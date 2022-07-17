https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/chto-nemtsu-khorosho-kak-zhitel-germanii-reshil-pereekhat-v-abkhaziyu-1040318072.html

Что немцу хорошо: как житель Германии решил переехать в Абхазию

Что немцу хорошо: как житель Германии решил переехать в Абхазию

Виктор Мюллер - потомок поволжских немцев. После начала Великой Отечественной войны его семью сослали в Сибирь. А в 90-х, когда развалился Советский союз... 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T14:52+0300

2022-07-17T14:52+0300

2022-07-17T20:43+0300

в абхазии

абхазия

история

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Однако его всю жизнь манила Абхазия, которую он видел всего лишь однажды. И вот, после выхода на пенсию, Виктор Петрович осуществил свою мечту - вместе с женой переехал в село Бабушера.Sputnik73-летний высокий и худощавый Виктор Мюллер на велосипеде едет по дороге, ведущей к Сухумскому аэропорту. Мужчина по-немецки пунктуально ждал нас во дворе своего дома, а мы, как в той легенде про абхаза, который опаздывает к Богу, чуток задержались. Не дождавшись, он поехал нам навстречу - вдруг свернули не туда и заблудились.Увидев незнакомую машину он останавливается, и убедившись, что это те, кого он ждал, снова садится на велосипед и жестом зовет следовать за ним.В просторном зеленом дворе Виктор Петрович паркует велосипед и направляется к нашей машине.- Еще раз, как вас зовут? - обращается он ко мне.- Сария, но можно просто Сара, - отвечаю я.- О, Сара! Так в Германии зовут политика, которая много раз выступала за Россию, и сейчас показывает, какой там бардак, - добавляет он.Родом из ПоволжьяВиктор Петрович из поволжских немцев. В Россию его предки приехали из города Марбург по приглашению Екатерины II. Но после начала Великой Отечественной войны родителей Виктора Петровича, как и остальных немцев, сослали в Сибирь.“Началась война, за сутки нужно было собрать вещи. Нас затолкали в вагоны и отправили в Сибирь. Мой отец был очень грамотным, знал и русский, и немецкий. В Поволжье, где раньше жили немцы, в основном все говорили на немецком, русский мало кто знал. У папы еще был очень хороший почерк, он работал в паспортном столе, и его НКВД приглашало остаться. То есть, его семью могли оставить. Но он отказался, сказал: "Раз мой народ уезжает, то я с ним солидарен". Так мы попали в Красноярский край. Отец разбирался в механике, в электрике, умел делать развод пил, электродвигатели менял. А тогда все работало для фронта, и такие специалисты нужны были. Заметили, что он способный, и его взяли в специальную бригаду. И вот он ездил в тайгу налаживал все эти пилы. Поэтому и остался жив. А после войны квартиры не было, он пошел на стройку, чтобы получить квартиру, ремонтировал там насосы, которые подают цемент. Пыль попала в его легкие и желудок, и у него развился рак”, - вспоминает Виктор Петрович.Сам Виктор Петрович родился уже в Сибири. После смерти Иосифа Сталина немцам разрешили вернуться в Поволжье, но просторный дедовский дом в Саратове уже был экспроприирован. Семье пришлось поселиться в Самарской области. После университета Виктор Петрович едет в Нижневартовск, чтобы заработать на квартиру. Жилье он покупает, но в этот период рушится Советский союз, а вместе с ним - и вся его умеренная и стабильная жизнь.“После развала СССР был бардак, многие уезжали. Тогда, в 1992 году я уехал с мамой в Германию. Она там осталась, а я вернулся за своей семьей, у меня уже к тому моменту были жена и сын. В 1995 году я смог увезти семью в Германию. Там устроился на работу и проработал больше 20 лет”, - отмечает Мюллер.Абхазская мечтаПосле выхода на пенсию Виктор Петрович решил переехать в Абхазию, с которой успел познакомиться еще в 1988 году.