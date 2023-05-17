https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/drevnosti-i-artefakty-abkhazskomu-gosudarstvennomu-muzeyu-ispolnilos-106-let-1045852248.html

Древности и артефакты: Абхазскому государственному музею исполнилось 106 лет

Древности и артефакты: Абхазскому государственному музею исполнилось 106 лет

Официальное открытие Абхазского государственного музея состоялось 106 лет назад – 17 мая 1917 года. Его открытию предшествовала работа, которую проводило... 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T09:35+0300

2023-05-17T09:35+0300

2023-05-17T10:22+0300

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В фондах Абхазского госмузея хранятся памятники республиканского и мирового значения: исторические и культурные ценности народов Кавказа, артефакты Древнего Египта, Греции, Византии и других государств — в общей сложности более 100 тысяч экспонатов.Бадрак Авидзба, SputnikМузейное делоПосетителям Абхазского государственного музея представлены экспозиции отделов древней истории и Средневековья, современной истории и литературы, этнографии, естественной истории. Однако около 95% экспонатов хранятся в фондохранилище Государственного музея.Как рассказал директор культурного учреждения Аркадий Джопуа, в музее ведется работа по открытию отдела, который посвящен первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.Работа в музее никогда не заканчивается – это живой процесс, коллекции пополняются новыми экспонатами, сотрудники проводят с ними большую работу, подчеркнул Аркадий Джопуа."Здесь никогда ничего не заканчивается. Писатель, скажем, написал какой-то рассказ или роман, закончил, поставил точку, и он свободен. А тут такого нету, появляются новые материалы, новые экспозиции и тому подобное", – заметил директор Государственного музея.В данное время в музее готовятся к традиционной акции "Ночь в музее", которую в Абхазии проводят с 2015 года."В отделах археологии и этнографии готовят новые экспозиции. Надеюсь на то, что для наших посетителей это будет очень интересно, потому что наши сотрудницы подготовили очень хорошие темы для экспозиций. Будут показаны сейфовые вещи, которые мы выставляем не всегда, мы хотим именно в "Ночь в музее" показать посетителям", – сказал он.Ежегодные раскопкиДиректор Абхазского государственного музея также сообщил, что этим летом продолжатся традиционные экспедиционные раскопки.Все находки, которые обнаружены во время экспедиций, хранятся в фонде Абхазского государственного музея.В Абхазском государственном музее собраны уникальные предметы, которые рассказывают об истории, культуре, этнографии страны.Древнейшие экспонаты — окаменелые скелеты рыб, плававших в Мировом океане миллионы лет назад, коллекция археологических находок, связанных с ископаемым пещерным медведем (такие обитали 8–9 тысяч лет назад в пещерах Псху), и каменные дольмены конца третьего тысячелетия до нашей эры.В 1915 году в Абхазии было создано "Общество любителей и исследователей природы и населения Сухумского округа". Его представители начали предпринимать меры по созданию музея, официальное открытие которого состоялось 17 мая 1917 года.После установления советской власти возобновляется краеведческая работа, образовано "Абхазское научное общество". В 1924 году музей получает статус государственного. В 1933 году в музее открывается историко-революционный отдел. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов стали собирать материал по участию воинов – граждан Абхазии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.В 1977 году впервые в музее этнографии народов СССР в Ленинграде сотрудники Государственного музея организовали выставку "Абхазы", где был показан быт и искусство абхазов. Представили свыше 300 экспонатов. До 1980 года музей располагал двумя филиалами, действовали пять экспозиционных отделов.Многие экспонаты имеют не только республиканское, но и мировое значение. Среди них одна из самых древнейших на территории бывшего Советского Союза ашельская Яштухская стоянка, мезолитический инвентарь Холодного Грота (коллекция костяных гарпунов), материалы металлической культуры дольмена конца III тысячелетия до н. э., клады топоров эпохи средней бронзы и так далее.Гордостью музея являются древнегреческая мраморная стела и бюст античного периода, которые достали со дна Сухумской бухты, культовая эгретка с всадником и собакой позднебронзовой эпохи, ассирийский бронзовый щит в форме грифона (VI в. до н. э.), греческий шлем и щит (IV-V вв. до н. э.)

https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/noch-v-muzee-proydet-v-sukhume-18-maya-1045819706.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/privet-iz-proshlogo-chto-obnaruzhili-arkheologi-na-territorii-abkhazii-v-2022-godu-1043507564.html

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