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https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/gosduma-odobrila-rassledovanie-prestupleniy-kieva-protiv-detey-1046426692.html
Госдума одобрила расследование преступлений Киева против детей
Госдума одобрила расследование преступлений Киева против детей
Документ будет направлен на рассмотрение верхней палаты Федерального Собрания – Совета Федерации. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T14:56+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Государственная дума России одобрила постановление о парламентском расследовании преступлений украинского режима против несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.Согласно постановлению, будет создана специальная комиссия, в которую войдут 13 представителей нижней палаты Федерального собрания, в том числе глава комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.В качестве сопредседателя комиссии от Госдумы выдвинули вице-спикера Анну Кузнецову.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/prezident-spravedlivoy-pomoschi-doktora-lizy-nazvala-svo-pravozaschitnoy-operatsiey-1046292216.html
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Госдума одобрила расследование преступлений Киева против детей

14:56 20.06.2023 (обновлено: 15:03 20.06.2023)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
Москва во время режима повышенной готовности из-за коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Документ будет направлен на рассмотрение верхней палаты Федерального Собрания – Совета Федерации.
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Государственная дума России одобрила постановление о парламентском расследовании преступлений украинского режима против несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно постановлению, будет создана специальная комиссия, в которую войдут 13 представителей нижней палаты Федерального собрания, в том числе глава комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В качестве сопредседателя комиссии от Госдумы выдвинули вице-спикера Анну Кузнецову.
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