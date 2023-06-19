https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/rossiyskie-voyska-unichtozhili-mesta-khraneniya-voennoy-tekhniki-vsu-1046416759.html
Российские войска уничтожили места хранения военной техники ВСУ
Российские войска уничтожили места хранения военной техники ВСУ
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T18:52+0300
2023-06-19T18:52+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Вооруженные силы России в ночь с 18 на 19 июня нанесли высокоточный удар по местам хранения военной техники ВСУ, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что наиболее активные попытки наступления ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях. На Южно-Донецком были отражены три атаки на Времевском выступе – там уничтожен танк, 12 боевых бронированных машин, боевая машина разграждения иностранного производства – и две атаки в районе Малой Токмачки. Общие потери противника на этом направлении составили более ста военнослужащих, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.На Донецком направлении российские войска отразили четыре атаки в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки – за сутки ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.На Купянском направлении была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, за сутки Киев потерял до 45 солдат, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab".На Красно-Лиманском направлении за сутки была пресечена деятельность трех диверсионных групп, уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении в течение суток уничтожено более 40 бойцов ВСУ, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, поражены два артиллерийских склада – 1513-й артиллерийской базы боеприпасов и 65-й механизированной бригады.Средствами ПВО России сбит вертолет Ми-8, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 14 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-odnomu-iz-tsentrov-prinyatiya-resheniy-vsu-1046383674.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили места хранения военной техники ВСУ
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik.
Вооруженные силы России в ночь с 18 на 19 июня нанесли высокоточный удар по местам хранения военной техники ВСУ, сообщает
Министерство обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что наиболее активные попытки наступления ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях. На Южно-Донецком были отражены три атаки на Времевском выступе – там уничтожен танк, 12 боевых бронированных машин, боевая машина разграждения иностранного производства – и две атаки в районе Малой Токмачки. Общие потери противника на этом направлении составили более ста военнослужащих, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.
На Донецком направлении российские войска отразили четыре атаки в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки – за сутки ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.
На Купянском направлении была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, за сутки Киев потерял до 45 солдат, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab".
На Красно-Лиманском направлении за сутки была пресечена деятельность трех диверсионных групп, уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожено более 40 бойцов ВСУ, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, поражены два артиллерийских склада – 1513-й артиллерийской базы боеприпасов и 65-й механизированной бригады.
Средствами ПВО России сбит вертолет Ми-8, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 14 украинских беспилотников.