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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/rossiyskie-voyska-unichtozhili-posledniy-voennyy-korabl-vms-ukrainy-1046095629.html
Российские войска уничтожили последний военный корабль ВМС Украины
Российские войска уничтожили последний военный корабль ВМС Украины
Корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" относился к серии десантных кораблей проектов 770, 771 и 773, которые строили в 1970-е годы в Польше для ВМФ СССР. 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T14:55+0300
2023-05-31T15:04+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российские ВСК нанесли высокоточный удар по месту стоянки военных кораблей в одесском порту и уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, четыре пикапа, склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 50 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, боевая машина РСЗО "Град". На Донецком направлении идут ожесточенные бои в районе Авдеевки. За сутки на этом направлении Киев потерял более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, две боевые машины "Град".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в течение суток уничтожено до 185 украинских солдат и офицеров, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, на Херсонском направлении - до 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Россией поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах, уничтожен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала". Средства ПВО России за прошедшие сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, а также 11 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/rossiyskie-voyska-nanesli-udary-po-ukrainskim-tsentram-prinyatiya-resheniy-1046085040.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/svo-rossiyskim-voyskam-otkryt-operativnyy-prostor-zapadnee-artemovska-1046063971.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости

Российские войска уничтожили последний военный корабль ВМС Украины

14:55 31.05.2023 (обновлено: 15:04 31.05.2023)
© Sputnik / Игорь МасловДесантный корабль "Юрий Олефиренко" в акватории Николаевского судостроительного завода.
Десантный корабль Юрий Олефиренко в акватории Николаевского судостроительного завода. - Sputnik Абхазия, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Игорь Маслов
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Корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" относился к серии десантных кораблей проектов 770, 771 и 773, которые строили в 1970-е годы в Польше для ВМФ СССР.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российские ВСК нанесли высокоточный удар по месту стоянки военных кораблей в одесском порту и уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Об этом сообщает Министерство обороны России.
На Купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, четыре пикапа, склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 50 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, боевая машина РСЗО "Град".
На Донецком направлении идут ожесточенные бои в районе Авдеевки. За сутки на этом направлении Киев потерял более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, две боевые машины "Град".
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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в течение суток уничтожено до 185 украинских солдат и офицеров, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, на Херсонском направлении - до 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Россией поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах, уничтожен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала".
Средства ПВО России за прошедшие сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, а также 11 украинских беспилотников.
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