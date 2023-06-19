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Кем быть: самый сложный первый выбор в жизни

Кем быть: самый сложный первый выбор в жизни

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, сколько счастья может принести человеку любимая профессия, и на какие возможности стоит обратить внимание... 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T13:31+0300

2023-06-19T13:31+0300

2023-06-19T13:31+0300

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Вот и очередной учебный год за плечами. Кого-то из учащихся ждет переход в следующий класс, а кто-то окончил школу. И вот последним предстоит сделать очень ответственный шаг. Нужно сделать выбор. Выбрать не просто учебное заведение, в котором он хочет продолжить обучение, а найти свое место, свою профессию.SputnikЕсли спросить меня, что такое счастье, я не рискну дать полноценный всеобъемлющий ответ. Но я абсолютно точно знаю, что одним из оттенков счастья является профессия, которую ты любишь. Которая доставляет тебе удовольствие, раскрывает твой потенциал. И, куда же без этого, приносит достойный заработок.Оценить силы и взвесить шансыА будешь ли ты в этой самой профессии, зависит, во многом, от тебя самого. Какого-то проверенного действенного алгоритма действий, чтобы встать именно на свою стезю, наверное, нет. Приходится слишком часто полагаться на интуицию и аналогии. В этой ситуации медвежью услугу в погоне за престижем вуза или будущей специальности могут оказать родители. Возможно, с этим связано то, что у нас огромное количество дипломированных специалистов – юристов, экономистов, международников. Папам и мама очень хочется, чтобы их сын стал прокурором, судьей, следователем, министром, послом. Эта ниша в трудоустройстве забита доверху. По своему опыту могу сказать, что, к примеру, устроиться на работу в правоохранительную систему очень сложно. Основной костяк коллективов – молодежь, а ветераны не "спешат" уходить с руководящих позиций на пенсию. Соответственно, вакансии высвобождаться будут еще нескоро.Исходя из своего родительского опыта, могу сказать, что надо стараться просто помочь, в нужный момент поддержать, разъяснить детям, что и как их ждет. Не настаивая, оставив им большой маневр для выбора профессии. К сожалению, нередко бывает так, что весьма одаренные дети не могут пойти в тот вуз, которого заслуживают по своим данным и способностям. Не могут, в том числе по семейным обстоятельствам, из-за отсутствия у родителей возможности оплатить учебу. В этом случае государство должно проявлять интерес и заботу. От этого зависит во многом наше будущее.Думать о будущем, а не тешить амбицииНеблагодарное это дело – давать советы, но если исходить из того, что у нас маленькая страна и, соответственно, спектр востребованных профессий ограничен, молодежи надо думать о том, чтобы выбирать именно те перспективные направления, которые крайне необходимы у нас. Я бы порекомендовал строительство, архитектуру, высокие технологии, специалистов в вычислительной технике, ветеринарию.Немаловажную роль всегда занимало среднее специальное образование. Техникумы, ПТУ, где можно получить вполне прикладную профессию, которая будет и востребована, и хорошо оплачиваема, у нас считаются почему-то непрестижными. И именно поэтому очень сложно найти толковых квалифицированных электриков, монтажников, слесарей, сантехников и так далее. Достаточно пробежаться по большому количеству объявлений, где ищут именно таких специалистов. Любая профессия престижна! Амбиции – в сторону!Иногда я ловлю себя на мысли о том, что, если бы мне представилась гипотетическая возможность начинать свою трудовую биографию снова, скорее всего, я пошел бы другим путем. Просто исходя из того, что за много лет непрерывного стажа то самое удовольствие от работы я получал всего семь-восемь лет.Желаю всем выпускникам сделать правильный выбор и найти свое место в этой непростой жизни. В этом вам точно понадобится удача. Пусть она сопутствует вам в этом сложном периоде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/zavershen-pervyy-otborochnyy-etap-kvotnoy-kampanii-dlya-abiturientov-iz-abkhazii-1045960874.html

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