https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/rossiyskie-voyska-unichtozhili-mesta-proizvodstva-ukrainskikh-dronov-1046359565.html
Российские войска уничтожили места производства украинских дронов
Российские войска уничтожили места производства украинских дронов
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T17:39+0300
2023-06-15T17:39+0300
2023-06-15T17:54+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Российские воздушно-космические силы нанесли удар по местам производства ударных беспилотников ВСУ, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что в районе Времевского выступа за сутки отражены две атаки противника, уничтожено до 25 солдат ВСУ, в районе Новорадовки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад, на Запорожском направлении уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады, пресечена деятельность диверсионной группы.За сутки на этих направлениях Киев потерял до 155 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Донецком направлении за сутки отражены пять атак противника, нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, поражено до 340 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30, уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ. На Купянском направлении за сутки противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", на Красно-Лиманском направлении – более 50 солдат, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах, поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Российские истребители сбили украинский самолет Су-27 в районе Красноармейска, еще один Су-27 в небе над Краматорском сбили средства ПВО. Кроме того, за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожено 25 дронов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/minoborony-rossii-zayavilo-chto-s-4-iyunya-vsu-poteryali-bolee-semi-tysyach-soldat-1046343275.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили места производства украинских дронов
17:39 15.06.2023 (обновлено: 17:54 15.06.2023)
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik.
Российские воздушно-космические силы нанесли удар по местам производства ударных беспилотников ВСУ, сообщает
Министерство обороны России.
"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", – говорится в публикации.
Ведомство сообщает, что в районе Времевского выступа за сутки отражены две атаки противника, уничтожено до 25 солдат ВСУ, в районе Новорадовки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад, на Запорожском направлении уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады, пресечена деятельность диверсионной группы.
За сутки на этих направлениях Киев потерял до 155 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Донецком направлении за сутки отражены пять атак противника, нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, поражено до 340 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30, уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.
На Купянском направлении за сутки противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", на Красно-Лиманском направлении – более 50 солдат, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах, поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Российские истребители сбили украинский самолет Су-27 в районе Красноармейска, еще один Су-27 в небе над Краматорском сбили средства ПВО. Кроме того, за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожено 25 дронов.