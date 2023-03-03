https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/politicheskie-i-torgovye-svyazi-perspektivy-sotrudnichestva-abkhazii-i-belarusi-1044434821.html

Политические и торговые связи: перспективы сотрудничества Абхазии и Беларуси

Политические и торговые связи: перспективы сотрудничества Абхазии и Беларуси

Видеомост "Абхазия и Беларусь: активизация сотрудничества" состоялся в пресс-центре Spuntnik Абхазия 3 марта. 03.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-03T17:35+0300

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Стороны обсудили вопросы сотрудничества Абхазии и Беларуси, перспективы союзного государства и переноса Женевских дискуссий в Минск.Асмат Цвижба, SputnikТрехстороннее сотрудничествоМинистр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отметил, что прошедшая недавно встреча президентов Абхазии и Беларуси была "обстоятельной". Главы государств обсудили геополитическую ситуацию, вопросы безопасности, торгово-экономические и туристические аспекты.По мнению главы внешнеполитического ведомства, формирование механизма трехстороннего сотрудничества Абхазия-Россия-Беларусь входит в национальные интересы."У нас очень много вопросов торгово-экономического, инвестиционного характера, характера безопасности. Мы хотим укреплять нашу безопасность, мы не хотим, чтобы над головами наших соотечественников летали боевые дроны, как это происходит в Карабахе. Поэтому, конечно в наших интересах укрепление вопросов безопасности. Торгово-экономические связи с Россией и Беларусью – это возможность для нас улучшения качества жизни для наших граждан, создание рабочих мест", - сказал он.По словам Ардзинба, правительство Абхазии находится на стадии "интеллектуальной разработки" участия в различных интеграционных объединениях.Женевские дискуссииГлава МИД считает, что Женевские дискуссии по Закавказью все меньше могут считаться нейтральным местом для переговоров с Грузией и все меньше дают участникам равные возможности. Минск же сможет стать эффективной площадкой для дипломатических переговоров, отметил министр.Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба рассказал, что за все время проведения Женевских дискуссий не удалось достичь успехов. Проблема в том, что делегация Грузии отказывается брать на себя обязательства по неприменении силы и невозобновлении конфликта. В последний год, по словам Тужба, встречи были в "замороженном состоянии", они периодически сдвигаются и не по инициативе Абхазии.Белорусский политолог Николай Сергеев добавил, что Запад "играет только в свою пользу", а Минск стал бы "полезной площадкой" для переговоров. Политолог Алексей Дзермант отметил, что Минск заинтересован, чтобы проблемы решались в Евразийском пространстве, так как форматы Запада работают "против суверенитета наших государств".Союзное государствоСоюзное государство – это прежде всего экономика и безопасность, отметил Инал Ардзинба.Алексей Дзермант считает, что вопрос вхождения Абхазии в Союзное государства сейчас не сильно актуален, но перспективы такой интеграции есть. По его мнению, экспертное сообщество должно понять, как будет функционировать будущий союз, чтобы для народов "это не стало сюрпризом".Торговые отношения и признание документовАлексей Дзермант оценил перспективы торгово-экономического сотрудничества Абхазии и Беларуси в существующей геополитической ситуации.По словам Ираклия Тужба, порядка 30% граждан обладают лишь абхазским паспортом, что создает проблемы передвижения. Замминистра выразил надежду, что Беларусь сможет признать абхазские паспорта, что способствует увеличению торгового взаимоотношения и бизнес связей. Кроме того, по мнению Тужба, наиболее эффективному развитию двусторонних отношений поспособствует признание таможенных документов и сертификатов происхождения товаров.Вопросв взаимного признания документов для отношений между государствами ключевой, добавил политолог Николай Сергеев."Потому что я знаю, что, когда мы обсуждаем инвестиции в Абхазию, есть нюансы, связанные с собственностью на землю. Вот эти вещи, анализ общих моментов и моментов расхождения юридической базы, требует проработки. Если мы говорим об интенсификации сотрудничества, привлечении инвестиций в Абхазию, нужно понимать, с какими проблемами мы можем столкнуться и как их решать", -отметил он.Заместитель председателя Либеральной демократической партии Беларуси Олег Чесалов добавил, что решение вопроса унификации документов и взаимного их признания важен и для туристической сферы Абхазии, в которой граждане Беларуси очень заинтересованы.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/bzhaniya-minsk-mozhet-stat-ploschadkoy-dlya-obsuzhdeniya-voprosov-bezopasnosti-na-yuzhnom-kavkaze-1044413210.html

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