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Инал Ардзинба оценил важность развития отношений между Абхазией и Беларусью

Инал Ардзинба оценил важность развития отношений между Абхазией и Беларусью

По словам главы МИД, страны выработали направления взаимодействия в самых разных сферах - экономике, здравоохранении, образовании, информационных технологиях. 27.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-27T15:33+0300

2023-05-27T15:33+0300

2023-05-27T15:33+0300

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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба назвал развитие отношений с Беларусью важнейшим стратегическим направлением внешней политики республики. Об этом глава МИД заявил в прямом эфире на "Абхазском телевидении"."Как мы можем заинтересовать государство-партнер, если мы не будем развивать с ним торговые и инвестиционные отношения? Сначала фундамент, а потом уже установление межгосударственных отношений. Поэтому у нас очень серьезные перспективы, мы с позитивом смотрим на это важнейшее стратегическое направление нашей внешней политики", - сказал он. Министр подчеркнул, что в ходе встреч лидеров двух государств сначала в Абхазии, а потом в Минске, были намечены направления для взаимодействия. Это инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в сферах образования и здравоохранения, а также по линии министерств по чрезвычайным ситуациям. При этом, добавил Ардзинба, в выстраивании отношений существуют и сложности, в том числе, правовые, но эти сложности преодолимы. Говоря о других направлениях внешней политики Абхазии, глава МИД выделил государства Ближнего Востока. По его мнению, теплое взаимодействие с диппредставителями этих стран постепенно может перейти в экономическое и инвестиционное партнерство.Еще одним перспективным направлением Инал Ардзинба назвал Африку. Эти страны активно развиваются, их доля в мировом ВВП растет, и для налаживания связей абхазская делегация примет участие в саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/politicheskie-i-torgovye-svyazi-perspektivy-sotrudnichestva-abkhazii-i-belarusi-1044434821.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/vzaimnyy-interes-gitsba-o-razvitii-vzaimootnosheniy-abkhazii-so-stranami-blizhnego-vostoka-1045007309.html

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