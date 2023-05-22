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Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатиты прошла в Сухуме
Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатиты прошла в Сухуме
Мероприятие проходило в Республиканском кожно-венерологическом диспансере и СПИД-центре в Сухуме. 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T17:01+0300
2023-05-22T17:01+0300
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. 22 мая, во Всемирный День памяти жертв СПИДа, в Сухуме прошла бесплатная акция по обследованию на ВИЧ, гепатиты В и С. Об этом рассказала главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Нателла Топурия. "В предыдущие разы желающих сдать кровь было намного больше. На этот раз, хотя мы заранее дали анонс акции, на сдачу анализа пришло мало людей – всего 18. У одного из обследованных выявлен гепатит В, у двоих – гепатит С. Им было разъяснено, что это не окончательный диагноз. Они сразу были направлены к нам в Центр для дообследования более развернутым методом. Это уже будет окончательный результат", – подчеркнула она.Топурия также призвала население не пренебрегать возможностью обследоваться на СПИД и гепатиты В и С. В январе этого года Минздрав передал центру лабораторное оборудование на сумму 1,472 миллиона рублей. Новые аппараты помогают оказывать населению более качественные медицинские услуги.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/novoe-oborudovanie-peredali-spid-tsentru-abkhazii-1043772526.html
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абхазия, новости, здравоохранение
Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатиты прошла в Сухуме
17:01 22.05.2023 (обновлено: 22:54 22.05.2023)
Мероприятие проходило в Республиканском кожно-венерологическом диспансере и СПИД-центре в Сухуме.
СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. 22 мая, во Всемирный День памяти жертв СПИДа, в Сухуме прошла бесплатная акция по обследованию на ВИЧ, гепатиты В и С. Об этом рассказала главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Нателла Топурия.
"В предыдущие разы желающих сдать кровь было намного больше. На этот раз, хотя мы заранее дали анонс акции, на сдачу анализа пришло мало людей – всего 18. У одного из обследованных выявлен гепатит В, у двоих – гепатит С. Им было разъяснено, что это не окончательный диагноз. Они сразу были направлены к нам в Центр для дообследования более развернутым методом. Это уже будет окончательный результат", – подчеркнула она.
Топурия также призвала население не пренебрегать возможностью обследоваться на СПИД и гепатиты В и С. В январе этого года Минздрав передал центру лабораторное оборудование на сумму 1,472 миллиона рублей. Новые аппараты помогают оказывать населению более качественные медицинские услуги.