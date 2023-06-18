https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/proverennoe-turisticheskoe-napravlenie-aleksey-cherepakhin-ob-otdykhe-v-abkhazii-1046387093.html

Проверенное туристическое направление: Алексей Черепахин об отдыхе в Абхазии

Проверенное туристическое направление: Алексей Черепахин об отдыхе в Абхазии

Абхазия сейчас в топах направлений для отдыха. Гендиректор российского сервиса ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин рассказал о причинах высокого интереса россиян, о... 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T08:55+0300

2023-06-18T08:55+0300

2023-06-18T08:55+0300

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Алексей Шамба для Sputnik- Алексей, с чем связан рост бронирований в Абхазии?- Действительно, по данным нашего сервиса ТВИЛ. РУ, Гагра показывает рост бронирований на 250%, Сухум – на 300%, а Пицунда – на 200% по сравнению с предыдущим сезоном. Я могу выделить два основных фактора. Первый – традиционный. Абхазия - это страна с великолепной природой, пляжами и климатом. Ее давно знают и любят наши соотечественники. Второй фактор связан с геополитическими и логистическими трудностями из-за санкций против России, что еще повысило популярность вашей страны. Это говорит о том, что Абхазия для множества россиян - это проверенное туристическое направление, которому они могут без сомнения доверять в самые непростые времена.- Часто можно услышать, что Абхазия – это страна "на любителя". Кому-то она нравится, а кто-то даже слышать о ней не может. А что говорит ваш опыт?- Мне в Абхазии не везде понравился сервис, он - неспешный, необязательный. Могут пообещать поставить стулья на балкон и на три дня об этом забыть. При том колоссальном спросе на отдых, огромном туристическом потоке, а в этом году Абхазия собирается принять 2 – 2,5 млн туристов, местные отельеры и их персонал, возможно, не видят нужды в том, чтобы излишне напрягаться. При этом отношение местных к туристам зависит от характера местных и характера туристов.В целом, принимающая сторона гостеприимна, например, запомнилось, как организатор экскурсии "Абхазское застолье" в Гудауте уверял, что лучше пожертвует лишней прибылью, но шашлык будет делать только из хорошего мяса, из шейки, чтобы не потерять репутацию.- Как вам уровень цен на продукты?- Все дороже, чем в Адлере, но это и понятно, не продашь без наценки, если почти все товары, которые есть в магазине, производятся в России. Кроме того, сложно расплатиться картой. Принимают в основном только "МИР", иногда онлайн-перевод, но зато в ходу рубль. Это очень важный положительный момент, так как обмен валюты, как в других странах, может "съесть" до 25% от номинальной стоимости.- А можно сравнить Абхазию с Турцией?- Сравнить трудно – разве только в том, что море и тут, и там. В отношении сервиса и туристической инфраструктуры Абхазия и Турция – это небо и земля. Однако, отдых в Турции сейчас значительно подорожал, прошли те времена, когда туда можно было съездить за 80-100 тысяч рублей. Сейчас цены увеличились вдвое. В Абхазии цены тоже выросли, но меньше, процентов на 30% по сравнению с прошлым сезоном. Сегодня средняя цена ночи бронирования в зависимости от курорта от 2800 до 3500 рублей.- Как вы считаете, какие виды отдыха стоит развивать в Абхазии?- В основном активный отдых – джипинг, рафтинг, горные походы, в том числе верховые. Возможно, было бы интересно организовать квестовые туры по горам и заброшенным строениям, но, во-первых, это удовольствие не для всех. Во-вторых, не совсем понятно, в какие строения можно заходить, а в какие – нельзя. Это уже вопрос использования частной собственности. Конечно, стоит больше развивать морской туризм, а также деловой, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий. Лечебный туризм дал бы Абхазии дополнительных платежеспособных гостей, но для этого необходимо восстанавливать курортную инфраструктуру.- Что вы могли бы посоветовать тем, кто хочет приехать к нам на отдых?- Если вы решили провести отпуск в Абхазии, мы советуем уважать чужую культуру, вести себя разумно, появляться в купальниках только на пляжах. Стараться не ходить в одиночку по глухим местам. Следить за своими вещами на рынках и в местах скопления людей. Не оставлять дорогую технику на виду. Если вы на автомобиле – ездить безопасно, соблюдать правила, не берите пример с местных лихачей. Не злоупотребляйте острой и жирной пищей, не пейте воду из-под крана, не купайтесь там, где в море вливаются речки или замечены стоки. Лучше отойти подальше, всегда можно найти чистые и малолюдные пляжи. Возьмите с собой аптечку. После приезда приобретите карточку местного оператора сотовой связи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/rekordnye-pokazateli-ekspert-otsenil-bronirovanie-gostinits-v-abkhazii-1046136754.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/eksperty-otsenili-kak-proshel-pervyy-festival-dlya-turagentov-v-abkhazii-1045911591.html

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Алексей Шамба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102935/46/1029354694_0:0:769:768_100x100_80_0_0_e8ae1323444ff3ec9d03d2dd265940eb.jpg

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отдых в абхазии, абхазия, туристы, интервью