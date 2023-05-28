Sputnik недели: убийство в Сухуме, сотрудничество с Башкирией и заседание Парламента
20:40 28.05.2023 (обновлено: 21:06 28.05.2023)
© SputnikСессия парламента
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Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 22 по 28 мая.
Визит делегации Башкортостана в Абхазию, заседание сессии Парламента, убийство в Сухуме и многое другое в обзоре Sputnik.
Сотрудничество с Башкирией
На минувшей неделе вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась в Сухуме с министром торговли и услуг Башкортостана Алексеем Гусевым. Главной обсуждаемой темой стало увеличение товарооборота между республиками. В том числе, внимание было уделено поставкам в Башкирию цитрусов, ореха и винно-водочной продукции из Абхазии.
В состав делегации входили представители крупных башкирских предприятий, заинтересованные в налаживании деловых связей. Они встретились с представителями абхазского бизнес-сообщества.
Решения Парламента
Заседание сессии VII созыва Парламента Абхазии прошла в Сухуме в пятницу, 26 мая. Одним из вопросов на повестки дня стало постановление о ратификации протокола к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств России расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников СГБ. Законопроект был принят парламентариями во втором и окончательном чтении.
Также депутаты внесли изменения в Соглашение между Абхазией и Россией о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.
Согласно ему стороны каждый год подписывают отдельный протокол в целях установления целевых значений средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии.
Вносимые протоколом изменения направлены на утверждение значений средней зарплаты абхазских госслужащих в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2023 год.
Контакты с Санкт-Петербургом
Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа встретился с членом Правительства Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Стороны отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.
Беслан Джопуа подчеркнул, что Абхазия заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Санкт-Петербургом, как с передовым и примерным регионом с точки зрения применения новых технологий.
Евгений Григорьев добавил, что для Санкт-Петербурга особое значение имеют отношения с Абхазией.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил, что Представительство республики откроется в Санкт-Петербурге.
Культурные связи
Министр культуры Абхазии Даур Кове и замминистра культуры России Андрей Малышев подписали межведомственную программу сотрудничества на 2023-2025 годы в субботу, 27 мая.
Согласно документу, стороны продолжат сотрудничать в области изобразительного и театрального искусства, кино, музейного и библиотечного дела. Россия и Абхазия также будут взаимодействовать по вопросу сохранения объектов историко-культурного наследия.
Кроме того, власти государств будут способствовать установлению прямых контактов между абхазскими и российскими деятелями искусств.
Подготовка к курортному сезону
На уходящей неделе глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба посетил Сухумский район и Новый Афон в рамках подготовки к курортному сезону.
Встреча с главой администрации Сухумского района Алхасом Читанава прошла в глэмпинге "GARUDA GLAMPING ABKHAZIA".
По информации министра, в районе - девять мест размещения, более 250 койко-мест.
"К сожалению, цифры в районе пока не впечатляют, но есть определенные наработки и заявки, которые позволяют процентов на 70 быть уверенными в том, что через какое-то время в районе появится больше подобных объектов", – сказал Читанава.
Как уточнил замглавы Нового Афона Бесланом Харабуа, в городе действует 46 гостиниц, 4 мини-гостиницы, 2500 койко-мест. При этом он подчеркнул нехватку спасателей.
"Буи мы купили, приобрели лодку, спасательные жилеты и есть все для безопасности всех купающихся и отдыхающих. Все это мы делаем силами администрации", - сказал замглавы.
Харабуа также рассказал, что в Новом Афоне строится чертово колесо и возведена смотровая площадка около Новоафонской пещеры.
Хишба также принял участие в презентации горного спортивно-оздоровительного лагеря для детей и подростков. Инициаторы проекта Новоафонская молодежная организация "Апсар".
Банкнота к юбилею Победы
Национальный банк республики выпустил в обращение банкноту номиналом 25 апсар к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Размер банкноты составляет 150х65 миллиметров, тираж - 15 000 экземпляром. На лицевой стороне банкноты - парящий ястреб и его изображение в профиль, сверху полукругом расположены семь звезд, как на государственном флаге республики.
На обратной стороне художник Батал Джапуа изобразил воинов-абхазов. Фоном для изображений на обеих сторонах служит традиционный абхазский орнамент.
Банкноты снабжены защитой, в том числе водяными знаками и элементами защиты от копирования.
Новые глубины
Старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио Sputnik рассказал о том, что с начала 2023 года российские спелеологи нашли в Абхазии 17 новых пещер.
Открытия были совершены в Гагрском районе. Многие из пещер небольшие - не более 15 метров. Есть и глубокие - до 60 метров, они даже имеют подземные реки.
Одну из пещер назвали Джарназ - по названию бывшего поселка, которых находился рядом. Остальным географическим объектам имена пока не придумали. За консультацией ученые обратились к председателю Госкомитета по экологии.
По мнению Самохина, есть даже вероятность найти пещеру, которая окажется глубже, чем пещера Веревкина, которая считается глубочайшей в мире. Российские спелеологи намерены продолжить исследования.
Убийство и наркотики
Во вторник, 23 мая в результате стрельбы в центре Сухума был убит 21-летний гражданин Турции Айдын Ахмет и четверо ранено.
Как уточняет Генпрокуратуры Абхазии, четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.
Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенного общеопасным способом по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии.
МВД Абхазии объявило в розыск гражданина Азербайджана Ниджата Дадашова по подозрению в совершении убийства Ахмета и ранении четверых человек.
По подозрению в приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта, а также незаконном ввозе наркотиков в Абхазию, был задержан 32-летний житель села Лыхны Гудаутского района Рафаэля Ванджаш.
У него при личном досмотре нашли сильнодействующее вещество метадон. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 223 и частью 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Абхазии, расследование продолжается.
По подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме были задержаны милицией двое граждан Узбекистана – несовершеннолетний Саифулло Турсунбоев и 18-летний Азизбек Зухридинов.
При личном обыске у них обнаружились заизолированные свертки с белым кристаллообразным веществом, как выяснилось в результате экспертизы, метадоном. Общая масса изъятого метадона составила около пяти граммов.
По версии следствия, Турсунбоев и Зухридинов распространяли наркотики путем тайных закладок, места которых также были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.
События мира культуры
В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялась конференция, посвященная поэту и писателю Дауру Зантари, которому 25 мая исполнилось бы 70 лет. В ней участвовали как абхазские поэты и писатели, так и зарубежные гости.
25 мая, 12:35
После конференции участники отправились в родовое село Даура Зантария, где он покоится.
Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил с концертом в зале имени Чайковского в субботу, 27 мая.
Коллектив представил московским зрителям абхазский лирический девичий танец, танец с бурками, абхазский танец соотечественников, танец "Кафа", осетинский танец, вокально-хореографическую сюиту "Абхазская свадьба", абхазский хороводный народный танец "Аураашьа", молодежный перепляс. Также ансамбль исполнил народные песни "Озбакь", "Саматхуа", "О скале", "Гудиса", песню вдовы, композицию о родине, песню о ранении, о герое Кяхба Хаджарате и другие.
В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялась персональная выставка художницы Апщи Хагба "Ночные сказки и розовый конь".
В экспозицию вошло 36 работ, написанных за последние три года. Они выполнены в стиле живописной графики, картины написаны тушью.