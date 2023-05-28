Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/sputnik-nedeli-ubiystvo-v-sukhume-sotrudnichestvo-s-bashkiriey-i-zasedanie-parlamenta-1046045268.html
Sputnik недели: убийство в Сухуме, сотрудничество с Башкирией и заседание Парламента
Sputnik недели: убийство в Сухуме, сотрудничество с Башкирией и заседание Парламента
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 22 по 28 мая. 28.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-28T20:40+0300
2023-05-28T21:06+0300
абхазия
в абхазии
общество
экономика
политика
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1a/1046004381_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88689984191fd6ed1e12d131ebf28985.jpg
Визит делегации Башкортостана в Абхазию, заседание сессии Парламента, убийство в Сухуме и многое другое в обзоре Sputnik.Сотрудничество с БашкириейНа минувшей неделе вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась в Сухуме с министром торговли и услуг Башкортостана Алексеем Гусевым. Главной обсуждаемой темой стало увеличение товарооборота между республиками. В том числе, внимание было уделено поставкам в Башкирию цитрусов, ореха и винно-водочной продукции из Абхазии.В состав делегации входили представители крупных башкирских предприятий, заинтересованные в налаживании деловых связей. Они встретились с представителями абхазского бизнес-сообщества.Решения ПарламентаЗаседание сессии VII созыва Парламента Абхазии прошла в Сухуме в пятницу, 26 мая. Одним из вопросов на повестки дня стало постановление о ратификации протокола к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств России расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников СГБ. Законопроект был принят парламентариями во втором и окончательном чтении.Также депутаты внесли изменения в Соглашение между Абхазией и Россией о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.Согласно ему стороны каждый год подписывают отдельный протокол в целях установления целевых значений средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии.Вносимые протоколом изменения направлены на утверждение значений средней зарплаты абхазских госслужащих в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2023 год.Контакты с Санкт-ПетербургомПервый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа встретился с членом Правительства Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Стороны отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.Евгений Григорьев добавил, что для Санкт-Петербурга особое значение имеют отношения с Абхазией.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил, что Представительство республики откроется в Санкт-Петербурге.Культурные связиМинистр культуры Абхазии Даур Кове и замминистра культуры России Андрей Малышев подписали межведомственную программу сотрудничества на 2023-2025 годы в субботу, 27 мая.Кроме того, власти государств будут способствовать установлению прямых контактов между абхазскими и российскими деятелями искусств.Подготовка к курортному сезонуНа уходящей неделе глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба посетил Сухумский район и Новый Афон в рамках подготовки к курортному сезону.Встреча с главой администрации Сухумского района Алхасом Читанава прошла в глэмпинге "GARUDA GLAMPING ABKHAZIA".По информации министра, в районе - девять мест размещения, более 250 койко-мест.Как уточнил замглавы Нового Афона Бесланом Харабуа, в городе действует 46 гостиниц, 4 мини-гостиницы, 2500 койко-мест. При этом он подчеркнул нехватку спасателей."Буи мы купили, приобрели лодку, спасательные жилеты и есть все для безопасности всех купающихся и отдыхающих. Все это мы делаем силами администрации", - сказал замглавы.Харабуа также рассказал, что в Новом Афоне строится чертово колесо и возведена смотровая площадка около Новоафонской пещеры.Хишба также принял участие в презентации горного спортивно-оздоровительного лагеря для детей и подростков. Инициаторы проекта Новоафонская молодежная организация "Апсар".Банкнота к юбилею ПобедыНациональный банк республики выпустил в обращение банкноту номиналом 25 апсар к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.На обратной стороне художник Батал Джапуа изобразил воинов-абхазов. Фоном для изображений на обеих сторонах служит традиционный абхазский орнамент.Банкноты снабжены защитой, в том числе водяными знаками и элементами защиты от копирования.Новые глубиныСтарший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио Sputnik рассказал о том, что с начала 2023 года российские спелеологи нашли в Абхазии 17 новых пещер.Одну из пещер назвали Джарназ - по названию бывшего поселка, которых находился рядом. Остальным географическим объектам имена пока не придумали. За консультацией ученые обратились к председателю Госкомитета по экологии.По мнению Самохина, есть даже вероятность найти пещеру, которая окажется глубже, чем пещера Веревкина, которая считается глубочайшей в мире. Российские спелеологи намерены продолжить исследования.Убийство и наркотикиВо вторник, 23 мая в результате стрельбы в центре Сухума был убит 21-летний гражданин Турции Айдын Ахмет и четверо ранено.Как уточняет Генпрокуратуры Абхазии, четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.МВД Абхазии объявило в розыск гражданина Азербайджана Ниджата Дадашова по подозрению в совершении убийства Ахмета и ранении четверых человек.По подозрению в приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта, а также незаконном ввозе наркотиков в Абхазию, был задержан 32-летний житель села Лыхны Гудаутского района Рафаэля Ванджаш.По подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме были задержаны милицией двое граждан Узбекистана – несовершеннолетний Саифулло Турсунбоев и 18-летний Азизбек Зухридинов.При личном обыске у них обнаружились заизолированные свертки с белым кристаллообразным веществом, как выяснилось в результате экспертизы, метадоном. Общая масса изъятого метадона составила около пяти граммов.По версии следствия, Турсунбоев и Зухридинов распространяли наркотики путем тайных закладок, места которых также были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.События мира культурыВ Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялась конференция, посвященная поэту и писателю Дауру Зантари, которому 25 мая исполнилось бы 70 лет. В ней участвовали как абхазские поэты и писатели, так и зарубежные гости.После конференции участники отправились в родовое село Даура Зантария, где он покоится.Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил с концертом в зале имени Чайковского в субботу, 27 мая.Коллектив представил московским зрителям абхазский лирический девичий танец, танец с бурками, абхазский танец соотечественников, танец "Кафа", осетинский танец, вокально-хореографическую сюиту "Абхазская свадьба", абхазский хороводный народный танец "Аураашьа", молодежный перепляс. Также ансамбль исполнил народные песни "Озбакь", "Саматхуа", "О скале", "Гудиса", песню вдовы, композицию о родине, песню о ранении, о герое Кяхба Хаджарате и другие.В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялась персональная выставка художницы Апщи Хагба "Ночные сказки и розовый конь".В экспозицию вошло 36 работ, написанных за последние три года. Они выполнены в стиле живописной графики, картины написаны тушью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/rossiyskie-speleologi-nashli-v-abkhazii-17-novykh-pescher-s-nachala-goda-1046028640.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/kolkhidskiy-strannik-pamyati-daura-zantariya-1045920743.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1a/1046004381_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ba5dc9a3fde6a846a73f2e1371e9bdf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, общество, экономика, политика, мвд абхазии
абхазия, общество, экономика, политика, мвд абхазии

