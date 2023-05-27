https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-perekhvatili-dve-ukrainskie-rakety-storm-shadow-1046032207.html
Средства ПВО России за сутки перехватили две украинские ракеты Storm Shadow
Средства ПВО России за сутки перехватили две украинские ракеты Storm Shadow
Кроме того, перехвачены две ракеты HARM, 19 снарядов HIMARS и 12 украинских дронов. 27.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-27T16:50+0300
2023-05-27T16:50+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили две украинские ракеты Storm Shadow, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах, уничтожены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад. Минобороны сообщает, что на Купянском направлении российские войска пресекли действия двух диверсионных групп. Всего за сутки на этом направлении Киев потерял 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял до 120 солдат, боевую машину пехоты, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад.На Херсонском направлении были уничтожены до 10 солдат ВСУ, три автомобиля, гаубица Д-30, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/rossiyskie-voyska-unichtozhili-mesta-khraneniya-boepripasov-dlya-vsu-1046017512.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/fsb-predotvratila-terakty-ukrainskikh-spetssluzhb-na-rossiyskikh-aes-1045964557.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России за сутки перехватили две украинские ракеты Storm Shadow
Кроме того, перехвачены две ракеты HARM, 19 снарядов HIMARS и 12 украинских дронов.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили две украинские ракеты Storm Shadow, сообщает
Министерство обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, девятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов," - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах, уничтожены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад.
Минобороны сообщает, что на Купянском направлении российские войска пресекли действия двух диверсионных групп. Всего за сутки на этом направлении Киев потерял 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял до 120 солдат, боевую машину пехоты, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад.
На Херсонском направлении были уничтожены до 10 солдат ВСУ, три автомобиля, гаубица Д-30, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".