного ранения. По словам эксперта, рана привела к "легкому вреду здоровью". Давность раны, которая была признана огнестрельной - от полугода до полутора лет.По словам эксперта, во время осмотра у Бганба были обнаружены "пятна" по всей ноге. Обвиняемый объяснил, что они появились, так как он "долгое время кололся".Также у Бганба были обнаружены повреждения на предплечье и свежие раны на левой ноге, которые мужчина не позволил осмотреть эксперту и стал, по его словам, сопротивляться.Бобуа уточнил, что при осмотре Бганба ему не было представлено никаких вещественных доказательств – оружия, пуль, предметов гардероба. Он подчеркнул, что при работе судмедэксперту не нужно исследовать оружие.- Скажите, вы сами обнаружили характерное огнестрельное ранение на правой ноге или вам об этом сообщили правоохранительные органы? – спросила адвокат Марина Тания.-Нет, никто такие указания мне не давал, не указывал, - ответил эксперт.- А тогда почему левую ногу вы не охватили?- Потому что там были свежие повреждения. Я просмотрел медицинскую карту и там не было описано характерных признаков, я не стал ее осматривать.Бобуа уточнил, что в заключении не давал ответа на вопрос о дистанции выстрела, так как это входит в компетенцию трасолога (криминалиста, изучающего следы, в том числе следы орудий убийства - прим.ред), если только выстрел не произведен из близкого расстояния.Вернуть БганбаАдвокат Автандил Чкадуа спросил, сколько всего ранений было на правом бедре Бганба и какое количество из них было проверено на компьютерном томографе. По словам Бобуа, проверены раны, находящиеся вокруг того самого огнестрельного ранения.Чкадуа утверждает, что вокруг ранения других ран нет. Он ходатайствовал о возвращении самого Бганба, который был удален из зала суда до прений, чтобы у сторон и эксперта была возможность лично осмотреть его ногу в отдельной комнате. Суд ходатайство отклонил.Чкадуа было заявлено еще одно ходатайство. По его словам, повреждение, о котором рассказывал Бобуа, было у Бганба еще в 2018 году, о чем свидетельствуют фотографии. Была проведена экспертиза, которая установила, что снимки, на которых видна рана, не были подвергнуты изменениям и монтажу. Экспертное исследование фотоснимков, несмотря на несогласие стороны гособвинения, было приобщено по решению суда к материалам дела."Ничего не говорит о том, что, исходя из этих фотоснимков, которые были сделаны в неопределенное время, имелось какое-либо повреждение на бедре правой ноги", - сказал заместитель генпрокурора Руслан Тыркба.На этом судебное расследование не окончено. Следующее заседание состоится 25 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/protokol-s-narusheniyami-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1045218447.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/nazvan-podozrevaemyy-v-razboynom-napadenii-v-tamyshe-1045275603.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-radzhaba-ankvab-1045269114.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума