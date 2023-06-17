https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/pomoch-prirode-vosstanovitsya-kak-spasti-samshit-v-pitsundo-myusserskom-zapovednike-1046382553.html

Помочь природе восстановиться: как спасти самшит в Пицундо-Мюссерском заповеднике

Помочь природе восстановиться: как спасти самшит в Пицундо-Мюссерском заповеднике

В 2012 году самшитовая огневка попала в Абхазию из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал растения, в... 17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T13:30+0300

2023-06-17T13:30+0300

2023-06-17T13:30+0300

в абхазии

самшит

борьба с самшитовой огневкой

пицунда

абхазия

экологи

экология

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Спустя десять лет в Пицундо-Мюссерском заповеднике ученые обнаружили, что самшит возрождается.О том, что нужно сделать, чтобы сохранить растения, рассказал в эфире радио Sputnik заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия.SputnikОбщая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, сегодня составляет около 500 гектаров. Это в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.В 2012 году вредитель попал в республику из Сочи. За несколько лет было уничтожено около 95% самшитовых лесов страны. Практически полностью эндемик был уничтожен в Пицундо-Мюссерском заповеднике. Ученые не давали шанса на восстановление природы, но спустя 10 лет после утраты уникальных лесов, в заповеднике обнаружили подросток самшита.Сейчас, по словам Кирия, ученым предстоит изучить, в каком количестве возрождается эндемик, сколько саженцев условно на квадратный гектар заповедника. Для того, чтобы это сделать, ученым потребуется человеческий ресурс. Сейчас прорабатывается вопрос о привлечении студентов-биологов из Абхазского госуниверситета.Нужен заборДля сохранения возрождающегося самшита от человеческого влияния сейчас необходимо сделать полноценную ограду в Пицундо-Мюссерском заповеднике. По словам эколога, сейчас на эту территорию беспрепятственно могут проникать и люди, и крупно-рогатый скот, которые вытаптывают самшит. А это плохо отразится на восстановление природы.По словам эколога, если спасти тот подросток, который сейчас есть, то уже через пять лет можно получить самшитовый подлесок. О полноценном лесе пока говорить не приходится - самшит медленно растущий вид, его годовой прирост может не превышает нескольких сантиметров.“Но при должной охране, в среднесрочной перспективе мы можем надеяться на прирост до самшитового подлеска. И чтобы этого достичь, конечно же, нужно сохранить этот запас семян, которые есть в почве. И поэтому вопрос ограждения территории - один из ключевых в решении вопроса", - добавил Кирия.Бабочка осталасьОстается актуальной и угроза со стороны самшитовой огневки, которая никуда не исчезла. Еще в мае вредитель вновь появился в Рицинском реликтовом национальном парке. Территория была обработана инсектицидами. Но бороться с бабочкой придется еще долго, так как пока сохраняется кормовая база для насекомого, оно никуда не денется.Эффект от борьбы с самшитовой огневкой есть. Но при условий, что территория будет обрабатываться инсектицидами каждый раз, когда фиксируется бабочка.“От момента лета бабочки до рождения гусеницы есть определенный период - порядка 10 дней - двух недель - в течение которых нужно проводить полную химическую обработку, чтобы минимизировать ущерб. Ежегодно необходимо устанавливать феромонные ловушки в местах, где произрастает самшит для более детального отслеживания момента, когда бабочка начинает лететь. В среднем самшитовая огневка дает два поколения в год - июль и август-сентябрь. Но в этом году зафиксирован более ранний лет бабочки - конец мая. Возможно это климатический фактор - более мягкая зима”, - отметил Кирия.По мнению ученого, вредитель уже стал частью экосистемы Абхазии, полностью уничтожить его не удастся. Однако должно пройти определенное время, чтобы в природе появились его естественные враги. И тогда огневка не будет наносить такой урон абхазскому самшиту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/samshitovaya-ognevka-vnov-poyavilas-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1046065769.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/takie-obstoyatelstva-kiriya-o-sostoyanii-samshita-v-abkhazii-1046369341.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/ograzhdenie-dlya-zaschity-molodogo-samshita-postroyat-v-pitsunde-1045334203.html

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самшит, борьба с самшитовой огневкой, пицунда, абхазия, экологи, экология