Sputnik недели: убийство в Сухуме, сотрудничество с Башкирией и заседание Парламента

20:40 28.05.2023 (обновлено: 21:06 28.05.2023)
© SputnikСессия парламента
Сессия парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2023
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 22 по 28 мая.
Визит делегации Башкортостана в Абхазию, заседание сессии Парламента, убийство в Сухуме и многое другое в обзоре Sputnik.

Сотрудничество с Башкирией

На минувшей неделе вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась в Сухуме с министром торговли и услуг Башкортостана Алексеем Гусевым. Главной обсуждаемой темой стало увеличение товарооборота между республиками. В том числе, внимание было уделено поставкам в Башкирию цитрусов, ореха и винно-водочной продукции из Абхазии.
В состав делегации входили представители крупных башкирских предприятий, заинтересованные в налаживании деловых связей. Они встретились с представителями абхазского бизнес-сообщества.

Решения Парламента

Заседание сессии VII созыва Парламента Абхазии прошла в Сухуме в пятницу, 26 мая. Одним из вопросов на повестки дня стало постановление о ратификации протокола к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств России расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников СГБ. Законопроект был принят парламентариями во втором и окончательном чтении.
Также депутаты внесли изменения в Соглашение между Абхазией и Россией о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.
Согласно ему стороны каждый год подписывают отдельный протокол в целях установления целевых значений средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии.
Вносимые протоколом изменения направлены на утверждение значений средней зарплаты абхазских госслужащих в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2023 год.

Контакты с Санкт-Петербургом

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа встретился с членом Правительства Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Стороны отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.
Беслан Джопуа подчеркнул, что Абхазия заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Санкт-Петербургом, как с передовым и примерным регионом с точки зрения применения новых технологий.
Евгений Григорьев добавил, что для Санкт-Петербурга особое значение имеют отношения с Абхазией.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил, что Представительство республики откроется в Санкт-Петербурге.

Культурные связи

Министр культуры Абхазии Даур Кове и замминистра культуры России Андрей Малышев подписали межведомственную программу сотрудничества на 2023-2025 годы в субботу, 27 мая.
Согласно документу, стороны продолжат сотрудничать в области изобразительного и театрального искусства, кино, музейного и библиотечного дела. Россия и Абхазия также будут взаимодействовать по вопросу сохранения объектов историко-культурного наследия.
Кроме того, власти государств будут способствовать установлению прямых контактов между абхазскими и российскими деятелями искусств.

