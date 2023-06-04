https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/rossiyskie-voyska-nochyu-nanesli-udar-po-ukrainskim-aerodromam-1046156892.html

Российские войска ночью нанесли удар по украинским аэродромам

Российские войска ночью нанесли удар по украинским аэродромам

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. 04.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-04T15:30+0300

2023-06-04T15:30+0300

2023-06-04T15:30+0300

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам на военных аэродромах, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщает, что на Купянском направлении в ходе боев за сутки было уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, гаубица Д-20. На Красно-Лиманском направлении была уничтожена диверсионная группа противника, за сутки Киев потерял в этом районе до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.На Донецком направлении за сутки было уничтожено до 200 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы Д-20 и Д-30, склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град", склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.На Херсонском направлении - до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах. Кроме того, уничтожены цех по сборке украинских беспилотников, командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ, пункты управления украинских войск в районе Славянска и Сум. населенного пункта Славянск Донецкой народной республики и города Сумы. Средства ПВО России за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У", 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожили 21 украинский беспилотник.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-27-v-dnr-1046143935.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/minoborony-rossii-na-prigranichnoy-territorii-s-ukrainoy-unichtozheno-bolee-50-terroristov-1046125674.html

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