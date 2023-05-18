https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/khersh-s-vami-evropeytsy-ustali-ot-ukrainy-1045892734.html

"Херш с вами": европейцы устали от Украины

"Херш с вами": европейцы устали от Украины

Птенцы американских ястребов оказались куда миролюбивее своих кормильцев. Страны Восточной Европы навязывают Владимиру Зеленскому переговоры. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T14:40+0300

2023-05-18T14:40+0300

2023-05-18T15:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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По крайней мере, об этом пишет знаменитый американский журналист Сеймур Херш, пишет Давид Нармания для РИА Новости.По его словам, причина такого давления — пять миллионов украинских беженцев, которые до сих пор находятся в этих странах. И требования "партнеров" доходят до того, чтобы Зеленский добился мира даже за счет своей отставки.Конечно, авторитет, регалии и биография Сеймура Херша обязывают воспринимать такие публикации всерьез. В его послужном списке "Пулитцер" за расследование кровавой резни, которую учинили американские солдаты во вьетнамской деревне Сонгми, публикация о зверствах в тюрьме Абу-Грейб и даже недавние статьи о причастности США к взрывам на "Северных потоках" и продаже украинскими военными западного оружия на черном рынке. Поэтому столь неожиданное сообщение о попытках усадить Зеленского за стол переговоров вызывает вопросы.Во-первых, не до конца понятно, каким образом в перечень откровенно русофобских правительств затесался кабинет Орбана. Венгерское руководство отчаянно пытается максимально дистанцироваться от поддержки Киева. А накануне и вовсе блокировало транш в полмиллиарда евро на военные расходы, который Украина должна была получить от ЕС. В том, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение боевых действий, особого секрета нет.Вместо этого лидеры вышеназванных стран заняты свойственной для компрадорской буржуазии активностью — отстаивают интересы метрополии. Так, например, премьер Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times призналась, что ей приходится "умолять" местные компании отказаться от сделок, которые позволят соседям получить доступ к подсанкционным товарам. Она даже обвинила бизнес в лицемерии: "Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но тайно договариваетесь (с Москвой)", — заявила она. Да что эти капиталисты себе позволяют?!Кажется, на пути к построению рыночной экономики Эстония свернула куда-то не туда. ВВП страны от антироссийских санкций сократился на 1,3%, экспорт снизился на 6,5%, рост импорта остался на прежнем уровне. Зато на помощь Украине потратили более процента. Хочешь играться в маленькую европейскую демократию — подзатяни поясок и делай, что скажут в Вашингтоне.Ситуация мало отличается и в соседних прибалтийских республиках. А вот в Польше заявляют о кардинально иной картине — рост на 4,9 процента. Так что польская русофобия хорошо оплачена злотыми. В целом сложно подобрать кого-то, кто подходил бы на роль выгодоприобретателя от украинского кризиса в нынешнем виде больше, чем Варшава.Тамошние лидеры мыслят себя новой Германией. Пока Берлин растрачивает политический — и не только — капитал, Польша уже стала ключевым узлом для НАТО на континенте — именно через нее идут основные поставки техники альянса, здесь же ее ремонтируют. А выгоду тратят на перевооружение: расходы на армию в этом году вырастут вдвое, до четырех процентов ВВП. По этому показателю поляки даже обгоняют американцев. Чехия пусть и не может похвастать такими результатами, но тоже не остается внакладе.А воспринимать всерьез попытки Эстонии, Литвы и Латвии надавить на Зеленского едва ли бы кто-то осмелился. Не для того ковался образ переродившегося Черчилля, чтобы позволять манипулировать собой Кае Каллас. Да и вера в то, что новый миропорядок удастся установить всего спустя год украинского кризиса, к сожалению, отдает необоснованным оптимизмом. А без него аналогичные кризисы будут вспыхивать по всему периметру российских рубежей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/kak-unichtozhali-zrk-patriot-i-amerikanskuyu-mifologiyu-v-kieve-1045880540.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/rossiya-otodvigaet-kontrnastuplenie-vsu-1045820590.html

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2023

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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колумнисты, россия, европа, украина