Подготовка к курортному сезону

На уходящей неделе глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба посетил Сухумский район и Новый Афон в рамках подготовки к курортному сезону.
Встреча с главой администрации Сухумского района Алхасом Читанава прошла в глэмпинге "GARUDA GLAMPING ABKHAZIA".
По информации министра, в районе - девять мест размещения, более 250 койко-мест.
"К сожалению, цифры в районе пока не впечатляют, но есть определенные наработки и заявки, которые позволяют процентов на 70 быть уверенными в том, что через какое-то время в районе появится больше подобных объектов", – сказал Читанава.
Как уточнил замглавы Нового Афона Бесланом Харабуа, в городе действует 46 гостиниц, 4 мини-гостиницы, 2500 койко-мест. При этом он подчеркнул нехватку спасателей.
"Буи мы купили, приобрели лодку, спасательные жилеты и есть все для безопасности всех купающихся и отдыхающих. Все это мы делаем силами администрации", - сказал замглавы.
Харабуа также рассказал, что в Новом Афоне строится чертово колесо и возведена смотровая площадка около Новоафонской пещеры.
Хишба также принял участие в презентации горного спортивно-оздоровительного лагеря для детей и подростков. Инициаторы проекта Новоафонская молодежная организация "Апсар".

Банкнота к юбилею Победы

Национальный банк республики выпустил в обращение банкноту номиналом 25 апсар к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Размер банкноты составляет 150х65 миллиметров, тираж - 15 000 экземпляром. На лицевой стороне банкноты - парящий ястреб и его изображение в профиль, сверху полукругом расположены семь звезд, как на государственном флаге республики.
На обратной стороне художник Батал Джапуа изобразил воинов-абхазов. Фоном для изображений на обеих сторонах служит традиционный абхазский орнамент.
Банкноты снабжены защитой, в том числе водяными знаками и элементами защиты от копирования.

Новые глубины

Старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио Sputnik рассказал о том, что с начала 2023 года российские спелеологи нашли в Абхазии 17 новых пещер.
Открытия были совершены в Гагрском районе. Многие из пещер небольшие - не более 15 метров. Есть и глубокие - до 60 метров, они даже имеют подземные реки.
Одну из пещер назвали Джарназ - по названию бывшего поселка, которых находился рядом. Остальным географическим объектам имена пока не придумали. За консультацией ученые обратились к председателю Госкомитета по экологии.
Новоафонская пещера - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2023
В Абхазии
Российские спелеологи нашли в Абхазии 17 новых пещер с начала года
Вчера, 09:00
По мнению Самохина, есть даже вероятность найти пещеру, которая окажется глубже, чем пещера Веревкина, которая считается глубочайшей в мире. Российские спелеологи намерены продолжить исследования.

Убийство и наркотики

Во вторник, 23 мая в результате стрельбы в центре Сухума был убит 21-летний гражданин Турции Айдын Ахмет и четверо ранено.
Как уточняет Генпрокуратуры Абхазии, четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.
Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенного общеопасным способом по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии.
МВД Абхазии объявило в розыск гражданина Азербайджана Ниджата Дадашова по подозрению в совершении убийства Ахмета и ранении четверых человек.
По подозрению в приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта, а также незаконном ввозе наркотиков в Абхазию, был задержан 32-летний житель села Лыхны Гудаутского района Рафаэля Ванджаш.
У него при личном досмотре нашли сильнодействующее вещество метадон. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 223 и частью 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Абхазии, расследование продолжается.
По подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме были задержаны милицией двое граждан Узбекистана – несовершеннолетний Саифулло Турсунбоев и 18-летний Азизбек Зухридинов.
При личном обыске у них обнаружились заизолированные свертки с белым кристаллообразным веществом, как выяснилось в результате экспертизы, метадоном. Общая масса изъятого метадона составила около пяти граммов.
По версии следствия, Турсунбоев и Зухридинов распространяли наркотики путем тайных закладок, места которых также были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.

События мира культуры

В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялась конференция, посвященная поэту и писателю Дауру Зантари, которому 25 мая исполнилось бы 70 лет. В ней участвовали как абхазские поэты и писатели, так и зарубежные гости.
Даур Зантария - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2023
В Абхазии
Колхидский странник: памяти Даура Зантария
25 мая, 12:35
После конференции участники отправились в родовое село Даура Зантария, где он покоится.
Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил с концертом в зале имени Чайковского в субботу, 27 мая.
Коллектив представил московским зрителям абхазский лирический девичий танец, танец с бурками, абхазский танец соотечественников, танец "Кафа", осетинский танец, вокально-хореографическую сюиту "Абхазская свадьба", абхазский хороводный народный танец "Аураашьа", молодежный перепляс. Также ансамбль исполнил народные песни "Озбакь", "Саматхуа", "О скале", "Гудиса", песню вдовы, композицию о родине, песню о ранении, о герое Кяхба Хаджарате и другие.
В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялась персональная выставка художницы Апщи Хагба "Ночные сказки и розовый конь".
В экспозицию вошло 36 работ, написанных за последние три года. Они выполнены в стиле живописной графики, картины написаны тушью.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0