https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/novyy-ppk-20-nadezhnoe-oruzhie-letchikov-vks-rossii-1046101929.html

Новый ППК-20: надежное оружие летчиков ВКС России

Новый ППК-20: надежное оружие летчиков ВКС России

Новый пистолет-пулемет ППК-20 из носимого аварийного запаса станет надежным боевым товарищем летчика в ситуации нештатного приземления на территории... 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T08:55+0300

2023-06-01T08:55+0300

2023-06-01T08:55+0300

россия

оружие

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

сша

украина

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Специальная военная операция на Украине ускоряет модернизацию ВС России, включая обновление и совершенствование самолетного парка, ракетно-бомбового вооружения и личного стрелкового оружия летного состава Воздушно-космических сил, считает военный обозреватель Александр Хроленко.Серийные поставки ППК-20 в войска начались в феврале, пистолет-пулемет уже применяется в зоне спецоперации на Украине.Ранее заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал о комплексном совершенствовании НАЗ летного состава – качественном обновлении оружия, радиосвязи, медицинской и продовольственной групп, появлении тактической разгрузки с элементами бронезащиты."Аварийное" оружие военного летчика должно соответствовать очень жестким требованиям по компактности, надежности и огневой мощи. Весь набор выживания в экстремальной ситуации помещается в катапультном кресле и весит около 15 кг – это послойно уложенные в специальном ящике радиомаяк, надувная лодка, инструменты, продовольствие и оружие для самозащиты.Группа компаний "Калашников" разработала пистолет-пулемет ППК-20 на основе специального изделия "Витязь-СН". Предприятие-изготовитель считает новое оружие воплощением "надежности и эргономики современного АК-12 в субкомпактном формфакторе".Действительно, длина ППК-20 с прикладом составляет не более 660 мм, а в сложенном состоянии – 475 мм. Масса пистолета-пулемета – 2,7 кг. Длина ствола – 181 мм. Емкость магазина – 30 патронов 9х19 мм.Применение в ближнем бою штатных (бронебойных) патронов 7Н21 гарантирует поражение противника в бронежилете класса защиты 3А.Начальная скорость полета пули составляет около 470 м/сек. Темп автоматической стрельбы ППК-20 – 800 выстрелов в минуту. Прицельная дальность – 200 м.Надежность обеспечивает простая автоматика со свободным затвором. На цевье пистолета-пулемета сверху и снизу имеется планка Пикатинни для крепления оптических прицелов и другого "навесного оборудования".Боевое превосходствоПрезидент "Калашникова" Алан Лушников считает ППК-20 "лучшим пистолетом-пулеметом в мире на ближайшие 20 лет". Для подобных оценок имеются все основания.От проверенного в деле "Витязя-СН" новый ППК-20 выгодно отличается размерами и массой (длина "Витязя" с прикладом – 705 мм, и вес – 2,9 кг без патронов), возможностью использования быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складным телескопическим прикладом из ударопрочного полимера, эргономичной пистолетной рукояткой, модернизированным двусторонним переводчиком огня.Кроме основного бронебойного патрона 7Н21, в магазине ППК-20 можно использовать большинство других патронов 9х19 российского и зарубежного производства.Выбор штатного пистолетного патрона 9х19 мм – технологический компромисс между необходимыми огневой мощью и компактностью оружия. Винтовочный патрон и газоотводный узел (АК) не позволяют создавать сверхкомпактные образцы стрелкового оружия.При всей удачности конструкции, надежности и огневой мощи 20-зарядного автоматического пистолета Стечкина из "прошлого" носимого аварийного запаса летчика, начальная скорость пули АПС (340 м/сек.) – все же заметно уступает 30-зарядному ППК-20 (470 м/сек.).Время неумолимо, надо иметь ввиду, что уважаемый в войсках боевой "ветеран" снят с производства в 1959 году, и около 30 тысяч выпущенных АПС не могут служить вечно.Пистолет-пулемет ППК-20 впервые представили общественности на форуме "Армия-2021". В дальнейшем ППК-20 успешно прошел государственные испытания и подтвердил соответствие современным требованиям, предъявляемым к оружию данного класса всеми силовыми структурами РФ.О многом говорит репутация производителя. Группа компаний "Калашников" – флагман российской стрелковой отрасли, и производит около 95% стрелкового оружия России. Кроме того, "Калашников" выпускает беспилотные летательные аппараты, скоростные транспортно-десантные и штурмовые катера для подразделений специального назначения, высокоточное ракетное вооружение. Продукцию "Калашникова" покупают более 27 стран мира.Ранее американское специализированное издание National Interest также отметило хорошие экспортные перспективы нового российского пистолета-пулемета ППК-20.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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россия, оружие, аналитика, сша, украина