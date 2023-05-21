https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/kulturnaya-afisha-vystavka-v-sukhume-spektakli-i-organnyy-kontsert-1045921748.html

Культурная афиша: выставка в Сухуме, спектакли и органный концерт

Культурная афиша: выставка в Сухуме, спектакли и органный концерт

Афиша культурных событий Абхазии на неделю – с 22 по 28 мая. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T17:30+0300

2023-05-21T17:30+0300

2023-05-21T18:24+0300

в абхазии

культура

абхазия

сухум

пицунда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041348553_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ac8c8c91ccf19fefc3e260925b6f71e2.jpg

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого. Сария Кварацхелия, Sputnik На предстоящей неделе в театрах Абхазии покажут ряд спектаклей. В Абхазском государственном драмтеатре 23 мая в 19:00 состоится спектакль "Кто из нас глухой”. А 26 мая в 19:00 в Драмтеатре - "Ловелас". 24 мая в 19:00 Абхазский молодежный театр покажет историческую постановку "Келешбей". В Русском театре имени Искандера 23 мая в 19:00 запланирован “Визит старой дамы”. 25 мая в 19:00 покажут спектакль “Ревизор”. А 27 мая в 15:00 - “Хаджи-Мурат”. В ЦВЗ Сухума с 24 мая по 5 июня будет открыта персональная выставка художницы Апщи Хагба. Завершится культурная неделя концертом органной музыки в Пицундском храме 28 мая в 17:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/1039913372.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/bolshie-gastroli-rusdram-pokazhet-spektakli-rossiyskomu-zritelyu-1045914859.html

абхазия

сухум

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, абхазия, сухум, пицунда