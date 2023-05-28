https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/sputnik-nedeli-ubiystvo-v-sukhume-sotrudnichestvo-s-bashkiriey-i-zasedanie-parlamenta-1046045268.html

Sputnik недели: убийство в Сухуме, сотрудничество с Башкирией и заседание Парламента

Sputnik недели: убийство в Сухуме, сотрудничество с Башкирией и заседание Парламента

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 22 по 28 мая. 28.05.2023, Sputnik Абхазия

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Визит делегации Башкортостана в Абхазию, заседание сессии Парламента, убийство в Сухуме и многое другое в обзоре Sputnik.Сотрудничество с БашкириейНа минувшей неделе вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась в Сухуме с министром торговли и услуг Башкортостана Алексеем Гусевым. Главной обсуждаемой темой стало увеличение товарооборота между республиками. В том числе, внимание было уделено поставкам в Башкирию цитрусов, ореха и винно-водочной продукции из Абхазии.В состав делегации входили представители крупных башкирских предприятий, заинтересованные в налаживании деловых связей. Они встретились с представителями абхазского бизнес-сообщества.Решения ПарламентаЗаседание сессии VII созыва Парламента Абхазии прошла в Сухуме в пятницу, 26 мая. Одним из вопросов на повестки дня стало постановление о ратификации протокола к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств России расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников СГБ. Законопроект был принят парламентариями во втором и окончательном чтении.Также депутаты внесли изменения в Соглашение между Абхазией и Россией о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.Согласно ему стороны каждый год подписывают отдельный протокол в целях установления целевых значений средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии.Вносимые протоколом изменения направлены на утверждение значений средней зарплаты абхазских госслужащих в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2023 год.Контакты с Санкт-ПетербургомПервый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа встретился с членом Правительства Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Стороны отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.Евгений Григорьев добавил, что для Санкт-Петербурга особое значение имеют отношения с Абхазией.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил, что Представительство республики откроется в Санкт-Петербурге.Культурные связиМинистр культуры Абхазии Даур Кове и замминистра культуры России Андрей Малышев подписали межведомственную программу сотрудничества на 2023-2025 годы в субботу, 27 мая.Кроме того, власти государств будут способствовать установлению прямых контактов между абхазскими и российскими деятелями искусств.Подготовка к курортному сезонуНа уходящей неделе глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба посетил Сухумский район и Новый Афон в рамках подготовки к курортному сезону.Встреча с главой администрации Сухумского района Алхасом Читанава прошла в глэмпинге "GARUDA GLAMPING ABKHAZIA".По информации министра, в районе - девять мест размещения, более 250 койко-мест.Как уточнил замглавы Нового Афона Бесланом Харабуа, в городе действует 46 гостиниц, 4 мини-гостиницы, 2500 койко-мест. При этом он подчеркнул нехватку спасателей."Буи мы купили, приобрели лодку, спасательные жилеты и есть все для безопасности всех купающихся и отдыхающих. Все это мы делаем силами администрации", - сказал замглавы.Харабуа также рассказал, что в Новом Афоне строится чертово колесо и возведена смотровая площадка около Новоафонской пещеры.Хишба также принял участие в презентации горного спортивно-оздоровительного лагеря для детей и подростков. Инициаторы проекта Новоафонская молодежная организация "Апсар".Банкнота к юбилею ПобедыНациональный банк республики выпустил в обращение банкноту номиналом 25 апсар к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.На обратной стороне художник Батал Джапуа изобразил воинов-абхазов. Фоном для изображений на обеих сторонах служит традиционный абхазский орнамент.Банкноты снабжены защитой, в том числе водяными знаками и элементами защиты от копирования.Новые глубиныСтарший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио Sputnik рассказал о том, что с начала 2023 года российские спелеологи нашли в Абхазии 17 новых пещер.Одну из пещер назвали Джарназ - по названию бывшего поселка, которых находился рядом. Остальным географическим объектам имена пока не придумали. За консультацией ученые обратились к председателю Госкомитета по экологии.По мнению Самохина, есть даже вероятность найти пещеру, которая окажется глубже, чем пещера Веревкина, которая считается глубочайшей в мире. Российские спелеологи намерены продолжить исследования.Убийство и наркотикиВо вторник, 23 мая в результате стрельбы в центре Сухума был убит 21-летний гражданин Турции Айдын Ахмет и четверо ранено.Как уточняет Генпрокуратуры Абхазии, четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.МВД Абхазии объявило в розыск гражданина Азербайджана Ниджата Дадашова по подозрению в совершении убийства Ахмета и ранении четверых человек.По подозрению в приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта, а также незаконном ввозе наркотиков в Абхазию, был задержан 32-летний житель села Лыхны Гудаутского района Рафаэля Ванджаш.По подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме были задержаны милицией двое граждан Узбекистана – несовершеннолетний Саифулло Турсунбоев и 18-летний Азизбек Зухридинов.При личном обыске у них обнаружились заизолированные свертки с белым кристаллообразным веществом, как выяснилось в результате экспертизы, метадоном. Общая масса изъятого метадона составила около пяти граммов.По версии следствия, Турсунбоев и Зухридинов распространяли наркотики путем тайных закладок, места которых также были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.События мира культурыВ Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялась конференция, посвященная поэту и писателю Дауру Зантари, которому 25 мая исполнилось бы 70 лет. В ней участвовали как абхазские поэты и писатели, так и зарубежные гости.После конференции участники отправились в родовое село Даура Зантария, где он покоится.Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил с концертом в зале имени Чайковского в субботу, 27 мая.Коллектив представил московским зрителям абхазский лирический девичий танец, танец с бурками, абхазский танец соотечественников, танец "Кафа", осетинский танец, вокально-хореографическую сюиту "Абхазская свадьба", абхазский хороводный народный танец "Аураашьа", молодежный перепляс. Также ансамбль исполнил народные песни "Озбакь", "Саматхуа", "О скале", "Гудиса", песню вдовы, композицию о родине, песню о ранении, о герое Кяхба Хаджарате и другие.В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялась персональная выставка художницы Апщи Хагба "Ночные сказки и розовый конь".В экспозицию вошло 36 работ, написанных за последние три года. Они выполнены в стиле живописной графики, картины написаны тушью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/rossiyskie-speleologi-nashli-v-abkhazii-17-novykh-pescher-s-nachala-goda-1046028640.html

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