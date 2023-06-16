https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/ses-abkhazii-v-morskoy-vode-bakterii-i-virusy-ne-obnaruzheny-1046367747.html

СЭС Абхазии: в морской воде бактерии и вирусы не обнаружены

СЭС Абхазии: в морской воде бактерии и вирусы не обнаружены

Санитарно-эпидемиологическая станция проверяет морскую воду еженедельно с середины мая до середины октября. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T13:16+0300

2023-06-16T13:16+0300

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Показатели морской воды стандартные, бактерий и вирусов не обнаружено, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева.Воду отбирают в течение недели, если не идет дождь или море не штормит. После отбора вода направляется в лабораторию СЭС. "На сегодня все показания стандартные. Как всегда, устье реки Беслетка не подходит для купания, там у нас вода, как обычно, очень плохая", – говорит Беляева.Традиционно самая чистая морская вода – на пляже у бетонного завода столичного микрорайона Маяк. В этом месте даже в самый жаркий период года не обнаруживаются бактерии, так как там открытое море, подчеркнула главный санитарный врач страны."А в сухумской бухте, где течения идут по кругу, к середине августа-сентябрю вода уже начинает ухудшать свои характеристики. Но при этом я хочу сказать, что болезнетворных бактерий там не обнаруживается. Если хотя бы раз мы обнаружили какой-то болезнетворный микроб, мы бы тут же сообщили бы об этом на всю Абхазию. Ухудшается не болезнетворная, а санитарно-показательная флора, это свидетельствует о загрязнении воды. Но чтобы там была дизентерия, сальмонелла или что-то другое идентифицируемое – нет, такого не было", – сказала Беляева.Главный санитарный врач Абхазии также сообщила, что анализы морской воды, проведенные в других частях страны, помимо столицы, также не выявили бактерий и вирусов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-kak-budet-rabotat-sluzhba-v-kurortnyy-sezon-1046219993.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/ses-abkhazii-vzyala-pervye-proby-morskoy-vody-v-sukhume-1046261388.html

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