https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/minoborony-rossii-zayavilo-chto-s-4-iyunya-vsu-poteryali-bolee-semi-tysyach-soldat-1046343275.html

Минобороны России заявило, что с 4 июня ВСУ потеряли более семи тысяч солдат

Минобороны России заявило, что с 4 июня ВСУ потеряли более семи тысяч солдат

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Киев ведет безуспешное контрнаступление с 4 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T18:28+0300

2023-06-14T18:28+0300

2023-06-14T18:28+0300

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. С 4 июня Киев потерял более семи с половиной тысяч человек убитыми и раненными, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщило об успешных групповых ударах по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства. На Времевском выступе в районе Макаровки в ДНР отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 бронированных машин. В ходе боев уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника. В районе Пречистовки отражены атаки двух ротных тактических групп, противник потерял пять танков и пять боевых бронированных машин, в районе Ровнополя, Левадного и совхоза "Октябрь" Киев потерял еще пять танков.Всего за прошедшие сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 солдат, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады.На Донецком направлении Киев потерял более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. На Купянском направлении за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и "Krab".На Красно-Лиманском направлении ликвидирована диверсионно-разведывательная группа. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-20, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".На Херсонском направлении в боях уничтожено до 50 украинских солдат, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах, уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18".Средства ПВО России за сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, уничтожили 20 украинских дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/putin-rasskazal-izmenyatsya-li-tseli-spetsoperatsii-na-ukraine-1046316012.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/na-zaporozhskikh-polyakh-goryat-zapadnye-milliardy-i-nadezhdy-pobedit-rossiyu-1046293163.html

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