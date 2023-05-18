https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/noch-v-muzee-kak-proshla-aktsiya-v-sukhume-1045898089.html

"Ночь в музее": как прошла акция в Сухуме

"Ночь в музее": как прошла акция в Сухуме

Традиционная акция "Ночь в музее" прошла в Сухуме, к ней присоединились Абхазский государственный музей, Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба... 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T20:50+0300

2023-05-18T20:50+0300

2023-05-18T22:21+0300

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"Ночь в музее" – международная культурная акция, в первый раз прошедшая во Франции в 1999 году, Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Госмузея.SputnikПредставлены впервыеВ Абхазском государственном музее акция "Ночь в музее" собрала много людей, посетители с интересом рассматривали древние артефакты, найденные во время раскопок, или же переданные в музей на хранение. В этот раз в отделе археологии впервые экспонировались уникальные предметы, относящиеся к V веку до нашей эры и до XIII века нашей эры – это различные артефакты, выполненные из золота и серебра. Они хранятся в фонде культурного учреждения, и ради международного праздника было решено выставить их на показ.Кроме того, в отеле этнологии были представлены старинные изделия ручной работы. Как рассказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, после проведения акции особо ценные экспонаты вновь будут направлены в фондохранилище.Не менее интересно акция проходила в музее Банка Абхазии, здесь любой желающий мог отчеканить настоящую монету, послушать интересную лекцию о предметах, собранных в музее. Это монеты античного периода, которые были выпущены в обращение в Риме, Византии и Российской империи."Наш музей принимает участие в акции "Ночь в музее" уже в третий раз. У нас было запланировано проведение экскурсии, также Архип Лабахуа сделал мини-перформанс, который называется театр марионеток одного актера. Также каждый из нас проводит индивидуальную экскурсию для гостей", - сказала сотрудница музея Банка Абхазии Александра Чамагуа.История о войнахАкция "Ночь в музее" прошла и в Музее Боевой Славы имени Владислава Абхазии. Послушать об истории Отечественной войны народа Абхазии с утра приходили школьники из Сухума, туристы, отдыхающие в столице. Поучаствовать в акции приехали и учащиеся средней школы Меркулы, всего более 60 человек.Сотрудники музея рассказали ребятам о роли Конфедерации горских народов Кавказа в Отечественной войне, о подвигах добровольцев, о роли Восточного фронта, о том, как в первые месяцы войны абхазские бойцы изготавливали оружие из подручных средств, а женщины вязали носки для солдат. Особое внимание мальчиков было обращено к морскому дрону, который в то время был редкостью.По словам директора Музея Боевой Славы Мзии Бейя, акция проходит в музее примерно с 2018 года и стала ежегодной традицией. В этом году сотрудники планировали не только экскурсионную, но и концертную программу, которую решено было отменить из-за смерти директора Мемориального музей Нестора Лакоба Людмилы Малия."Эта акция призвана поспособствовать привлечению посетителей в музеи, изучению собственной истории, наша аудитория очень сильно расширяется", - сказала она. 18 мая Музей будет принимать посетителей до полуночи.Рассказы о ВладиславеВ Государственном музее имени Дмитрия Гулиа к акции подготовили не только экспонаты, но и организовали встречу с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии.По словам директора музея Светланы Корсая, акцию было решено связать с 30-летием Победы в Отечественной войне народа Абхазии и пригласить ветеранов, которые могли бы лично поделиться с посетителями своими воспоминаниями и историями, связанными с первым президентом Владиславом Ардзинба.Своими воспоминаниями поделился ветеран войны, Герой Абхазии Аслан Кобахия. У Владислава Ардзинба не было военного опыта, но он обладал острым умом и феноменальной памятью, рассказал он.Кобахия поделился событиями, связанными с освобождением Сухума 27 сентября. По его словам, битва за столицу продолжалась десять дней и ночей, на протяжении которых у солдат практически не было времени на отдых и сон."27 сентября, когда мы взяли Сухум, у морского порта в какой-то комнатушке я уснул глубоким сном. На следующий день вечером меня разбудили, сказали, что срочно вызывает Сосналиев. В штаб пришел и Владислав. Он поблагодарил за победу", - рассказал он.Президент спросил у Кобахия и остальных собравшихся о дальнейших планах. Все они в один голос утверждали – после освобождения столицы солдатам необходимо отдохнуть, чтобы с новыми силами идти в бой."Он сидел, по нему всегда было видно, когда ему что-то не нравилось. Чем больше мы говорили, тем мрачнее становилось его лицо. Вдруг он закричал: "О чем вы говорите? Вы что сумасшедшие? У меня Восточный фронт врукопашную, у них ни патрон, ничего нет, еле-еле держат Кодорский мост! Слушайте мою команду - завтра с рассветом все силы бросить на Гулрыпшский район и любыми путями дойти до Кодорского моста"! На рассвете мы тронулись и уже днем произошла встреча двух фронтов", - вспомнил ветеран.Международный день музеев отмечается 18 мая во многих странах мира. Праздник был учрежден в 1978 году. В Абхазии работает с десяток музеев как государственных, так и частных. Среди них есть краеведческие, мемориальные, тематические, литературные.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/drevnosti-i-artefakty-abkhazskomu-gosudarstvennomu-muzeyu-ispolnilos-106-let-1045852248.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/zastyvshee-vremya-aktsiya-noch-v-muzee-proshla-v-gudaute-1045896960.html

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