https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/putin-predupredil--i-s-etim-pridetsya-schitatsya-1046381717.html

Путин предупредил — и с этим придется считаться

Путин предупредил — и с этим придется считаться

Хотя Владимир Путин и отказался что-либо рекомендовать Джо Байдену, ключевой смысл его выступления на ПМЭФ был сформулирован им в заключительных словах. 17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T11:40+0300

2023-06-17T11:40+0300

2023-06-17T12:05+0300

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Запоминается то, что сказано последним, — и эта фраза Путина обращена и к американскому президенту, и ко всему миру, и к России: "Мы будем делать то, что соответствует нашим интересам. И с этим придется считаться", пишет Петр Акопов для РИА Новости.А вот тому, что именно мы будем делать, и были посвящены все три часа президентской работы на сессии форума. Почти полтора часа он рассказывал о том, что необходимо сделать в экономике — развивать, укреплять, реформировать, — работать так, чтобы Россия стала сильнее в новом, формирующемся постзападном мире. В речи Путина не было ни слова о боевых действиях на Украине, но все понимают, что именно от их исхода зависит для России все остальное. И тут президент более чем однозначно дал понять: не удастся сбить нас с нашего курса, не удастся нам помешать, нас не удастся победить. На Украине мы пойдем до конца, то есть до выполнения поставленных целей.Какие они? Денацификация — то есть смена не просто власти, но и политического режима на Украине. Об этом недавно сказал секретарь Совбеза Патрушев, а Путин хотя и не говорил об этом прямо, но подчеркнул, что киевский режим героизирует бандеровцев, то есть прикрывает неонацистов, и понятно, что никакой компромисс по сохранению нынешней украинской власти для России неприемлем. Демилитаризация — которая выражается не только в том, что у Украины уже заканчивается собственное оружие и ВПК, но и намерении уничтожать любое передаваемое Западом оружие. А если будут поставлены военные самолеты и они начнут действовать с территории других государств, то "мы должны будем посмотреть, как их поражать".А что касается другой активно обсуждаемой в последние дни темы — возможности применения ядерного оружия — Путин был более чем сдержан. Он лишь напомнил, что его "использование теоретически возможно, если возникнет угроза существования России", но сейчас необходимости применения нет. Потому что ситуация и в целом, и на фронте складывается благоприятно для России и неудачно для Запада. И дело тут не в контрнаступлении ВСУ, и не в провоцирующих атаках на Белгородскую область: Путин уверен, что Россия сможет победить, не прибегая не только к ядерному оружию, но и к ковровым бомбардировкам Украины.Его слова о том, что "все ждут", как в ответ на провокации "мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем", относятся ведь не только к ударам по Киеву, но и (косвенно) к использованию тактического ядерного оружия. Да и в целом ко всей нашей стратегии применительно к Украине — Россию не удастся вывести из себя, не получится спровоцировать, Москва настроена действовать вдолгую, идти до конца. Тактические задачи при этом могут меняться — неслучайно Путин заявил, что при продолжении атак на приграничные территории (как это было с Белгородской областью) будет рассмотрен вопрос создания "санитарного кордона" на Украине. Это, кстати, не означает, что, если таких атак не будет, ту же Харьковскую область оставят в покое, — сейчас рано говорить о конфигурации будущей Украины (точнее того, что от нее останется), но ни Новороссии, ни других исторически русских областей в ней точно не будет. И это притом что новая Украина по определению не просто не войдет в НАТО — она окажется связана с Россией всеми возможными юридическими и физическими способами.Готов ли к этому Запад? Конечно, нет, но и это не беспокоит Путина. Потому что сейчас не хотят вести с Россией разговор, "но они захотят, а мы посмотрим, в какой момент и о чем можно с ними говорить". Посмотрим, на каких условиях и как договариваться о прекращении боевых действий на Украине. Путин убежден в том, что Запад рано или поздно отступит, убедившись в бесперспективности ставки на победу над Россией. То есть наша страна в любом случае победит на Украине — не нокдауном, так по очкам, не уничтожением ВСУ, так сокращением и фактической остановкой поставок западного оружия и боеприпасов, без которых украинская армия просто не сможет воевать. В любом случае все закончится только после фактически полной и безоговорочной капитуляции Киева, а уж как она будет названа и оформлена — покажет время. Но этому поражению ВСУ, которое приближают наши войска, так или иначе будет предшествовать поражение Запада.При этом атлантисты не подпишут никаких соглашений с Россией — они просто отступятся от Украины, уйдут, убедившись в безнадежности попыток сдвинуть на восток границу Запада и русского мира. Но чтобы приблизить этот день, Россия должна быть настроена стоять до конца, не сомневаться в своих силах и своей правоте. И Владимир Путин настроен именно так. И с этим придется считаться всем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/ekonomicheskiy-rost-situatsiya-na-fronte-i-yadernoe-oruzhie-putin-vstupil-na-pmef-1046376715.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/vladimir-putin-otsenil-uspeshnost-kontrnastupleniya-vsu-1046372906.html

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