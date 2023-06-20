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Гагра вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в июле
Гагра вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в июле
Гагра заняла предпоследнюю, девятую строчку в списке, уступив курортам Краснодарского края, Крыма и Петербургу. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T18:18+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Гагра вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в июле, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Первыми в рейтинге самых популярных июльских курортов стали Сочи и Анапа - их бронировали 23 и 12% туристов соответственно. "Бронза" досталась северной столице - Санкт-Петербург в качестве места отдыха выбрали 6% путешественников. Самыми бюджетными направлениями стали Ейск и Феодосия - отдых там в среднем обойдется в 3028 рублей за ночь. Самым дорогим городом для отдыха стала Ялта - забронировать жилье там можно в среднем за 4473 рубля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/gims-rasskazala-o-podgotovke-plyazhey-k-otkrytiyu-kupalnogo-sezona-1046422853.html
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Гагра вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в июле
18:18 20.06.2023 (обновлено: 20:29 20.06.2023)
Гагра заняла предпоследнюю, девятую строчку в списке, уступив курортам Краснодарского края, Крыма и Петербургу.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Гагра вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в июле, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Абхазский курорт занял девятую строчку в списке, в среднем, ночь в Гагре обойдется путешественникам в 4084 рубля.
Первыми в рейтинге самых популярных июльских курортов стали Сочи и Анапа - их бронировали 23 и 12% туристов соответственно. "Бронза" досталась северной столице - Санкт-Петербург в качестве места отдыха выбрали 6% путешественников.
Самыми бюджетными направлениями стали Ейск и Феодосия - отдых там в среднем обойдется в 3028 рублей за ночь. Самым дорогим городом для отдыха стала Ялта - забронировать жилье там можно в среднем за 4473 рубля.