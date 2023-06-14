https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/prezident-abkhazii-izuchil-posledstviya-razgula-stikhii-v-gagre-1046339278.html

Президент Абхазии изучил последствия разгула стихии в Гагре

Президент Абхазии изучил последствия разгула стихии в Гагре

Сильный ливень повредил некоторые участки республиканской трассы и железно-дорожных путей, разрушил несколько зданий в ночь с 13 на 14 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T16:43+0300

2023-06-14T16:43+0300

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ГАГРА, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания изучил последствия разгула стихии в Гагрском районе.Руководитель АЖД Арсоу Читанава доложил президенту о том, что в течение ближайших часов в Абхазию должен подойти российский поезд со спецтехникой, которая будет разбирать завалы. Для оказания помощи также прибудут около десяти специалистов.Он уточнил, что одна железобетонная опора железной дороги упала в результате оползня, в некоторых местах рельсы завалило камнями."Мы своими силами восстановим движение, но дальше нужны будут геологи. Вымыло около 1500 кубов грунта", – уточнил Читанава.Президент также пообщался с работниками гостиницы, жившими в общежитии, которое снес оползень."Это было примерно в 5-6 утра. Буквально за 15 минут здесь все намело. Людей вытаскивали прямо из окон", – рассказал один из жителей.Глава МЧС Абхазии Лев Квициния выразил мнение о том, что причиной разрушения стал смерч. Об этом говорит наличие соленой воды в почве.Он также подчеркнул, что в таких ущельях строить здания нельзя из за опасного рельефа и природных условий."Конечно, все это неприятно, но, когда такое случается, надо благодарить Господа Бога за то, что взял имуществом, а не человеческими жизнями. Все это можно восстановить с учетом ошибок, если они были допущены", – резюмировал президент.Аслан Бжания также побывал в месте вблизи берега моря, где лавина накрыла один частный дом и повредила еще несколько. Там глава Гагрского района Юрий Хагуш доложил о том, что коммунальным службам предстоит вывезти около 500 грузовиков с камнем.Президент Абхазии вместе со специалистами профильных органов осмотрел и железнодорожные пути, которые повредила и завалила камнями стихия."Предпринимаем экстраординарные меры по восстановлению железнодорожного сообщения. Сегодня вечером доложишь, в какой мере и где мне подключиться", – сказал президент, обращаясь к гендиректору АЖД Арсоу Читанава.Бжания также попросил главу Гагрского района помочь "Абхазской железной дороге" финансово в решении этой задачи.По словам Читанава, открыть железнодорожное сообщение намерены в течение трех дней. Все эти дни АЖД будет принимать поезда из России на станции Цандрипш, откуда пассажиров будут доставлять по месту следования трансфером.Глава Минтуризма Теймураз Хишба добавил, что Абхазская национальная туристическая компания также организует перевозку пассажиров.Что касается жителей пострадавших и разрушенных домов, Бжания отметил, что государственная комиссия по ликвидации последствий стихий займется этим вопросом."В нашей практике еще не было случаев, когда государство не помогло пострадавшим. В прошлом году на это было выделено около 300 миллионов рублей", – сказал Бжания.Власти Гагрского района временно разместили туристов, снимавших комнаты в пострадавших домах, в одной из местных гостиниц. Также им выплатили по 100 тысяч рублей в качестве компенсации за потерянное имущество.

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