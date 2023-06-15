https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/rossiyskie-voyska-unichtozhili-mesta-proizvodstva-ukrainskikh-dronov-1046359565.html

Российские войска уничтожили места производства украинских дронов

Российские войска уничтожили места производства украинских дронов

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T17:39+0300

2023-06-15T17:39+0300

2023-06-15T17:54+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Российские воздушно-космические силы нанесли удар по местам производства ударных беспилотников ВСУ, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что в районе Времевского выступа за сутки отражены две атаки противника, уничтожено до 25 солдат ВСУ, в районе Новорадовки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад, на Запорожском направлении уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады, пресечена деятельность диверсионной группы.За сутки на этих направлениях Киев потерял до 155 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Донецком направлении за сутки отражены пять атак противника, нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, поражено до 340 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30, уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ. На Купянском направлении за сутки противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", на Красно-Лиманском направлении – более 50 солдат, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах, поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Российские истребители сбили украинский самолет Су-27 в районе Красноармейска, еще один Су-27 в небе над Краматорском сбили средства ПВО. Кроме того, за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожено 25 дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/minoborony-rossii-zayavilo-chto-s-4-iyunya-vsu-poteryali-bolee-semi-tysyach-soldat-1046343275.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/putin-rasskazal-izmenyatsya-li-tseli-spetsoperatsii-na-ukraine-1046316012.html

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