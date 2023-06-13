https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/zhizn--malina-kak-zhiteli-sukhumskogo-rayona-naladili-semeynyy-biznes-1046315466.html

Жизнь – малина: как жители Сухумского района наладили семейный бизнес

Жизнь – малина: как жители Сухумского района наладили семейный бизнес

Шесть лет назад две семьи из села Гумиста решили начать выращивать малину и ежевику. Дело оказалось трудоемким, но прибыльным, поэтому энтузиасты стали его... 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T18:11+0300

2023-06-13T18:11+0300

2023-06-13T19:52+0300

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О том, почему жители Сухумского района решили заняться выращиванием сельскохозяйственных культур, насколько тяжело им это дается и как они развивают семейный бизнес, читайте в материале Sputnik.SputnikМалиново-ежевичное делоЯгодные плантации расположены недалеко от столицы – чтобы добраться до места, достаточно 15-20 минут на машине. Здесь, вблизи шумного города, по-настоящему кипит сельская жизнь, и две семьи, решившие создать и продвигать собственное дело, трудятся не покладая рук.В первый год по неизвестной причине половина насаждений просто высохла. Несмотря на это, сельчане не пали духом. Настроившись на продолжение начатого, они стали интересоваться другими видами малины."Пять лет назад мы перешли на "таганку", этот сорт мы привезли из Белореченска. Посадили две тысячи корней, после этого начали расширяться, через пару лет привезли и ежевику. Несколько сортов, есть помельче и покрупнее", – поделился Ипекчян.Сомнений в том, стоит ли развивать малиново-ежевичное дело, не было, так как с первого урожая у людей появился большой интерес, они с удовольствием покупали ягоды килограммами."Люди хотят именно местную продукцию, хотят, чтобы она была качественной, за качество мы боремся. Многое зависит от погоды, у нас есть свой агроном, который сильно нам помогает. За ягодами нужно очень хорошо ухаживать, чтобы был хороший урожай", – добавил производитель.Один или два человека заниматься выращиванием малины и ежевики не могут, так как к этому делу нужно прикладывать большие усилия. Ухаживать за ягодами должна большая семья, которая будет чистить территорию от травы и сорняков, укрывать насаждения от дождя и солнца. Если не соблюдать все правила, получить урожай не получится.Постоянно работой на плантациях заняты от пяти до пятнадцати человек, когда семьи не справляются своими силами, они нанимают рабочих. Сбором урожая занимаются от шести до восьми человек.Красное или черноеНа сельскохозяйственных плантациях растет больше малины, чем ежевики. Причина проста – малина пользуется у покупателей большей популярностью, говорит Амаяк Ипекчян. Он добавил, что ягоды, в основном, продают "с места", и нехватки клиентов бизнесмены не испытывают."Люди, которые в прошлом году покупали у нас малину, обязательно купят ее и в этом году тоже, приезжают прямо домой и берут. И, конечно, есть оптовики, без них никуда. В этом году урожай только начинается, будем надеяться, что он будет очень хорошим. Но начало хорошее, главное, чтобы дожди не пошли – с теплицей у нас проблемы, не смогли обустроить", – рассказал он.Малина и ежевика могут плодоносить несколько раз в течение года. Поэтому работы на плантациях хватает всегда."Это ремонтантные сорта (цветущие несколько раз в год - прим.), сейчас они начинают поспевать, и первый урожай закончится в июле. Затем есть перерыв в 15-20 дней, потом второй раз начинают поспевать, и практически до конца декабря есть урожай", – заметил Ипекчян.Когда солнечные лучи попадают на нежные ягоды, на них образуются белые точки, от этого малина теряет свой товарный вид. Для того чтобы этого избежать, плантацию накрыли теневой сеткой, проходимость света которой составляет 55 процентов.Еще одно необходимое условие для выращивания ягод – капельное орошение. По всей территории установлены трубы, которые подают воду к корневой системе, обеспечивая оптимальное количество влаги. Помимо малины и ежевики, семьи пробуют развивать и другие культуры. В позапрошлом году они высадили несколько корней смородины и саженцы черешни.По словам Амаяка Ипекчяна основным видом семейного бизнеса останется выращивание ягод, так как в Абхазии на них большой спрос.

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абхазия, новости, сухумский район, сельское хозяйство, "дежурный по району"