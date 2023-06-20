https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/gosduma-odobrila-rassledovanie-prestupleniy-kieva-protiv-detey-1046426692.html

Госдума одобрила расследование преступлений Киева против детей

Госдума одобрила расследование преступлений Киева против детей

Документ будет направлен на рассмотрение верхней палаты Федерального Собрания – Совета Федерации. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T14:56+0300

2023-06-20T14:56+0300

2023-06-20T15:03+0300

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0f/1030538224_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_0e1b13c2ac715875dd62a572440e6a34.jpg

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Государственная дума России одобрила постановление о парламентском расследовании преступлений украинского режима против несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.Согласно постановлению, будет создана специальная комиссия, в которую войдут 13 представителей нижней палаты Федерального собрания, в том числе глава комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.В качестве сопредседателя комиссии от Госдумы выдвинули вице-спикера Анну Кузнецову.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/prezident-spravedlivoy-pomoschi-doktora-lizy-nazvala-svo-pravozaschitnoy-operatsiey-1046292216.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости