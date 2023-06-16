https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/ekonomicheskiy-rost-situatsiya-na-fronte-i-yadernoe-oruzhie-putin-vstupil-na-pmef-1046376715.html
Экономический рост, ситуация на фронте и ядерное оружие: Путин выступил на ПМЭФ
Экономический рост, ситуация на фронте и ядерное оружие: Путин выступил на ПМЭФ
Питерский международный экономический форум проходит в северной столице с 14 по 17 июня. 16.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-16T19:24+0300
2023-06-16T19:24+0300
2023-06-16T19:48+0300
россия
владимир путин
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Пленарная сессия ПМЭФ состоялась в пятницу, 16 июня. На ней выступил президент России Владимир Путин, который поведал собравшимся о ситуации в отечественной экономике, оценил успешность контрнаступления Киева и рассказал, на чем должна основываться современная система международных отношений. О том, что происходит с российской экономикойЭкономическая стратегия, выбранная государством и бизнесом, оказалась верной, считает президент. По его словам, второй квартал прошлого года был очень трудным, но уже в апреле этого года ВВП России вырос на 3,3%, и рост продолжается. Это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира. Изменения заметны и внутри страны.Он добавил, что государство адресно поддерживает наименее обеспеченных граждан, и их доходы выросли на 25%.Ниши, которые освободились с уходом западных компаний, уже давно заняли отечественные производители - только за прошлый год было подано более 90 тысяч заявок на регистрацию брендов. В то же самое время ушедшие фирмы показали всему миру, что они - ненадежные партнеры и потеряли около двух триллионов рублей прибыли в России.Кроме того, динамика роста не нефтегазовых доходов помогает стране "слезть с нефтяной иглы".Об истоках конфликта на УкраинеПо словам Владимира Путина, западные страны не хотят, чтобы у остальных была альтернатива их продукции - от банковских систем до самолетов. А тех, кто этому противится, они пытаются отменить."Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. Это неизбежный процесс", - сказал он.Президент подчеркнул, что война на юго-востоке Украины была начата киевским режимом при поддержке западных спонсоров еще в 2014 году. При этом самому Западу этот кризис выгоден - он стал поводом "прикрыть свои ошибки", связанные с темпами роста инфляции. Путин обвинил киевские власти в героизации неонацистов."На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост — это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона было уничтожено на Украине, и прежде всего — руками бандеровцев", - заявил он.О ситуации в зоне спецоперацииКонтрнаступление ВСУ идет безуспешно, Киев несет большие потери, заявил российский лидер."Каждый день происходит рост утраты этой (украинской боевой - прим.) техники. На сегодняшний день украинской армией потеряно где-то 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Я уже сейчас не говорю про личный состав, чтобы Министерство обороны само озвучило", – сказал Путин.Он добавил, что у Украины почти не осталось своей техники, и все, на чем воюют украинские солдаты, было поставлено европейскими странами и США. Президент пояснил, что НАТО постепенно втягивается в конфликт - поставляет тяжелую военную технику, ведет переговоры о передаче самолетов. "Если самолёты F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины, но использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как и где их поражать", – заявил он."Хрен им"У России больше ядерного оружия, чем у стран Североатлантического альянса, и снижать его количество страна не намерена."У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", - сказал Владимир Путин.Он подчеркнул, что Украина, поддерживаемая западными странами, своими атаками, в том числе и на Кремль, пытается спровоцировать Россию на ответные действия и ждет, что она начнет "кнопки нажимать".Что до размещения ядерного оружия в Беларуси, то, по словам Путина, это - элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/politolog-rasskazal-ponadobitsya-li-rossii-sanitarnaya-zona-na-ukraine-1046369467.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/v-nato-zaplanirovali-voynu-s-rossiey-1046133170.html
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россия, владимир путин
Экономический рост, ситуация на фронте и ядерное оружие: Путин выступил на ПМЭФ
19:24 16.06.2023 (обновлено: 19:48 16.06.2023)
Питерский международный экономический форум проходит в северной столице с 14 по 17 июня.
Пленарная сессия ПМЭФ состоялась в пятницу, 16 июня. На ней выступил президент России Владимир Путин, который поведал собравшимся о ситуации в отечественной экономике, оценил успешность контрнаступления Киева и рассказал, на чем должна основываться современная система международных отношений.
О том, что происходит с российской экономикой
Экономическая стратегия, выбранная государством и бизнесом, оказалась верной, считает президент. По его словам, второй квартал прошлого года был очень трудным, но уже в апреле этого года ВВП России вырос на 3,3%, и рост продолжается. Это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира. Изменения заметны и внутри страны.
"В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8 процента", - сказал глава государства.
Он добавил, что государство адресно поддерживает наименее обеспеченных граждан, и их доходы выросли на 25%.
Ниши, которые освободились с уходом западных компаний, уже давно заняли отечественные производители - только за прошлый год было подано более 90 тысяч заявок на регистрацию брендов. В то же самое время ушедшие фирмы показали всему миру, что они - ненадежные партнеры и потеряли около двух триллионов рублей прибыли в России.
Кроме того, динамика роста не нефтегазовых доходов помогает стране "слезть с нефтяной иглы".
Об истоках конфликта на Украине
По словам Владимира Путина, западные страны не хотят, чтобы у остальных была альтернатива их продукции - от банковских систем до самолетов. А тех, кто этому противится, они пытаются отменить.
"Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. Это неизбежный процесс", - сказал он.
Президент подчеркнул, что война на юго-востоке Украины была начата киевским режимом при поддержке западных спонсоров еще в 2014 году. При этом самому Западу этот кризис выгоден - он стал поводом "прикрыть свои ошибки", связанные с темпами роста инфляции.
Путин обвинил киевские власти в героизации неонацистов.
"На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост — это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона было уничтожено на Украине, и прежде всего — руками бандеровцев", - заявил он.
О ситуации в зоне спецоперации
Контрнаступление ВСУ идет безуспешно, Киев несет большие потери, заявил российский лидер.
"Каждый день происходит рост утраты этой (украинской боевой - прим.) техники. На сегодняшний день украинской армией потеряно где-то 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Я уже сейчас не говорю про личный состав, чтобы Министерство обороны само озвучило", – сказал Путин.
Он добавил, что у Украины почти не осталось своей техники, и все, на чем воюют украинские солдаты, было поставлено европейскими странами и США. Президент пояснил, что НАТО постепенно втягивается в конфликт - поставляет тяжелую военную технику, ведет переговоры о передаче самолетов.
"Если самолёты F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины, но использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как и где их поражать", – заявил он.
"Хрен им"
У России больше ядерного оружия, чем у стран Североатлантического альянса, и снижать его количество страна не намерена.
"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", - сказал Владимир Путин.
Он подчеркнул, что Украина, поддерживаемая западными странами, своими атаками, в том числе и на Кремль, пытается спровоцировать Россию на ответные действия и ждет, что она начнет "кнопки нажимать".
Что до размещения ядерного оружия в Беларуси, то, по словам Путина, это - элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.