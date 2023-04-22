https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/plennik-lyubvi-s-ostrova-svobody-kak-kubinets-obrel-semyu-i-dom-v-abkhazii-1045398157.html

Пленник любви с острова свободы: как кубинец обрел семью и дом в Абхазии

Пленник любви с острова свободы: как кубинец обрел семью и дом в Абхазии

Хуан Карлос Вальдес из Кубы приехал в Абхазию работать переводчиком более 20 лет назад и остался жить в республике. 22.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-22T16:30+0300

2023-04-22T16:30+0300

2023-04-22T17:38+0300

в абхазии

абхазия

"дежурный по району"

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О том, как кубинец попал в Абхазию и адаптировался на новом месте, почему он не пришел на первое свидание со своей будущей супругой, как сложилась их совместная жизнь, сколько лет он ждал получения паспорта гражданина Абхазии и что почувствовал в этот момент, читайте в материале Sputnik.Нежданное путешествиеВысокий, крепкого телосложения, улыбчивый Хуан Карлос Вальдес вышел к нам навстречу и, как того требуют абхазские обычаи, сразу же пригласил нас в дом. Но погода была хорошая, весенняя, и мы решили пообщаться на свежем воздухе.До начала 2000-х Хуан даже не слышал о существовании такой страны, как Абхазия. Он родился в небольшом кубинском городе Артемиса, окончил школу и в 1986 году поступил в высшее Киевское танковое инженерное училище имени Якубовского. Получил военное образование и стал работать переводчиком с испанского языка на русский.В 2002 году одна испанская компания решила заняться бизнесом в Абхазии и наняла Хуана для преодоления языкового барьера. Он работал в гагрском доке и руководил цехом местного лесхоза. Принимал заказы на лесоматериалы, а параллельно улучшал свои знания русского языка, изучал культуру и быт абхазов."Никогда не подозревал, что я попаду в Абхазию. Никогда о ней не слышал. На Кубе мы воспринимали всех жителей СССР русскими. Когда я учился в Киеве, нас отправляли в отпуск в Минск, Москву и я уже начал понимать, что Советский Союз – это многонациональное государство", - объяснил он.Хуан быстро влился в новую обстановку и привык к местному укладу жизни. Он легко заводил новых друзей и именно в Гагре встретил свою будущую супругу Жанну Сихарулидзе."Это было 19 апреля. В тот день я пришла на работу к маме в ресторан, а он был там. Хуан подошел ко мне, поздоровался и попросил присесть рядом. Был очень вежливым. Я собирала картинки наподобие пазла и Хуан предложил мне помочь с этим. У него получились два голубя и два кольца. Я сказала: наверное, ты скоро женишься", - смеясь, вспоминает Жанна.Те рисунки оказались пророческими. Спустя пять месяцев они и правда поженились, но этому предшествовал романтический конфетно-букетный период, который едва не закончился до первого свидания.По рассказу Жанны, на это свидание Хуан вообще не пришел. Тогда она сильно на него обиделась, но харизматичный кубинец быстро реабилитировался - позвонил девушке в тот же вечер и объяснил, что не смог вырваться с работы. Принес свои извинения и назначил новое свидание."Снова позвал меня на встречу, и я пошла. Попытался меня взять за руку во время прогулки, но у нас ведь это не принято. Я сказала, чтобы он так не делал, потому что я стесняюсь, но он не послушал. С тех пор так и ходим. Даже до сих пор у него осталась привычка держать меня за руку", - поделилась она.Путь к сердцу своей дамы Хуан прокладывал через гастрономические подарки. Жанна однажды призналась, что она большой гурман и ее жених воспользовался этим. Дарил фрукты, ягоды и сладости. Подаренных букетов цветов она не припомнила.По наблюдениям Жанны, характер супруга существенно отличается от нравов местных мужчин. Хуан более терпеливый и дипломатичный. Ему не присущи эмоциональность и экспрессия, которые зачастую проявляют горячие кавказские мужчины.Испанская компания, на которую трудился Хуан, решила свернуть свою деятельность в Абхазии и перебраться в Польшу. Хуану предложили переехать, но он отказался – не захотел оставлять Жанну."Если бы я мог вернуться на 20 лет назад, то я поступил бы точно также. Да, может быть, сейчас я жил бы по-другому, финансовых возможностей могло быть больше, но Бог дал мне четверых детей и я благодарен за это", - сказал Вальдес.В кругу семьиВ сентябре 2002 года Хуан и Жанна поженились. Какое-то время находились у матери Жанны, но позже купили квартиру в микрорайоне Аспа. Когда у них появились дети, места стало не хватать. Молодая пара решила приобрести небольшой участок земли и самостоятельно там построиться.Их выбор пал на поселок Бзыбь, где Хуан своими руками и с помощью близких друзей построил одноэтажный дом. Но его проект еще далек от завершения.Сегодня Хуан и Жанна воспитывают четверых детей – Даниэлу, Рональдо, Софию и Диониса. Все они учатся в Бзыбской школе. Дети не скрывают, что абхазский язык им дается тяжело, но выучить его все же пытаются.Самая старшая среди них Даниэла. Ей 17 лет. Любимый предмет в школе - история Абхазии. Даниэла даже победила на прошлой районной олимпиаде по этому предмету, приуроченной 30-летию победы над грузинской армией."Меня очень интересует период махаджирства и история абхазских царей. Хорошо знаю эти темы. Мне в целом интересна история моей родины", - сказала Даниэла и добавила, что после окончания учебы в школе будет поступать в Абхазский Госуниверситет на юридический факультет.Сам Хуан не отрицает, несмотря на то, что в нем есть предрасположенность к языкам, абхазский язык ему так и не дался. Слишком сложный, говорит он."