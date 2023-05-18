https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/zastyvshee-vremya-aktsiya-noch-v-muzee-proshla-v-gudaute-1045896960.html

Застывшее время: акция "Ночь в музее" прошла в Гудауте

Застывшее время: акция "Ночь в музее" прошла в Гудауте

Акция "Ночь в Музее" в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар продлится до 22:00 18 мая. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T20:05+0300

2023-05-18T20:05+0300

2023-05-18T20:30+0300

в абхазии

гудаута

музеи

культура

история

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/12/1045897154_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_65ab85799e6d0dbb28c1859dfda6b8b4.jpg

ГУДАУТА, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Ночь в музее" открылась в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте, 18 мая.В рамках акции состоялась выставка 120 копий архивных фотографий жителей Абхазии под названием "Апсуаа". На снимках изображены абхазские дворяне и крестьяне, революционеры и политические деятели, абреки, семейные фотографии, снимки учеников и педагогов духовных семинарий, военных училищ, школ.Директор музея Гугуца Джикирба провела экскурсию по выставке и подробно остановилась на некоторых экспонатах, среди которых было несколько фотографий абхазского политического деятеля Нестора Лакоба и его единомышленников. Одним из соратников и личным телохранителем был Гьаргь Сабуа по прозвищу Особый. Он и еще несколько человек запечатлены Виктором Кукба верхом на лошадях во время строительства автодороги на озеро Рица.Жизнь Сабуа сложилась трагично. Он был репрессирован и выслан в Сибирь, но ему удалось вернуться живым спустя десять лет. На него снова написали донос, и он вновь был отправлен в ссылку, где скончался. Найти и вернуть останки Сабуа удалось лишь в 1954 году. Он был похоронен в селе Хуап Гудаутского района.Джикирба также рассказала историю начальника милиции Гудауты Дмитрия Тания. Вышестоящие органы передали ему список людей из его родного села Дурипш, которые должны были подвергнуться репрессиям. Вместо того чтобы исполнить приказ начальства, Тания предупредил односельчан о надвигающейся беде и посоветовал им скрыться в лесах, но сделать это никому не удалось. После, он покончил жизнь самоубийством, опасаясь, что его обвинят в предательстве собственного народа.В 1997 году в гудаутский музей пришла женщина и предложила приобрести старинный серебряный пояс. Она объяснила, что ее внук заболел и семья нуждается в деньгах. Дирекция музея обратилась к первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. Он поручил специалистам изучить изделие, они подтвердили подлинность пояса. Глава государства распорядился выплатить той женщине больше той суммы, которая она просила.На выставке также представили старинные предметы быта - женские пояса, обувь из коровьей шкуры и из дерева, изготовленные жителем села Хуап Роланом Зантария семь алабащ (посох - прим), работы мастера Куча Лакрба в виде миниатюрных апацх и других традиционных абхазских построек, статский станок, седло.Посетительница "Ночи в музее" Сима Зардания внимательно вгляделась в лица людей, изображенных на снимках и сумела определить, в какие периоды они были сделаны."По тому, как они одеты и какое выражение лиц этих людей, можно различить время, когда сделаны фотографии. Например, сделанные снимки в 1930-х годах сильно отличаются от других. На их лицах чувствуется некое напряжение. На дореволюционных снимках люди более расслабленные", - поделилась наблюдениями она.Школьнице Сабине Барганджия больше всего пришлись по вкусу кинжалы и седло. Девушка призналась, что любит лошадей и неплохо ездит верхом. Ее родственницу Илларие Барганджия, напротив, заинтересовали более женственные предметы в виде обуви из черной кожи и коровьей шкуры. При этом она не отрицает, что носить такое не стала бы.Из 120 фотографий Елизавете Зухба понравилась одна – снимок, на которой была изображена задумчивая молодая девушка в белой рубашке и черной юбке. По ее мнению, героиня на фотографии выглядит интеллигентной и загадочной одновременно. Застывшей во времени незнакомкой оказалась некая Александра Емхаа, чей фотопортрет раньше хранился в архиве семьи Ачба.Акцию "Ночь в музее" скрасили своим пением ученики средней школы села Джырхуа, которые исполнили несколько композиций на абхазском языке."Ночь в музее" – международная культурная акция, в первый раз прошедшая во Франции в 1999 году. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/lider-sovetskoy-abkhazii-so-dnya-rozhdeniya-nestora-lakoba-proshlo-130-let-1045574440.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/drevnosti-i-artefakty-abkhazskomu-gosudarstvennomu-muzeyu-ispolnilos-106-let-1045852248.html

гудаута

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гудаута, музеи, культура, история, абхазия