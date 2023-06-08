https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/pervyy-prilet-elektropoezd-lastochka-pribyl-v-gagru-1046228153.html

Первый прилет: электропоезд "Ласточка" прибыл в Гагру

Первый прилет: электропоезд "Ласточка" прибыл в Гагру

Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся 12 мая. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T16:34+0300

2023-06-08T16:34+0300

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ГАГРА, 8 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Электропоезд "Ласточка" впервые прибыл по рабочему графику в Гагру в четверг, 8 июня, передает корреспондент Sputnik.Первые пассажиры поделились с журналистами впечатлениями от поездки. Как рассказала Сания из Нальчика, условия в "Ласточке" комфортные, работники поезда были внимательны к своим клиентам."Мы сели в Цандрипше. Как первых пассажиров, нас провезли бесплатно и угостили шоколадкой. А здесь нас еще ансамбль встретил. Так что, все великолепно", – отметила гостья Абхазии.Супруги Валентин и Алла из Санкт-Петербурга приехали в Абхазию впервые. От поездки у них остались только положительные впечатления, а от отдыха в республике они ожидают позитивных эмоций."Хороший, приятный, удобный поезд. Границу переехали без проблем, быстро", – рассказала Алла."Ласточка" прибыла на гагрский вокзал ровно по расписанию – в 15:00, и привезла в своих пяти вагонах около 60 пассажиров. Одним из них был начальник АЖД Арсоу Читанава, который рассказал, что первый заезд "Ласточки" прошел успешно и без всяких проблем. Установленная скорость состава на территории Абхазии – 60 километров в час. Читанава также добавил, что в следующем году "Ласточку" планируют принять в Сухуме.Помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши уточнил, что прибытие электропоезда ознаменует возобновление регулярного сообщения между Гагрой и Сочи."Электропоезд высокотехнологичный и инновационный из "семейства" электропоездов фирмы "Сименс". Они производятся сейчас по лицензии в России. К полигонам, по которым они курсируют, предъявляются очень высокие требования", – отметил он.По словам Хазириши, эти поезда чувствительны к напряжению электричества, поэтому необходимо наличие электрических рельсовых цепей.Замминистра экономики Теймураз Миквабия уточнил, что приему "Ласточки" предшествовала работа, которая велась целый год. Абхазская сторона выполнила все требования РЖД для совершения регулярных рейсов."В экономическом плане, в первую очередь, этот поезд принесет выручку АЖД от продажи билетов. Но самое главное в том, что поезд, рассчитанный на 360 человек, облегчит переезд границы по реке Псоу. Пассажиры будут в комфортных условиях ее пересекать", – уверен он.Время в пути от Гагры до Сочинского вокзала занимает три часа. По мнению замглавы администрации Гагракого района Карена Кюляна, реализация этого проекта должна увеличить туристический поток в Абхазию, и такая услуга полезна не только гостям страны, но и местному населению.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/konteynernyy-poezd-pribyl-v-abkhaziyu-1044900328.html

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