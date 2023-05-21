https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/kulturnaya-afisha-vystavka-v-sukhume-spektakli-i-organnyy-kontsert-1045921748.html
Культурная афиша: выставка в Сухуме, спектакли и органный концерт
Культурная афиша: выставка в Сухуме, спектакли и органный концерт
Афиша культурных событий Абхазии на неделю – с 22 по 28 мая. 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T17:30+0300
2023-05-21T17:30+0300
2023-05-21T18:24+0300
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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого. Сария Кварацхелия, Sputnik На предстоящей неделе в театрах Абхазии покажут ряд спектаклей. В Абхазском государственном драмтеатре 23 мая в 19:00 состоится спектакль "Кто из нас глухой”. А 26 мая в 19:00 в Драмтеатре - "Ловелас". 24 мая в 19:00 Абхазский молодежный театр покажет историческую постановку "Келешбей". В Русском театре имени Искандера 23 мая в 19:00 запланирован “Визит старой дамы”. 25 мая в 19:00 покажут спектакль “Ревизор”. А 27 мая в 15:00 - “Хаджи-Мурат”. В ЦВЗ Сухума с 24 мая по 5 июня будет открыта персональная выставка художницы Апщи Хагба. Завершится культурная неделя концертом органной музыки в Пицундском храме 28 мая в 17:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/1039913372.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/bolshie-gastroli-rusdram-pokazhet-spektakli-rossiyskomu-zritelyu-1045914859.html
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культура, абхазия, сухум, пицунда
культура, абхазия, сухум, пицунда
Культурная афиша: выставка в Сухуме, спектакли и органный концерт
17:30 21.05.2023 (обновлено: 18:24 21.05.2023)
Афиша культурных событий Абхазии на неделю – с 22 по 28 мая.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Сария Кварацхелия, Sputnik
На предстоящей неделе в театрах Абхазии покажут ряд спектаклей.
В Абхазском государственном драмтеатре 23 мая в 19:00 состоится спектакль "Кто из нас глухой”.
А 26 мая в 19:00 в Драмтеатре - "Ловелас".
24 мая в 19:00 Абхазский молодежный театр покажет историческую постановку "Келешбей".
В Русском театре имени Искандера 23 мая в 19:00 запланирован “Визит старой дамы”.
25 мая в 19:00 покажут спектакль “Ревизор”.
А 27 мая в 15:00 - “Хаджи-Мурат”.
В ЦВЗ Сухума с 24 мая по 5 июня будет открыта персональная выставка художницы Апщи Хагба.
Завершится культурная неделя концертом органной музыки в Пицундском храме 28 мая в 17:00.