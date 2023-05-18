https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/kak-unichtozhali-zrk-patriot-i-amerikanskuyu-mifologiyu-v-kieve-1045880540.html

Как уничтожали ЗРК Patriot и американскую мифологию в Киеве

Как уничтожали ЗРК Patriot и американскую мифологию в Киеве

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot в противостоянии с российскими гиперзвуковыми ракетами не имеет ни единого шанса на успех, поскольку рассчитан... 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T09:35+0300

2023-05-18T09:35+0300

2023-05-18T09:35+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательРоссийский "Кинжал" летает и маневрирует на скорости более 10 Махов, то есть свыше 3400 метров в секунду. Радары ЗРК Patriot технологически не способны "увидеть" и навести зенитные ракеты, которые в свою очередь не могут ни "догнать", ни поразить гиперзвуковой "Кинжал". Максимальная скорость американских зенитных ракет – 1700 метров в секунду. Поэтому первое боевое поражение ЗРК Patriot на украинском ТВД – не последнее.Декларированная максимальная дальность поражения американского комплекса – 80 км с вероятностью 0,4 в боевых условиях (по статистике, из трех ракет одна попадает в цель). Дистанцию в 80 км "Кинжал" пролетает за 23 секунды – расчет ЗРК даже убежать не успеет, не говоря уже о перезарядке боекомплекта.Министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера опроверг заявления киевских властей о якобы сбитых украинской системой ПВО шести "Кинжалах" – Россия никогда не запускает такого количества гиперзвуковых ракет, которое регулярно "сбивают" ВСУ. Как бы ни старались в Киеве угодить своим американским хозяевам (отрицая реальность и законы физики), существующие и перспективные комплексы ПВО-ПРО США и НАТО технологически не способны перехватывать гиперзвуковые цели, а 10 Махов "Кинжала" – это 12250 км в час или 3402 метра в секунду.И все же вчера военно-промышленный комплекс США получил особо болезненный и унизительный репутационный удар – перед лицом всего человечества (в котором страны НАТО представляют менее 12% населения). Если "лучший в мире" американский ЗРК не способен защитить себя, о надежном прикрытии важных военных объектов или городов не может быть и речи. Поэтому Вашингтон стремится всячески смягчить, микшировать военно-технологическое поражение в борьбе с Россией.Вопреки законам физикиСоединенные Штаты вчера подтвердили эффективность ракетного удара России по ЗРК Patriot на Украине, и отказались предоставить подробности. Представитель Белого дома лишь подчеркнул, что комплекс не полностью уничтожен, а "поврежден" гиперзвуковым "Кинжалом", и якобы американские специалисты изучают возможность ремонта "на месте". Другой анонимный официальный источник в США сообщил, что после ремонта система Patriot останется на Украине. Тема чувствительная, ведь стоимость уничтоженной "патриотической" батареи – 1,1 млрд долларов. Каждая зенитная ракета обходится в 2 – 4 млн долларов, десятки их ВСУ потратили впустую.В результате российского комбинированного удара 16 мая в Киеве повреждены пусковые установки, РЛС подсвета и наведения цели, а также станция управления ЗРК Patriot. Батарея включает 4 – 8 пусковых установок (с четырьмя ракетами на каждой), многофункциональный радар и другие машины поддержки (боевой расчет – около 90 специалистов). В развитой американской мифологии ЗРК Patriot считается одной из самых передовых систем ПВО, предназначенных для борьбы с самолетами, баллистическими и крылатыми ракетами противника. Трудно признавать потерю на поле боя "лучшего в мире" комплекса ПВО современной модификации, и все же сделать это придется.Через десять лет после войны в Персидском заливе Пентагон модернизировал свои "Патриоты" до более эффективной конфигурации PAC-3, которая, вроде бы, поразила несколько ракет малой дальности и беспилотников в бою, но вместе с тем промахнулась по многим целям. И по ошибке сбила в Ираке летательные аппараты США и союзников– F-18 Hornet, RAF Tornado, UN-60 Black Hawk. С другой стороны, американский F16 там же, в Ираке "дружественно" уничтожил ракетную батарею ЗРК Patriot – после того, как расчет ПВО по ошибке нацелился на истребитель и приготовился стрелять.Мифологизация американского комплекса ПВО средней дальности всегда преследовала исключительно бюджетные цели. К примеру, в 2023 году конгресс США выделяет на программы противоракетной обороны (с неочевидными результатами) 30 млрд долларов. Однако, из выделенных ранее 48 млрд долларов помощи Украине в резерве осталось лишь 6 млрд, и согласовать дополнительные миллиарды будет непросто. Киевские марионетки Запада требуют в разы больше средств ПВО, а кому в конгрессе захочется финансировать неизбежные имиджевые потери (убытки) американского ВПК и национальный (технологический) позор США на Украине? Вашингтон озабочен – мифы рушатся, на американскую "гегемонию" явно не хватает высокотехнологичного оружия, денег, и желания человечества жить по американским "правилам".Прокси-война с Россией обходится Западу все дороже и больнее. Войска РФ на украинском ТВД сбивают по семь британских крылатых ракет Storm Shadow в сутки (это 7 млн долларов), а также десятки противорадиолокационных ракет HARM и реактивных снарядов HIMARS. Ступени эскалации и комплекс нерешаемых проблем Запада приближают мир к ядерной войне, загоняют США и НАТО в тупик, из которого диалектически просматривается в лучшем случае лишь позорная "эвакуация" украинских марионеток по сайгонскому или кабульскому сценарию. Издание The American Conservative признает: "Реальность такова, что у Украины почти столько же шансов выиграть войну против России, сколько у Мексики шансов выиграть войну с Соединенными Штатами. Продление конфликта не изменит это уравнение".Москва готовит "шокирующие" контрмеры против Запада, американские и европейские компании могут потерять свои активы в РФ без компенсации. Кремль сурово накажет Америку и Европу за наглую "исключительность" и глупое антироссийское усердие. По указу президента, Росимущество наделено правом брать под контроль западные компании, деятельность которых в РФ прекращена в кильватере санкций США и ЕС. Задача ведомства – оценить иностранные активы, и продать их с аукциона российским покупателям. Дешево и сердито, впрочем, это еще не война.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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аналитика, мнение, сша, украина, россия