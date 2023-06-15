https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/russkiy-kak-inostrannyy-kogda-proydet-vebinar-dlya-uchiteley-i-kak-tuda-popast-1046359977.html

Русский как иностранный: когда пройдет вебинар для учителей и как туда попасть

Русский как иностранный: когда пройдет вебинар для учителей и как туда попасть

Сотрудники РУДН расскажут зарубежным русистам об организации курсового обучения русскому языку как иностранному. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T18:34+0300

2023-06-15T18:34+0300

2023-06-15T18:34+0300

новости

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СУХУМ, 15 июня – Sputnik. Преподаватели русского языка за пределами России с 24 июня смогут принять участие в бесплатном онлайн-семинаре "Россотрудничества", который позволит им усовершенствовать свои профессиональные навыки.В течение недели сотрудники РУДН будут рассказывать зарубежным русистам об особенностях интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждать актуальные проблемы организации курсового обучения и использования электронных образовательных ресурсов. Участники ознакомятся с новыми методическими разработками и современной учебной литературой.Форматом проведения мероприятий предусмотрены вебинары в онлайн-формате и другие формы работы, обеспечивающие возможность полноценного доступа к учебным материалам, в том числе в офлайн-режиме на странице проекта. Установочные вебинары будут проведены с использованием сервиса Zoom.По итогам методических мероприятий все участники получат сертификаты."По линии Россотрудничества проводится много мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, чтобы повышать их квалификацию" – пояснила заведующая кафедрой русского языка №2 РУДН Марина Куновски.Участие в методических мероприятиях позволит преподавателям русского языка за рубежом усовершенствовать свои профессиональные навыки в любое удобное для них время, освоив все модули программы:Обучение пройдет в три потока: c 24 июня по 1 июля, с 9 по 16 сентября, с 21 по 28 октября.По итогам проведения методических мероприятий все участники получат сертификаты.Заявку на участие можно направить в электронном виде, заполнив форму регистрации по ссылке. По всем интересующим вопросам можно обращаться по электронной почте kursstudying@mail.ru.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/abkhazskiy-v-vznaniya-kak-shkolnikam-pomogli-legko-izuchat-yazyk-1045385803.html

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