https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/avantyuristka-iz-samary-olga-bagaeva-i-ee-kapriznyy-ansambl-1046095276.html

Авантюристка из Самары: Ольга Багаева и ее "капризный" ансамбль

Авантюристка из Самары: Ольга Багаева и ее "капризный" ансамбль

Уже пять лет как школьники из Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов получили возможность обучаться игре на скрипке. Впервые после войны на три района... 04.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-04T11:10+0300

2023-06-04T11:10+0300

2023-06-04T11:31+0300

в абхазии

абхазия

"дежурный по району"

ткуарчальский район

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Пять лет назад скрипачка Ольга Багаева переехала в Очамыру из Самары. На такой шаг ее "подговорил" директор Дома культуры Очамчыры, когда узнал, что профессионал из России отдыхает в Абхазии.Теперь школьники из трех районов играют в первом и единственном скрипичном ансамбле в восточной Абхазии, который назвали "Каприччо".SputnikВосточные мотивы- Сцена – это подиум, зайдите и устройте праздник. Вы должны заразить людей, душа должна у человека ожить. Вы должны своей музыкой воспитывать всех в зале, это большой труд и большая честь, - так педагог Ольга Багаева подбадривает своих учениц во время репетиции.Несколько раз в неделю они приезжают из Очамчыры и Гала на репетицию в ткуарчалскую музыкальную школу. Сейчас девочки готовятся к участию в фестивале среди музыкальных школ, который пройдет в Пицунде 13 июня.Скрипачки представят на суд жюри три номера и одно соло. К конкурсу готовятся очень ответственно, руководитель ансамбля спуску не дает и требует от музыкантов больше драйва, хулиганства и улыбок.У Багаевой своя формула продуктивной репетиции. К скрипке в плохом настроении девочек она не подпускает, поэтому, если есть хоть намек на плохое расположение духа со скрипачками проводится "профилактическая беседа". По словам руководителя ансамбля, педагог должен быть, в том числе, и психологом."Вот я вижу, что ребенок пришел без настроения, вот-вот заплачет, я репетицию не начинаю. Я ее сажаю, расспрашиваю, что случилось. К примеру, двойка в школе, я звоню родителям, объясняю, чтобы не ругали, и все. Когда ребенок видит, что за него заступаются, он расцветает и уже с другим настроением подходит к делу", - объясняет она.Самый маленький музыкант в коллективе - Амелия, ей семь лет. Девочка признается, что пришла в класс ради мамы и просто "хотела заняться чем-нибудь". Больше всего Амелии нравится играть композицию "Мишка с куклой", потому что "она самая интересная и классная".- Амелия, а вот мне кажется, у тебя очень строгий учитель. Ты бы хотела, чтобы она была чуть мягче? – спрашиваю я.- Да, учителя немного строги, но так и надо обращаться, я считаю, - отрезает Амелия.15-летняя Адица ездит на репетиции из Очамчыры. Она - первая выпускница скрипичного класса Ольги Багаевой, занимается скрипкой уже шесть лет. До скрипки девушка играла на абхазских народных инструментах.Несмотря на то, что Адица не планирует продолжать музыкальное образование, а хочет стать дизайнером, она отмечает преимущества игры на скрипке."Скрипка важна для саморазвития, это очень развивает слух, мелкую моторику и мозги", - сказала она.Вечный двигательТалант Ольги Багаевой, по ее словам, заметили еще в детском саду. Педагоги обратили внимание родителей на слух ребенка. Уже школьницей родители записали девочку на класс фортепиано, так как, по ее словам, "других инструментов не знали" и вовсе были далеко от искусства. Мама была врачом, а отец - инженером-строителем.Чтобы попасть в музыкальную школу, Ольга с подругой прошли два испытательных тура, после которых в списках на зачисление они себя не увидели и очень расстроились. Как оказалось, девочек записали в класс скрипки."Мама спросила, почему так, ей сказали, что у меня крохотные руки. Я не могла ничего взять на фортепиано, я до сих пор не могу взять даже октаву. Вот так я очутилась на скрипке и неимоверно благодарна судьбе", - рассказала она.Ольга окончила пермское музыкальное училище и заочно поступила в консерваторию. После окончания консерватории в Перми для юной скрипачки работы не оказалось, поэтому, когда ей предложили работу в Геленджике, она с удовольствием согласилась."А у меня по географии "пять". Я говорю: "На берег Черного моря? Поеду". Я была очень легкой на подъем, вот так я и уехала", - говорит она.Из Геленджика Ольга переехала во Владикавказ, а затем в Самару, где и проработала до 2018 года. Скрипачка воспитала несколько поколений учеников."Они удивительные люди, особенные. Они мне постоянно звонят, рассказывают о проблемах, у меня даже был кастинг женихов для моих учениц", - вспоминает она.В Абхазию женщина приезжала на отдых, с профессиональной проблемой скрипачей - артритом, ей помогали справляться очамчырские источники.Однажды директор Дома культуры Очамчыры случайно услышал, что в город на отдых приехала скрипачка из России. Он рассказал Ольге, что в восточной Абхазии после Отечественной войны так и не удалось восстановить класс скрипки и предложил ей работу."Вот такая я авантюристка. В отпуске еще мы дали мастер-класс, я поняла, что здесь очень музыкальные дети с чувством ритма, и меня затянуло. Эти дети стали меня ждать, и родители - звать. Вернувшись домой, я написала заявление об уходе. Никто не ожидал, все говорили, что это другой менталитет, культура, а я говорила, что дети везде одни, лишь бы глаза горели", - сказала она.Скрипачка признается, что первое время в Абхазии было очень сложно, да и сейчас бывает очень одиноко. По ее словам, мысль бросить все и вернуться домой посещала ее не раз. Спасали походы в храм, а еще цель – развить русскую скрипичную школу в Абхазии и привить детям любовь к классической музыке."Эту зиму в районе не было по семь часов света. У меня сидят дети, у них мерзнут руки, хотелось все бросить. Я зашла в квартиру, посмотрела на чемодан и решила "пора уже", потом вышла, успокоилась и решила, что нет. Где-то идет война, люди живут намного хуже, и сдаваться нельзя. Я не избалована жизнью, не капризная. Я жила с двумя свекровями, каждой надо было угодить, это намного тяжелее, чем жить без света. После этого все другое - ерунда", - улыбается она.Родные называют Ольгу "вечным двигателем". Действительно, энергии и жизнелюбию скрипачки можно только позавидовать. Спрашивать о возрасте мы даже не стали, сама Ольга говорит, что не верит в свой "паспортный" возраст.По словам скрипачки, самым счастливым для нее станет 2024 год, когда из класса выпустится первая ученица."Может, я какая-то безумная, но я настолько люблю скрипку, что хочу, чтобы она звучала и после меня", - призналась она.

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абхазия, "дежурный по району", ткуарчальский район