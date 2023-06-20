https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/meropriyatiya-posvyaschennye-uchastnitsam-ovna-proshli-v-gudaute-1046431498.html

Мероприятия, посвященные участницам ОВНА, прошли в Гудауте

Мероприятия, посвященные участницам ОВНА, прошли в Гудауте

В Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии открылась выставка “Женщина в военной форме”, на которой представлено более 200 фотографий с участницами... 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T17:36+0300

2023-06-20T17:36+0300

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Мероприятия, посвященные участницам Отечественной войны народа Абхазии, прошли в Гудауте во вторник, 20 июня.Затем в Доме культуры открылся вечер памяти. Организатор мероприятия, директор музея Гугуца Джикирба отметила, что вклад женщин в победу в Отечественной войне народа Абхазии до сих пор оценен не в полной мере."Когда началась Отечественная война народа Абхазии, в Гудауте собрались женщины со всех районов, женщины, которые встали рядом со своими братьями, женщины в военной форме. Ваш подвиг и сегодня не оценен в полной мере. Женщины-героини, женщины-спасительницы. Мы смогли составить список из 214 участниц войны, но это неполный список, на мой взгляд. 24 женщины из числа воевавших погибли на полях", – сказала она.Ветеран войны Лариса Тарба подчеркнула, насколько важно помнить всех защитников Абхазии, сложивших головы на войне."Вы войдете в историю как женщины-герои, которые принесли победу нашей стране. Когда агрессор напал, вы, не задумываясь, встали рядом со своими братьями. 24 женщины погибли во время войны. О них очень трудно говорить, они тоже хотели дожить до сегодняшнего дня. Многие умерли после войны от полученных ранений. Пусть никто никогда не забывает о них. Человек живет памятью, если нет памяти, то нет и человека", – отметила Тарба.Заместитель главы администрации Гудауты Валерий Авидзба поблагодарил всех участниц войны за проявленную храбрость и спасенные жизни."Говорят, когда у женщины погибает брат, под ее ногами горит земля. Вы, не выбирая никого, отнеслись ко всем нам, как к родным братьям. Низкая память всем погибшим на войне. Вы – настоящие герои, это мое убеждение", – сказал Авидзба.На вечере памяти также выступили актеры, певцы абхазской эстрады, вокальные и хореографические ансамбли.После концерта в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии открылась выставка "Женщина в военной форме", на которой представлено более 200 фотографий участниц войны.В рамках выставки художник Игорь Смыр представил общественности макет мемориального комплекса "Ангелы Победы", который планируют поставить в Эшере, на возвышенности недалеко от поста ГАИ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/agara-vystavka-pamyati-pogibshikh-zaschitnikov-abkhazii-otkrylas-v-gudaute-1041828953.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/bolee-1900-chelovek-ostayutsya-propavshimi-bez-vesti-posle-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-1044650725.html

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