Если бы я его учил со школьной скамьи, может, все получилось бы. А, так, нет. Иногда бывает после долгих застолий и в приподнятом настроении я могу сказать некоторые фразы на абхазском, но это очень смешно выходит", - поделился кубинец.Жизнь в поселке семье Вальдес нравится. Они тепло отзываются о своих соседях, с которыми разделяют хорошие и печальные события, довольны местной природой, но к частым и сильным ветрам, рвущимся из ущелья, никто, кроме главы семейства еще не привык.Скотину и домашнюю птицу они пока не заводят, но животных любят. По рассказу Жанны, им часто подбрасывают котят и щенков, которых приходится спасать от голодной смерти и выхаживать. Семилетний Дионис взял на себя обязательства по уходу за ними.Бзыбская молодежь находит чем себя занять в свободное время. По рассказу шестнадцатилетнего Рональдо, он вместе с друзьями играет в футбол на местном поле, летом ходит купаться на речку, катается на лошадях, охотится и ловит рыбу.Рональду не просто тезка знаменитого бразильского спортсмена – он тоже большой поклонник футбола. Больше всего ему нравится быть вратарем. Рональду предлагали играть за Бзыбскую команду, но он отказался, так как боится подвести товарищей и считает, что ему нужно набраться опыта.Период адаптации и гражданствоЧто касается первых лет жизни в Абхазии, отметил Хуан, они оказались не столь сложными, как могли быть. Ему помогло то, что он вырос на Кубе и был привержен традициям, которые во многом схожи с абхазскими."Я вырос в традиционной испанской семье. По сути дела, мое воспитание почти ничем не отличается от абхазского. Многие правила даже пересекаются. Единственное, похороны на Кубе проходят не так как здесь. Там не сидят за столом во время прощания с людьми, не выпивают. Но, например, отношение к старшим, манеры поведения в обществе – все такое же. С этим у меня никаких проблем не было", - сказал Хуан.При этом он не отрицает, что некоторые исконно абхазские элементы традиций ему непонятны. В пример он привел застолье у человека, которого Хуан называет своим братом. Тогда племянница главы семейства весь вечер не отходила от гостей и наполняла их бокалы вином из кувшина."Во-первых, мне было неудобно перед ней. Во-вторых, жалко. Я попросил, чтоб ей разрешили уйти и мы наливали себе сами", - вспомнил Вальдес и в шутку добавил, что от абхазских застолий его печень сильно страдает.Кубинец также добавил, что всегда с восхищением наблюдает за теми, кто действительно талантливо исполняет национальные танцы. Воодушевленный ярким зрелищем на свадьбах или во время других праздничных мероприятий, Хуан не раз пробовал повторить эти движения, но видеть в этот момент себя со стороны он не хотел бы.Глава семейства перестал работать в гагрском лесхозе около года назад. Сейчас у него нет стабильного источника доходов, но с годами Хуан неплохо овладел навыками работы с деревом, и принимает заказы по строительству коттеджей и других зданий из дерева и их отделке.Год назад Хуан Карлос Вальдес получил паспорт гражданина Абхазии. Он ждал этого дня больше двух десятков лет. Хуан с гордостью показал нам этот документ и с глубокой ностальгией представил выцветший паспорт гражданина Кубы."Вы не представляете, как я был счастлив, получив абхазский паспорт. Многие знакомые думали, что этот документ мне был нужен для того чтобы я смог уехать из Абхазии, но это неправда. Мой дом теперь здесь, у меня семья, и я никуда не собираюсь", - рассказал Вальдес.К вопросам гражданской приверженности и значимости родины Хуан относится философски. Он уверен, что его истинной родиной по-прежнему остается Куба, но для его детей родина – это Абхазия, и он не имеет права отнять ее у них."Я сейчас уже могу представить, что чувствовали мои родители, когда уезжал я. Я бы не хотел, чтобы мой ребенок уехал. Например, мой старший сын Рональдо говорит, что сам не хочет покидать Абхазию и высшее образование он намерен получить в республике. Мои дети должны знать, что их дом здесь", - подчеркнул Хуан.Вспоминая КубуВальдес не скрывает жизнь на острове свободы никогда не была простой. Лишь в период присутствия там СССР люди почувствовали облегчение. Тогда начался экономический рост, но длился он недолго.Мировые санкции и экономическая блокада с начала 1960-х годов не давали Кубе развиваться, что влияло не только на благосостояние населения, но и на уровень образования, медицины, распространение коррупции и увеличение количества преступлений."Я общаюсь со своими родственниками, и они говорят, что и сейчас там тяжелая жизнь. Своих энергоносителей там нет, добываемая нефть плохого качества из-за высокого содержания в ней серы, царит жесткий продуктовый кризис. Страна живет в основном за счет продажи табака и сахарного тростника, а также туризма", - рассказал Хуан.Вспоминая Фиделя Кастро, который возглавлял Кубу с 1959 по 2008 годы, Хуан отметил, что народ очень любил своего лидера, люди относились к нему с большим уважением и благодарностью. Хуан никогда не видел Кастро вблизи. Лишь однажды на многочисленном митинге он смог рассмотреть вдалеке его силуэт.Близких родственников Хуан не видел воочию уже 30 лет. На Кубе у него остались мать и сестра, с которыми поддерживает общение по видеозвонкам. Отец ушел из жизни три года назад и Хуан не смог с ним попрощаться, о чем он сильно сожалеет."Я, конечно, поехать не смог, но годовщину его смерти я справил здесь – по абхазски", - со смешанными чувствами досады и не в полной мере выполненного долга поделился Хуан.

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абхазия, "дежурный по району"