“Тогда я отдыхал в Туапсе. Оттуда решил посетить Сочи и Сухум. В нашем распоряжении был только один день, мы посмотрели обезьяний питомник, ботанический сад, погуляли по набережной, а вечером уехали. Но тогда я подумал, что здесь просто рай, когда я буду на пенсии, я здесь брошу якорь. Так и получилось. Пока я работал в Германии я мог себе позволить отдыхать во многих странах. Я был в Египте, Греции, на Кипре, в Тунисе. Но представьте себе Египет: да, тепло, но много людей на небольшом участке, несвежий воздух, почти нет зелени. И везде, где бы я ни был, везде мне не хватало зелени. А в голове все время воспоминания об Абхазии. И когда я уходил на пенсию, обратился к мэру города, рассказал о том, что в Абхазии в горах есть много людей, у которых есть еда, но они не могут позволить себе купить одежду, рюкзаки школьные. Мэр меня поддержал, приехали журналисты, сделали репортаж, и за две недели собрали больше двух тонн (гуманитарной помощи - прим.ред). Я купил старенький бон-мобиль - дом на колесах, забил его, и тогда еще через Украину смог приехать. Это было в 2012 году. Весь груз я передал Красному кресту”, - вспоминает Мюллер.Сначала Виктор Петрович с женой жили в доме на колесах на берегу в Дранде. Затем знакомая предложила им купить квартиру в Бабушере. Мюллеры так и сделали - купили жилье в пятиэтажке в Бабушере. Приватизировать свое имущество они смогли, а вот оформить - нет. Несмотря на то, что Виктор Петрович живет в республике уже больше 10 лет, он до сих пор не может получить абхазское гражданство.“Когда Габния (Виталий Габния - вице президент Абхазии в 2014 по 2018 годах - прим. ред) был вице-президентом, я к нему попал на прием. Рассказал ему, что приехал сюда в 2012 году, купил квартиру у русского летчика, приватизировал ее, но не могу оформить на себя. Он говорит: “Я дам тебе вид на жительство”. Мне оформили вид на жительство, я сумел оформить машину на себя, но квартиру так и не смог оформить. Мне нотариус сказал, что только с абхазским паспортом. Уже пять лет имею вид на жительство, а в Абхазии живу 11-й год. Затем планировал снова обратиться в Администрацию президента, но из-за пандемии не смог”, - отмечает он.Сначала зарядка, потом уборкаАдаптироваться в Абхазии Виктору Мюллеру было несложно. Проблем с переводом не было. Виктор Петрович в совершенстве владеет русским и учится говорить на абхазском.“Мне было несложно адаптироваться в Абхазии. Если ты пришел с миром, то несложно. Не зря на абхазском флаге открытая ладонь. Это говорит о том, что здесь дружелюбный народ, много друзей появилось. Нам очень нравится абхазская кухня, я постоянно покупаю аджику, даже в Германию. Раньше я не мог кушать из-за проблем со здоровьем. А благодаря абхазской кухне у меня хороший аппетит”, - отмечает он.Несмотря на возраст, Виктор Петрович не сидит сложа руки. В своем селе он заменяет собой всех коммунальщиков. Он убирает подъезд, дворы, стадион, он даже привел в порядок даже целый пляж. И все это Мюллер делает бесплатно.“Многих удивляет, что я, иностранец, убираюсь здесь, причем абсолютно бесплатно. Понимаете, когда я смотрю во двор через окно и вижу мусор, у меня как будто бревно в глазу. Я не могу видеть мусор. Я стадион убираю, авиагородок убираю. Беру свой контейнер на колесах и с утра иду собирать мусор. Там, в авиагородке, уборщики просто сметают весь мусор в небольшую канавку, бывают поджигают. Но это ж нехорошо пластик поджигать и атмосферу загрязнять. Я все из этой канавы вытаскиваю”, - рассказывает он.Мюллер помогает и местным школьникам чинить велосипеды. А несколько лет назад он у стадиона установил кран для подачи воды.“Тут стадион построили, а раздевалки, туалет и кран для воды не предусмотрели. Дети после футбола залезали в чужие огороды, чтобы попить воды, а хозяева жаловались. Вот я и установил здесь кран. Правда, пока меня не было, кран поломали”, - рассказывает он.Несмотря на то, что его действия и изобретения не всегда оценивают, Виктор Петрович не отчаивается. Недавно он создал эскиз вечного "мусорного крючка" - инструмента для того, чтобы поднимать мусор с земли, не наклоняясь. Что-то подобное он предлагает производить в Абхазии и экспортировать в Россию.У Виктора Петровича две мечты. Первая - научиться летать на планере, “пока руки и ноги работают”. Вторая и самая главная - получить абхазское гражданство и дожить свой век в Абхазии.

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