https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/putin-zayavil-chto-rossiya-mozhet-vyyti-iz-zernovoy-sdelki-1046321721.html
Путин заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки
Путин заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки
Президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации, во вторник, 13 июня. 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T20:01+0300
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Россия может выйти из зерновой сделки, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с военкорами. Об этом сообщает РИА Новости.При этом он подчеркнул, что Россия решилась на участие в сделке не ради Украины, а для дружественных ей стран Африки и Латинской Америки, которые в первую очередь пострадали бы от нехватки зерна на мировом рынке.22 июля 2022 года Россия, Украина, ООН и Турция заключили два соглашения: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".Первый документ с Турцией и ООН по отдельности подписали Россия и Украина. Второй же, как следует из названия, исключительно РФ и ООН, и он предусматривает отсутствие барьеров для экспорта российской сельхозпродукции.Первое соглашение предусматривает организацию безопасного морского коридора для транспортировки сельскохозяйственных грузов с Украины. В его рамках зерно вывозится из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного.Изначально сделка действовала 120 дней, после чего, при отсутствии возражений какой-либо из сторон, она продлевалась на такой же срок. Продление произошло 17-го ноября – срок действия сделки должен был истечь 18 марта. Ее продлили еще на 60 дней, до 18 мая, затем еще на два месяца, которые, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, будут "решающими".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/putin-rasskazal-izmenyatsya-li-tseli-spetsoperatsii-na-ukraine-1046316012.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/lavrov-blizhayshie-dva-mesyatsa-budut-reshayuschimi-dlya-zernovoy-sdelki-1045893674.html
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Путин заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки
Президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации, во вторник, 13 июня.
СУХУМ, 13 июн - Sputnik.
Россия может выйти из зерновой сделки, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с военкорами. Об этом сообщает РИА Новости
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"Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников", – сказал президент.
При этом он подчеркнул, что Россия решилась на участие в сделке не ради Украины, а для дружественных ей стран Африки и Латинской Америки, которые в первую очередь пострадали бы от нехватки зерна на мировом рынке.
22 июля 2022 года Россия, Украина, ООН и Турция заключили два соглашения: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".
Первый документ с Турцией и ООН по отдельности подписали Россия и Украина. Второй же, как следует из названия, исключительно РФ и ООН, и он предусматривает отсутствие барьеров для экспорта российской сельхозпродукции.
Первое соглашение предусматривает организацию безопасного морского коридора для транспортировки сельскохозяйственных грузов с Украины. В его рамках зерно вывозится из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного.
Изначально сделка действовала 120 дней, после чего, при отсутствии возражений какой-либо из сторон, она продлевалась на такой же срок. Продление произошло 17-го ноября – срок действия сделки должен был истечь 18 марта. Ее продлили еще на 60 дней, до 18 мая, затем еще на два месяца, которые, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, будут "решающими".