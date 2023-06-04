Авантюристка из Самары: Ольга Багаева и ее "капризный" ансамбль
11:10 04.06.2023 (обновлено: 11:31 04.06.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава
Уже пять лет как школьники из Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов получили возможность обучаться игре на скрипке. Впервые после войны на три района восточной Абхазии появился профессиональный педагог.
Пять лет назад скрипачка Ольга Багаева переехала в Очамыру из Самары. На такой шаг ее "подговорил" директор Дома культуры Очамчыры, когда узнал, что профессионал из России отдыхает в Абхазии.
Теперь школьники из трех районов играют в первом и единственном скрипичном ансамбле в восточной Абхазии, который назвали "Каприччо".
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Восточные мотивы
- Сцена – это подиум, зайдите и устройте праздник. Вы должны заразить людей, душа должна у человека ожить. Вы должны своей музыкой воспитывать всех в зале, это большой труд и большая честь, - так педагог Ольга Багаева подбадривает своих учениц во время репетиции.
Ансамбль "Каприччо" (в переводе с итальянского "каприз" - прим.) – единственный в восточной Абхазии скрипичный коллектив. Он состоит из семи участниц, самой старшей из которых 15 лет, самой младшей - всего семь.
Несколько раз в неделю они приезжают из Очамчыры и Гала на репетицию в ткуарчалскую музыкальную школу. Сейчас девочки готовятся к участию в фестивале среди музыкальных школ, который пройдет в Пицунде 13 июня.
Скрипачки представят на суд жюри три номера и одно соло. К конкурсу готовятся очень ответственно, руководитель ансамбля спуску не дает и требует от музыкантов больше драйва, хулиганства и улыбок.
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
У Багаевой своя формула продуктивной репетиции. К скрипке в плохом настроении девочек она не подпускает, поэтому, если есть хоть намек на плохое расположение духа со скрипачками проводится "профилактическая беседа". По словам руководителя ансамбля, педагог должен быть, в том числе, и психологом.
"Вот я вижу, что ребенок пришел без настроения, вот-вот заплачет, я репетицию не начинаю. Я ее сажаю, расспрашиваю, что случилось. К примеру, двойка в школе, я звоню родителям, объясняю, чтобы не ругали, и все. Когда ребенок видит, что за него заступаются, он расцветает и уже с другим настроением подходит к делу", - объясняет она.
Самый маленький музыкант в коллективе - Амелия, ей семь лет. Девочка признается, что пришла в класс ради мамы и просто "хотела заняться чем-нибудь". Больше всего Амелии нравится играть композицию "Мишка с куклой", потому что "она самая интересная и классная".
- Амелия, а вот мне кажется, у тебя очень строгий учитель. Ты бы хотела, чтобы она была чуть мягче? – спрашиваю я.
- Да, учителя немного строги, но так и надо обращаться, я считаю, - отрезает Амелия.
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава
15-летняя Адица ездит на репетиции из Очамчыры. Она - первая выпускница скрипичного класса Ольги Багаевой, занимается скрипкой уже шесть лет. До скрипки девушка играла на абхазских народных инструментах.
Несмотря на то, что Адица не планирует продолжать музыкальное образование, а хочет стать дизайнером, она отмечает преимущества игры на скрипке.
"Скрипка важна для саморазвития, это очень развивает слух, мелкую моторику и мозги", - сказала она.
Вечный двигатель
Талант Ольги Багаевой, по ее словам, заметили еще в детском саду. Педагоги обратили внимание родителей на слух ребенка. Уже школьницей родители записали девочку на класс фортепиано, так как, по ее словам, "других инструментов не знали" и вовсе были далеко от искусства. Мама была врачом, а отец - инженером-строителем.
Чтобы попасть в музыкальную школу, Ольга с подругой прошли два испытательных тура, после которых в списках на зачисление они себя не увидели и очень расстроились. Как оказалось, девочек записали в класс скрипки.
"Мама спросила, почему так, ей сказали, что у меня крохотные руки. Я не могла ничего взять на фортепиано, я до сих пор не могу взять даже октаву. Вот так я очутилась на скрипке и неимоверно благодарна судьбе", - рассказала она.
Ольга окончила пермское музыкальное училище и заочно поступила в консерваторию. После окончания консерватории в Перми для юной скрипачки работы не оказалось, поэтому, когда ей предложили работу в Геленджике, она с удовольствием согласилась.
"А у меня по географии "пять". Я говорю: "На берег Черного моря? Поеду". Я была очень легкой на подъем, вот так я и уехала", - говорит она.
Из Геленджика Ольга переехала во Владикавказ, а затем в Самару, где и проработала до 2018 года. Скрипачка воспитала несколько поколений учеников.
"Они удивительные люди, особенные. Они мне постоянно звонят, рассказывают о проблемах, у меня даже был кастинг женихов для моих учениц", - вспоминает она.
В Абхазию женщина приезжала на отдых, с профессиональной проблемой скрипачей - артритом, ей помогали справляться очамчырские источники.
17 июля 2022, 14:52
Однажды директор Дома культуры Очамчыры случайно услышал, что в город на отдых приехала скрипачка из России. Он рассказал Ольге, что в восточной Абхазии после Отечественной войны так и не удалось восстановить класс скрипки и предложил ей работу.
"Вот такая я авантюристка. В отпуске еще мы дали мастер-класс, я поняла, что здесь очень музыкальные дети с чувством ритма, и меня затянуло. Эти дети стали меня ждать, и родители - звать. Вернувшись домой, я написала заявление об уходе. Никто не ожидал, все говорили, что это другой менталитет, культура, а я говорила, что дети везде одни, лишь бы глаза горели", - сказала она.
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачка признается, что первое время в Абхазии было очень сложно, да и сейчас бывает очень одиноко. По ее словам, мысль бросить все и вернуться домой посещала ее не раз. Спасали походы в храм, а еще цель – развить русскую скрипичную школу в Абхазии и привить детям любовь к классической музыке.
"Эту зиму в районе не было по семь часов света. У меня сидят дети, у них мерзнут руки, хотелось все бросить. Я зашла в квартиру, посмотрела на чемодан и решила "пора уже", потом вышла, успокоилась и решила, что нет. Где-то идет война, люди живут намного хуже, и сдаваться нельзя. Я не избалована жизнью, не капризная. Я жила с двумя свекровями, каждой надо было угодить, это намного тяжелее, чем жить без света. После этого все другое - ерунда", - улыбается она.
Родные называют Ольгу "вечным двигателем". Действительно, энергии и жизнелюбию скрипачки можно только позавидовать. Спрашивать о возрасте мы даже не стали, сама Ольга говорит, что не верит в свой "паспортный" возраст.
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Скрипачи с восточной Абхазии
По словам скрипачки, самым счастливым для нее станет 2024 год, когда из класса выпустится первая ученица.
"Может, я какая-то безумная, но я настолько люблю скрипку, что хочу, чтобы она звучала и после меня", - призналась она.