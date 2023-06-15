https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/kontsert-rossiyskogo-skripacha-viktora-abramyana-eshba-proshel-v-sukhume-1046363619.html

Концерт российского скрипача Виктора Абрамяна-Эшба прошел в Сухуме

Концерт российского скрипача Виктора Абрамяна-Эшба прошел в Сухуме

Концерты классической музыки в исполнении Виктора Абрамяна-Эшба проходили в республике до пандемии коронавируса. После долгого перерыва он снова прибыл в... 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T21:47+0300

2023-06-15T21:47+0300

2023-06-15T21:47+0300

в абхазии

абхазия

новости

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0f/1046362694_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d287dab7fad85f51bbd93b857092df70.jpg

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялся концерт известного российского скрипача Виктора Абрамяна-Эшба и солистов Госфилармонии. Она рассказала зрителям, что скрипач выступает по всему миру, как сольно, так и с симфоническими камерными оркестрами, играя произведения разных музыкальных эпох - барокко, классицизма, романтизма и современности.Виктор Абрамян-Эшба - постоянный музыкальный консультант Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, проводит мастер-классы и концерты для одаренных детей во многих странах. "Не забывает музыкант и Абхазию - родину своей мамы, где проходили летние месяцы его юности. Вместе с абхазскими музыкантами он активно выступает как внутри республики, так и за ее пределами, пропагандируя творческие силы Абхазии в России и зарубежом. Первое выступление музыканта в Абхазии состоялось в середине 70-х годов прошлого столетия с Государственным симфоническим оркестром Абхазии под управлением Льва Джергения", - подчеркнула худрук Госфилармонии. Сам же музыкант, выйдя на сцену, так же отмечал, что и на этот раз решил не нарушать заложенную традицию сотрудничества с абхазскими музыкантами. Поэтому на сцене вместе с ним выступили как молодые, так и уже состоявшиеся местные артисты. В концерте приняли участие Нана Черкезия (сопрано), Кристина Эшба (сопрано), Елена Хагба (арфа), Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Александр Авидзба (альт), Светлана Сарьян (фортепиано), Лана Адлейба (фортепиано). Программа концерта состояла из классической музыки самых разных эпох – начиная от Баха и заканчивая Рахманиновым.В конце на цену вышла замминистра культуры Динара Смыр. Она зачитала указ президента республики Аслана Бжания о присвоении Виктору Абрамяну-Эшба почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/x-festival-bardovskoy-pesni-poyu-tebe-abkhaziya-proshel-v-sukhume-1046345422.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/festival-klassicheskoy-muzyki-parad-kontsertov-sostoyalsya-v-sukhume-1046235118.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, музыка