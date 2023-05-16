https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/rossiya-otodvigaet-kontrnastuplenie-vsu-1045820590.html

Россия отодвигает "контрнаступление" ВСУ

Россия отодвигает "контрнаступление" ВСУ

Серия российских ударов по войскам и арсеналам на линии боевого соприкосновения и в глубине оперативного тыла ВСУ разрушает "наполеоновские" планы киевского... 16.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-16T08:55+0300

2023-05-16T08:55+0300

2023-05-16T08:55+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательПосильная военная помощь коллективного Запада в зоне СВО погоды не делает.Киев занимается информационной мистификацией: более полугода с определенной периодичностью объявляет и откладывает "контрнаступление" ВСУ – по причинам недостаточной подготовки, нехватки натовской боевой техники и боеприпасов, ожидания "майдана" в Москве, и просто по метеоусловиям. Лихорадочное оружейное "колядование" украинского президента Владимира Зеленского в странах Западной Европы сложившуюся ситуацию принципиально не меняет. США и НАТО все более жестко увязывают военную помощь киевскому режиму с видимыми результатами операционной деятельности ВСУ. Перманентная активность на разных направлениях украинских ДРГ или ротных тактических групп, усиленных парой танков, настоящего наступления не заменит.Между тем, в начале мая Вооруженные силы России осуществили серию массированных ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования для нейтрализации способности украинских войск к наступлению. Подтверждение тому – локальный Армагеддон (с обедненным ураном) в точках дислокации резервов, боевой техники и арсеналов ВСУ в Павлограде, Хмельницком, Тернополе и Днепропетровской области. На уничтоженный российским ударом арсенал ВСУ близ Хмельницкого ранее завозили натовские зенитные боеприпасы, крылатые ракеты Storm Shadow, а также снаряды с обедненным ураном. В областных центрах Хмельницкий и Тернополь отмечен скачок радиационного фона, а украинские дозиметрические патрули действуют "в нехарактерных местах".Российские войска в зоне СВО придерживаются безупречной тактики методичного перемалывания резервов противника, для последующего стремительного контрнаступления и освобождения полностью сохранившихся населенных пунктов, а не выжженной земли. По данным Роберта Кеннеди-младшего (который намерен баллотироваться в президенты США) из трех независимых западных источников, за год украинские войска потеряли убитыми более 300 тысяч солдат. Эта информация достойно характеризует боевую динамику российской спецоперации, и открывает киевскому режиму вполне определенную перспективу.Развалины "бахмутской фортеции"Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" методично выбивают из Артемовска остатки украинских частей. Сегодня ВСУ пытаются сохранить контроль над двумя процентами городской территории на западной окраине, где в опорные пункты превращены три десятка высотных домов. С украинской стороны сообщают: "На улицах Бахмута пекло. По флангам тоже идут тяжелые бои".Британский министр обороны Бен Уоллес объявил о передаче Украине этих дозвуковых ракет 11 мая, однако интеграция Storm Shadow с истребителями МиГ-29 и Су-27 из наследия Варшавского договора должна была произойти намного раньше. То есть, мы наблюдаем плановый виток эскалации, заведомо обрекающий Украину на новые жертвы.Значительные поставки британских крылатых ракет повышают вероятность получения ВСУ и натовских ударных самолетов F-16, Tornado или Eurofighter (поскольку два – три десятка МиГ-29 могут быть уничтожены гораздо быстрее, чем успеют запустить сотню ракет). Американские и европейские "ястребы" всячески подталкивают президента США Джо Байдена к пересечению этой "красной черты". Не у всех на Западе хватает воображения, чтобы представить дальнейшее развитие событий. Издание The American Conservative предупреждает: "Вашингтон не должен поощрять, не говоря уже о том, чтобы наделять Украину полномочиями продолжать бесплодную борьбу… Продление войны чревато расширением и эскалацией с участием США". Действительно, трезвый взгляд на вещи: безопасность Америки – превыше всего. Однако "в американской политике по-прежнему доминируют сторонники вечной войны, многие из которых поддерживали неоднократные беззаконные американские военные интервенции по всему миру. Их риторика витиевата, но их рассуждения ошибочны и опасны".Почти синхронно Франция решила оснастить механизированные бригады ВСУ несколькими десятками бронированных разведывательных машин AMX-10RC, и продолжить подготовку украинских специалистов по эксплуатации французской боевой техники. Откровенная милитаризация Западной Европы свидетельствует о деградации ЕС и всей системы европейской безопасности.Немногим ранее США пообещали Украине еще 1,2 млрд военной помощи – с акцентом на средства ПВО. Даже американский ВПК, по мнению экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, не способен компенсировать огромные потери ВСУ в тяжелой бронетехнике. На сегодня украинские войска потеряли 9169 танков и других бронемашин. "Решительная поддержка" НАТО трансформируется в уничтожение украинской государственности и значительной части военнообязанного населения. Война "до последнего украинца" становится все более реалистичной и будничной. При этом союзники по НАТО не намерены сокращать или ускорять призрачный путь Украины в альянс – этот вопрос не будет обсуждаться на июльском саммите в Вильнюсе. Деструктивными усилиями альянса киевский режим обречен.The American Conservative замечает: "Несмотря на необдуманное обещание альянса от 2008 года ввести Украину в НАТО, ни американские, ни европейские члены не были готовы жертвовать своими гражданами ради защиты Киева. Тем не менее, ведение плохо замаскированной опосредованной войны плюс, в которой союзники публично обсуждают, как лучше всего убивать российских военнослужащих, рискует превратиться в полномасштабные боевые действия".Американское издание The National Interest дополняет: "США допустили ошибку, когда ввязались в противостояние с Россией на Украине. Из-за нее они проиграют".Коллективный Запад уже проиграл, вне зависимости от длительности и географии российской СВО. Украина изначально не обладала достаточной мощью для борьбы с Россией, а США и НАТО на украинском ТВД с изумлением увидели-осознали собственную военную немощь. От очередного позорного поражения Североатлантический альянс может "спасти" только катастрофа мирового масштаба.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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украина, россия, аналитика, нато