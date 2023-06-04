https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/chto-poluchit-ukraina-ssha-raskryli-svoi-istinnye-tseli-1046152824.html

Что получит Украина. США раскрыли свои истинные цели

Что получит Украина. США раскрыли свои истинные цели

Международный валютный фонд одобрил Киеву четырехлетний кредит в 15,6 миллиарда долларов — крупнейший за полтора года. 04.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-04T09:00+0300

2023-06-04T09:00+0300

2023-06-04T09:00+0300

украина

сша

экономика

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/01/1030664605_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3b7d63be0fb86ae10a64693817bb6306.jpg

Представители фонда отмечают стабилизацию валютного рынка страны, снижение инфляции, а также "быстрое восстановление энергетической системы". В ближайшие недели отправят первый транш в 900 миллионов. На что потратят выделяемые средства для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Необычная практикаМВФ впервые кредитует страну, находящуюся в состоянии военного конфликта. Обычно это считают слишком рискованным — из-за большого количества факторов, которые сложно предсказать. И до недавнего времени фонд отказывал Украине. Однако в конце марта все же одобрил четырехлетнюю программу — при условии, что Киеву удастся снизить инфляцию, вернуться к гибкому обменному курсу и обеспечить стабильную работу финансового сектора.Первый этап программы предусматривает транш в 900 миллионов долларов. Дальнейшее финансирование будет зависеть от развития ситуации — специалисты фонда все же признают серьезный дефицит бюджета и не хотят принимать поспешных решений. Этим же МВФ объясняет и ограниченный размер помощи. Например, в 2010-м на спасение экономики Греции выделили 110 миллиардов евро.Руководство Украины обязывают усилить борьбу с коррупцией, нарастить налоговые поступления и поддерживать стабильный обменный курс. А в дальнейшем — развить конкурентоспособность и производительность всех отраслей экономики. Предполагается, что эти реформы облегчат вступление республики в ЕС.Реальное положениеТем не менее экономисты считают, что оценка МВФ далека от действительности. Массовый отъезд людей за границу, несколько волн мобилизации и потери на фронте лишили страну большой доли рабочей силы. Падение реального производства в четвертом квартале прошлого года составило в среднем 70%, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Бюджетные дыры затыкают только благодаря западным субсидиям."Несмотря на положительные прогнозы МВФ, Украина уже несколько лет не в состоянии самостоятельно расплатиться по обязательствам. Сейчас экономика работает с большими пробуксовками — в том числе из-за бремени военных расходов. Если бы не вливания ЕС и США, власти вынуждены были бы объявить дефолт еще в 2014 году", — говорит кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Допускать дефолт крайне нежелательно — придется понижать международный рейтинг и надежность страны. А это повлечет сложности с дальнейшей выдачей кредитов.Эксперты полагают, что заем МВФ нужен для обеспечения последовательных выплат по долгам Киева. "Сумма определяется из расчета, сколько Украина должна заплатить, чтобы обслужить уже полученные кредиты. К следующей дате погашения выделят второй транш", — добавляет Беляев. Стоит отметить, что одномоментные переводы не приняты в международной практике. Денежную помощь всегда дробят, а размер определяют соответственно текущим нуждам.В отличие от коммерческих кредитов, государственные выдают под небольшие проценты и допускают пролонгацию. На деле дату возврата можно оттягивать очень долго и таким образом манипулировать заемщиком. Поэтому действия МВФ — чисто политические, уверены эксперты. "До СВО общий объем средств, предоставленных Киеву в основном на льготных условиях, составлял примерно 65 миллиардов долларов. Теперь сумма исчисляется сотнями миллиардов. Притом что экономически их совершенно нецелесообразно выдавать", — отмечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз. И напоминает, что Украину никак нельзя назвать надежным заемщиком: к примеру, она отказалась выплачивать кредит, полученный от России в декабре 2013-го, хотя даже МВФ признал его некоммерческим.Деловой подходГоворя о реальных причинах помощи "житнице Европы", экономисты предлагают взглянуть на ситуацию шире. Как держатель наибольшего числа голосов, США продвигают через МВФ собственные интересы. С этой точки зрения подпитка Украины обретает смысл. Предоставление оружия обеспечило американский ВПК заказами на долгие годы, ослабление ЕС позволило избавится от конкурентов и переманить наиболее сильные предприятия, а газовая изоляция континента гарантировала стабильный рынок сбыта СПГ."Выгода Шатов от сделки — это полный контроль над Европой и владение Украиной в том виде, в котором она останется после завершения конфликта. Даже без четырех областей страна представляет определенную ценность как сельскохозяйственный и промышленный регион", — считает Беляев.Однако, по его мнению, в Вашингтоне понимают: если тратить и дальше, США не добьются ни военной победы, ни большего влияния. Лишние расходы будут подрывать экономику страны и портить имидж президента. Тем более не за горами выборы. Предположение подтверждают разговоры о прекращении финансирования Киева, набирающие силу даже среди демократов.Аналитики сходятся во мнении, что Запад будет стремиться зафиксировать "достижения" в том виде, в каком они есть, даже если придется заставить Украину отказаться от части территорий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/khitryy-khod-rossiya-i-kitay-prinyali-nestandartnoe-reshenie-1046092228.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/rekordnyy-obval-v-ssha-prigotovilis-k-neizbezhnomu-1046031600.html

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, сша, экономика, мвф