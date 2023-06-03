https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-27-v-dnr-1046143935.html

Средства ПВО России сбили украинский Су-27 в ДНР

Средства ПВО России сбили украинский Су-27 в ДНР

Всего с начала военной спецоперации на Украине российские силы уничтожили 432 украинских самолета и 236 вертолетов. 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T16:42+0300

2023-06-03T16:42+0300

2023-06-03T16:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036648581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f43dbb209a2361c91918e6f62acec697.jpg

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 в районе Коптева в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах, уничтожен полевой лагерь украинского нацформирования в Харьковской области и командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.Минобороны сообщает, что на Купянском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на этом направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, танк, автомобиль, две боевые машины РСЗО "Град". На Красно-Лиманском направлении за сутки пресечены действия одной диверсионной группы, уничтожены до 85 солдат ВСУ, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои. За сутки российская авиация в этом районе совершила четыре вылета, артиллерия выполнила 42 огневые задачи. Уничтожены более 220 бойцов ВСУ, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", склад боеприпасов 60-й механизированной бригады.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял до 145 бойцов, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одну гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - до 45 солдат, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация", склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/minoborony-rossii-na-prigranichnoy-territorii-s-ukrainoy-unichtozheno-bolee-50-terroristov-1046125674.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/vs-rossii-sorvali-popytku-vtorzheniya-vsu-v-belgorodskuyu-oblast-1046110758.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф