https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-iyule-1046431685.html

Гагра вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в июле

Гагра вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в июле

Гагра заняла предпоследнюю, девятую строчку в списке, уступив курортам Краснодарского края, Крыма и Петербургу. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T18:18+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Гагра вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в июле, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Первыми в рейтинге самых популярных июльских курортов стали Сочи и Анапа - их бронировали 23 и 12% туристов соответственно. "Бронза" досталась северной столице - Санкт-Петербург в качестве места отдыха выбрали 6% путешественников. Самыми бюджетными направлениями стали Ейск и Феодосия - отдых там в среднем обойдется в 3028 рублей за ночь. Самым дорогим городом для отдыха стала Ялта - забронировать жилье там можно в среднем за 4473 рубля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/gims-rasskazala-o-podgotovke-plyazhey-k-otkrytiyu-kupalnogo-sezona-1046422853.html

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