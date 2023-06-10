https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/muzyka--moya-podruga-o-chem-mechtaet-podopechnyy-ashana-anri-argun-1046262329.html

Музыка – моя подруга: о чем мечтает подопечный "Ашана" Анри Аргун

Музыка – моя подруга: о чем мечтает подопечный "Ашана" Анри Аргун

Шестнадцатилетний Анри Аргун с диагнозом детский церебральный паралич мечтает оказаться на большой сцене – стать певцом. 10.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-10T18:05+0300

2023-06-10T18:05+0300

2023-06-10T18:26+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

"искусство без границ"

абхазия

дети

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0a/1046264366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e027ece53e63d763aeda69a78c1c52a.png

В рамках проекта "Искусство без границ", который реализуется фондом "Ашана", РУСДРАМом, автором идеи Анной Савиловой при информационной поддержке Sputnik, Анри Аргун оказался в студии звукозаписи композитора Анри Гумба. Подробнее в материале корреспондента Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikМаленькое чудоВ рамках проекта "Искусство без границ" дети с ограниченными возможностями здоровья присылают фонду "Ашана" рассказы, в которых они делятся своими мечтами. На основе историй в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера режиссер Джамбул Жордания поставит спектакль. Сбор писем продолжится до конца июня, а пока неравнодушные люди продолжают исполнять детские мечты.На этот раз порадовать подопечного фонда вызвался Всемирный абхазо-абазинский конгресс, решивший устроить сюрприз для Анри Аргун.Подросток всю свою жизнь борется за то, чтобы начать самостоятельно ходить. Помимо усиленных тренировок, развивающих мышцы, Анри увлекается музыкой. Стать певцом для него очень важная задача, овладеть профессией он планирует после того, как начнет самостоятельно передвигаться.Узнав о мечте мальчика, ВААК связался с его тезкой – композитором Анри Гумба, чтобы он показал свою звукозаписывающую студию и раскрыл "секреты" создания мелодий.До самого последнего момента Анри Аргун не знал, куда его ведут, и оказавшись в музыкальной мастерской, он был настолько рад, что первые несколько минут не мог подобрать подходящих слов. Оказалось, что Анри давно увлечен творчеством российского рэп-исполнителя MiyaGi (Азамат Кудзаев – прим.)."Я люблю исполнителя MiyaGi, он мой кумир, можно так сказать. Его отец проводил мне операцию (Казбек Кудзаев, хирург – прим.), и меня по телефону связали с ним, он спрашивал, как у меня дела, интересовался моим увлечением музыкой. Потом я ему спел его же песню, и он ответил, что я хорошо пою, а я ему сказал – "ты не хуже поешь", и он засмеялся", - поделился он воспоминаниями.Музыка лечитМузыка для Анри Аргун стала неотъемлемой частью жизни, он признался: "Музыка – моя подруга". Мелодии помогают ему справиться с болезнью, "музыка лечит", говорит он со знанием дела.Анри Гумба показал гостью, как создаются мелодии. Помимо музыки, в студии озвучивают популярные мультфильмы, сейчас там идет работа над дубляжом "Фиксиков", специально для Анри озвучили фрагмент этого мультфильма.Анри Аргун рассказал, что у него есть гитара, на которой он небезуспешно учился играть, до тех пор пока струны на ней не порвались, заменить их решили обычной леской, но это не помогло.Еще одним приятным моментом для подопечного фонда "Ашана" стало то, что Анри Гумба пригласил его в свою студию записать песню."Когда ты будешь готов спеть, можешь приехать сюда в студию и записать, может быть песню MiyaGi или что-то другое. Ты можешь голос потихоньку тренировать, подбирай музыку, которая тебе нравится, включай ее на всю", - посоветовал Анри Гумба начинающему музыканту.Проект "Искусство без границ" нацелен показать эффективную интеграцию детей с ограниченными возможностями в социальные и культурные сферы общества. В проекте могут принять участие подопечные "Ашана" и все желающие граждане до 18 лет с ограниченными возможностями. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты" на почту.Все истории будут опубликованы на сайте Sputnik Абхазия и на площадках фонда, а несколько из них будут отобраны режиссером РУСДРАМа и лягут в основу инклюзивного спектакля с участием актеров театра, детей с ограниченными возможностями здоровья и приглашенной звезды.Сроки подачи заявки – до 30 июня, отправить истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com. Истории могут быть в печатном, видео- и аудиоформате.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/pervoe-ispolnennoe-vosmiletniy-semen-kochetkov-i-ego-mechta-1046045766.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/shag-k-mechte-ispolnenie-zhelaniya-vosmiletnego-semena-kochetkova--1046048025.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана", "искусство без границ", абхазия, дети, культура