https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/rossiyskie-voyska-nanesli-udary-po-ukrainskim-tsentram-prinyatiya-resheniy-1046085040.html

Российские войска нанесли удары по украинским центрам принятия решений

Российские войска нанесли удары по украинским центрам принятия решений

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T16:48+0300

2023-05-30T16:48+0300

2023-05-30T17:39+0300

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Российские войска нанесли групповые удары по центрам принятия решений, в которых планировались террористические атаки сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", на Донецком направлении - до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-30, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял 140 солдат и четыре автомобиля, на Херсонском направлении - до 30 бойцов, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицы Д-30 и "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах. Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM, восемь украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/svo-rossiyskim-voyskam-otkryt-operativnyy-prostor-zapadnee-artemovska-1046063971.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/vs-rossii-nanesli-aviaudar-po-obektam-na-ukrainskikh-aerodromakh-1046058011.html

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