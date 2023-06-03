https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/festival-po-stritbolu-sredi-shkolnikov-abkhazii-proshel-v-sukhume-1046150467.html

Фестиваль по стритболу среди школьников Абхазии прошел в Сухуме

Фестиваль по стритболу среди школьников Абхазии прошел в Сухуме

Соревнования прошли при поддержке Федерации баскетбола Абхазии, представительства Россотрудничества в республике, сотового оператора “А-Мобайл” и Госкомспорта... 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T19:22+0300

2023-06-03T19:22+0300

2023-06-03T19:42+0300

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Фестиваль по стритболу среди школьников Абхазии прошел в Сухуме в субботу, 3 июня. Об этом Sputnik сообщили в представительстве Россотрудничества.“Золото” и “серебро” достались командам спортивной школы “Крылья Абхазии”. Бронзовым призером стал “Спартак”.По словам президента Федерации баскетбола Абхазии Эраста Агумава, фестиваль прошел так же масштабно, как и в прошлом году.“Мы очень рады , что дети сыграли очень хорошо. Скажу честно, я не ожидал от столь юных спортсменов такой качественной и профессиональной игры. Это был действительно захватывающий турнир. Федерация баскетбола Республики Абхазия выражает благодарность всем партнерам турнира, в лице руководителя представительства Россотрудничества Дмитрия Федотова и генерального директора “А-Мобайл” Бориса Барциц, которые помимо того, что проводят вместе с нами большую работу по развитию спорта, также дают возможность нашим ребятам представлять свою Родину на больших спортивных площадках”, - отметил Агумава.Главный судья фестиваля, заслуженный мастер спорта по баскетболу Николай Гущин подчеркнул, что было приятно наблюдать за техническим уровнем подготовки участников турнира.“Сегодня мы увидели замечательную эмоциональную игру. Видно, что дети занимаются, профессионально растут, обладают тем самым настоящим спортивным стержнем. Баскетбол 3х3, на мой взгляд, это один из самых перспективных, интересных и демократичных видов спорта, который обязательно надо развивать в Абхазии. Целеустремленность ребят доказывает, что у нас очень хорошее спортивное будущее! И наши спортсмены могут показать хороший баскетбол на большой мировой арене, - сказал он.Все призеры и победители турнира получили подарки и награды от организаторов фестиваля.Фестиваль по стритболу прошел при поддержке Федерации баскетбола Абхазии, представительства Россотрудничества, сотового оператора “А-Мобайл” и Госкомспорта Абхазии. Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей.В отличие от классического баскетбола в стритболе в каждой команде играют по три игрока, есть только одно кольцо. Победителями матча становятся баскетболисты, которые первыми набрали 21 очко или же набрали наибольшее количество очков в течение десяти минут игры.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/dopolnitelnoe-vremya-guschin-o-polze-uchastiya-v-mezhdunarodnykh-turnirakh--1044972250.html

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