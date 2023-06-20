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Парламентский комитет выступил против изменения границ нацпарка "Кодорское ущелье"
Парламентский комитет выступил против изменения границ нацпарка "Кодорское ущелье"
Ранее Кабинет министров Абхазии принял постановление об уменьшении территории нацпарка более чем на 16 тысяч гектаров в связи с лесозаготовкой и проживанием... 20.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Члены парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии выступили против изменения границ национального парка "Кодорское ущелье". Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания.Кроме того, он отметил недостаточно активную деятельность органов лесной отрасли, указал на необходимость полной отмены лесозаготовок и принятия нормативно-правовых актов о придании лесной территории особого статуса.По итогам обсуждения рекомендацию не одобрять постановление правительства вынесут на обсуждение на следующей сессии Парламента.В расширенном заседании комитета также принимали участие глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава, академик Сергей Бебия, начальник Госуправления лесного хозяйства Анзор Ашхацава и директор научно-исследовательской лесной опытной станции Виталий Лейба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/pomoch-prirode-vosstanovitsya-kak-spasti-samshit-v-pitsundo-myusserskom-zapovednike-1046382553.html
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Парламентский комитет выступил против изменения границ нацпарка "Кодорское ущелье"
12:34 20.06.2023 (обновлено: 12:59 20.06.2023)
Ранее Кабинет министров Абхазии принял постановление об уменьшении территории нацпарка более чем на 16 тысяч гектаров в связи с лесозаготовкой и проживанием людей на этих территориях.
СУХУМ, 20 июн – Sputnik.
Члены парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии выступили против изменения границ национального парка "Кодорское ущелье". Об этом сообщает
пресс-служба Национального Собрания.
По мнению председателя комитета Тимура Бейя, лесозаготовка на территории нацпарка недопустима.
Кроме того, он отметил недостаточно активную деятельность органов лесной отрасли, указал на необходимость полной отмены лесозаготовок и принятия нормативно-правовых актов о придании лесной территории особого статуса.
По итогам обсуждения рекомендацию не одобрять постановление правительства вынесут на обсуждение на следующей сессии Парламента.
В расширенном заседании комитета также принимали участие глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава, академик Сергей Бебия, начальник Госуправления лесного хозяйства Анзор Ашхацава и директор научно-исследовательской лесной опытной станции Виталий Лейба.