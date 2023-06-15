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Путевка в санаторий: кто в Абхазии может рассчитывать бесплатный отдых

Путевка в санаторий: кто в Абхазии может рассчитывать бесплатный отдых

В Абхазии сотрудники организаций, которые уплачивают взносы в Фонд социального страхования и труда, имеют возможность бесплатно получить путевку на... 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T10:13+0300

2023-06-15T10:13+0300

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О том, при каких условиях можно рассчитывать на путевку, сколько человек из Абхазии ежегодно получают такую возможность и почему фонд увеличивает бюджет на эти цели, рассказала в эфире радио Sputnik заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия.SputnikЕжегодно от 250 до 300 работающих граждан Абхазии получают возможность по путевке отправиться на санаторно-курортное лечение. Все расходы берет на себя Фонд соцстрахования и труда."Мы увеличиваем бюджет в связи с тем, что есть запрос на данный вид лечения, и в связи с тем, что стоимость самих путевок повысилась", – пояснила Чантурия.При этом, если у фонда нет задолженностей по другим статьям расходов, он увеличивает финансирование на санаторно-курортное лечение граждан."В прошлом году у нас было запланировано 10 миллионов рублей, по факту потратили 17 миллионов, потому как у нас имелись средства. Когда есть средства, когда есть финансирование, мы только за то, чтобы наши люди поправили свое здоровье", – отметила зампредседателя Фонда.От сельского учителя до силовиковПраво получить путевку на санаторно-курортное лечение имеют все сотрудники организаций, которые уплачивают взносы в Фонд социального страхования и труда Абхазии. Бывают и случаи, когда ведомства не делают взносы, но фонд идет им навстречу, так как у людей может быть общественно важная и опасная профессия. К ним относятся сотрудники силовых структур."У сотрудников СГБ и милиции опасная работа. Они не являются плательщиками страховых взносов, но тем не менее, по заявке профсоюза данных ведомств, мы идем им навстречу, отправляем и данную категорию граждан на санаторно-курортное лечение. Буквально в этом году было четыре человека, которых мы отправили из данных ведомств", – отметила Чантурия.Есть организации, у которых есть большие задолженности перед фондом. Самый крупный должник – "Черноморэнерго", сумма задолженности – более 17 миллионов рублей. Но, по словам Чантурия, сотрудники организации не виноваты в том, что руководство не платит взносы, и потому фонд не имеет права отказать им в путевке.Ирма Чантурия отметила, что санаторно-курортное лечение – важное направление, хотя пока не относится к приоритетным. Есть даже случаи, когда благодаря обследованию люди вовремя узнают о тяжелых заболеваниях и начинают лечение."Это очень нужное направление. Там люди проходят хорошее обследование, хорошее лечение. У нас было пять случаев, когда выявляли очень тяжелые заболевания, о которых люди даже не знали. После того как они попали на санаторно-курортное лечение, им ставили диагнозы. Люди вовремя обнаружили и вылечились", – рассказала Чантурия.По ее мнению, подобные путевки нужны всем, так как абсолютно здоровых людей в нашем обществе мало. Зачастую всем некогда заняться здоровьем, а "санаторно-курортное лечение – хорошее подспорье".За путевками в фонд соцстрахования, по данным зампредседателя, обращаются работники практически всех сфер. Часто фонд и сам осуществляет свои проекты. Так, несколько лет назад была реализована программа "Сельский учитель", в рамках которой более 250 педагогов отправились на отдых по путевке."Учителя плакали от благодарности. Они по 45 лет работают, и никто им такую услугу не предоставлял. Они приехали очень довольные. В позапрошлом году мы точно так же отправили около 100 работников сферы медицины, которые в период пандемии работали в красных зонах", – отметила Чантурия.Для того, чтобы сотрудник организации получил путевку, необходим пакет документов. Это и письмо-ходатайство от работодателя, справка с места работы, ксерокопия абхазского паспорта и санаторно-курортная карта – типовой документ, который заполняется медучреждением.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/kurort-s-abkhazskim-aktsentom-chego-zhdat-ot-tursezona-2023-goda-1046242754.html

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