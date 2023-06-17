https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/pomoch-prirode-vosstanovitsya-kak-spasti-samshit-v-pitsundo-myusserskom-zapovednike-1046382553.html
Помочь природе восстановиться: как спасти самшит в Пицундо-Мюссерском заповеднике
Помочь природе восстановиться: как спасти самшит в Пицундо-Мюссерском заповеднике
В 2012 году самшитовая огневка попала в Абхазию из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал растения, в... 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T13:30+0300
2023-06-17T13:30+0300
2023-06-17T13:30+0300
в абхазии
самшит
борьба с самшитовой огневкой
пицунда
абхазия
экологи
экология
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Спустя десять лет в Пицундо-Мюссерском заповеднике ученые обнаружили, что самшит возрождается.О том, что нужно сделать, чтобы сохранить растения, рассказал в эфире радио Sputnik заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия.SputnikОбщая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, сегодня составляет около 500 гектаров. Это в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.В 2012 году вредитель попал в республику из Сочи. За несколько лет было уничтожено около 95% самшитовых лесов страны. Практически полностью эндемик был уничтожен в Пицундо-Мюссерском заповеднике. Ученые не давали шанса на восстановление природы, но спустя 10 лет после утраты уникальных лесов, в заповеднике обнаружили подросток самшита.Сейчас, по словам Кирия, ученым предстоит изучить, в каком количестве возрождается эндемик, сколько саженцев условно на квадратный гектар заповедника. Для того, чтобы это сделать, ученым потребуется человеческий ресурс. Сейчас прорабатывается вопрос о привлечении студентов-биологов из Абхазского госуниверситета.Нужен заборДля сохранения возрождающегося самшита от человеческого влияния сейчас необходимо сделать полноценную ограду в Пицундо-Мюссерском заповеднике. По словам эколога, сейчас на эту территорию беспрепятственно могут проникать и люди, и крупно-рогатый скот, которые вытаптывают самшит. А это плохо отразится на восстановление природы.По словам эколога, если спасти тот подросток, который сейчас есть, то уже через пять лет можно получить самшитовый подлесок. О полноценном лесе пока говорить не приходится - самшит медленно растущий вид, его годовой прирост может не превышает нескольких сантиметров.“Но при должной охране, в среднесрочной перспективе мы можем надеяться на прирост до самшитового подлеска. И чтобы этого достичь, конечно же, нужно сохранить этот запас семян, которые есть в почве. И поэтому вопрос ограждения территории - один из ключевых в решении вопроса", - добавил Кирия.Бабочка осталасьОстается актуальной и угроза со стороны самшитовой огневки, которая никуда не исчезла. Еще в мае вредитель вновь появился в Рицинском реликтовом национальном парке. Территория была обработана инсектицидами. Но бороться с бабочкой придется еще долго, так как пока сохраняется кормовая база для насекомого, оно никуда не денется.Эффект от борьбы с самшитовой огневкой есть. Но при условий, что территория будет обрабатываться инсектицидами каждый раз, когда фиксируется бабочка.“От момента лета бабочки до рождения гусеницы есть определенный период - порядка 10 дней - двух недель - в течение которых нужно проводить полную химическую обработку, чтобы минимизировать ущерб. Ежегодно необходимо устанавливать феромонные ловушки в местах, где произрастает самшит для более детального отслеживания момента, когда бабочка начинает лететь. В среднем самшитовая огневка дает два поколения в год - июль и август-сентябрь. Но в этом году зафиксирован более ранний лет бабочки - конец мая. Возможно это климатический фактор - более мягкая зима”, - отметил Кирия.По мнению ученого, вредитель уже стал частью экосистемы Абхазии, полностью уничтожить его не удастся. Однако должно пройти определенное время, чтобы в природе появились его естественные враги. И тогда огневка не будет наносить такой урон абхазскому самшиту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/samshitovaya-ognevka-vnov-poyavilas-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1046065769.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/takie-obstoyatelstva-kiriya-o-sostoyanii-samshita-v-abkhazii-1046369341.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/ograzhdenie-dlya-zaschity-molodogo-samshita-postroyat-v-pitsunde-1045334203.html
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самшит, борьба с самшитовой огневкой, пицунда, абхазия, экологи, экология
самшит, борьба с самшитовой огневкой, пицунда, абхазия, экологи, экология
Помочь природе восстановиться: как спасти самшит в Пицундо-Мюссерском заповеднике
В 2012 году самшитовая огневка попала в Абхазию из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал растения, в котором было это насекомое. Вредитель уничтожил около 95% самшитовых лесов Абхазии.
Спустя десять лет в Пицундо-Мюссерском заповеднике ученые обнаружили, что самшит возрождается.
О том, что нужно сделать, чтобы сохранить растения, рассказал в эфире радио Sputnik заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия.
Общая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, сегодня составляет около 500 гектаров. Это в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.
В 2012 году вредитель попал в республику из Сочи. За несколько лет было уничтожено около 95% самшитовых лесов страны. Практически полностью эндемик был уничтожен в Пицундо-Мюссерском заповеднике. Ученые не давали шанса на восстановление природы, но спустя 10 лет после утраты уникальных лесов, в заповеднике обнаружили подросток самшита.
“В ходе нашего небольшого экспедиционного осмотра одного из лесничеств Пицундо-Мюссерского заповедника мы обнаружили большое количество подроста самшита. Самшит разного возраста, там были саженцы, которым 1-2 года, некоторым 3-4 и так далее. Это для нас было не новостью, мы знали, что где-то происходит подрост, но в таком количестве на такой небольшой площади обнаружить не ожидали. Я был приятно удивлен. Мы поделились своей работой в социальных сетях. Мне кажется, важно донести эту информацию до широкого круга людей. Самшит практически полностью был уничтожен, и вот маленькая надежда на то, что самшитовые леса возродятся. А наша задача - сконцентрироваться на поддержке этих территории”, - подчеркнул он.
Сейчас, по словам Кирия, ученым предстоит изучить, в каком количестве возрождается эндемик, сколько саженцев условно на квадратный гектар заповедника. Для того, чтобы это сделать, ученым потребуется человеческий ресурс. Сейчас прорабатывается вопрос о привлечении студентов-биологов из Абхазского госуниверситета.
Нужен забор
Для сохранения возрождающегося самшита от человеческого влияния сейчас необходимо сделать полноценную ограду в Пицундо-Мюссерском заповеднике. По словам эколога, сейчас на эту территорию беспрепятственно могут проникать и люди, и крупно-рогатый скот, которые вытаптывают самшит. А это плохо отразится на восстановление природы.
“У Пицундо-Мюссерского заповедника существует целый ряд проблем, связанных с охраной. Это и отсутствие полноценного ограждения вокруг этих территории, и выгул скота на этих территориях, и туристический приезд, и заготовка отпавшей древесины в этих местах. То есть много технических вопросов, которые надо решать для того, чтобы сохранить тот подрос, который есть”, - подчеркнул Кирия.
По словам эколога, если спасти тот подросток, который сейчас есть, то уже через пять лет можно получить самшитовый подлесок. О полноценном лесе пока говорить не приходится - самшит медленно растущий вид, его годовой прирост может не превышает нескольких сантиметров.
“Но при должной охране, в среднесрочной перспективе мы можем надеяться на прирост до самшитового подлеска. И чтобы этого достичь, конечно же, нужно сохранить этот запас семян, которые есть в почве. И поэтому вопрос ограждения территории - один из ключевых в решении вопроса", - добавил Кирия.
Бабочка осталась
Остается актуальной и угроза со стороны самшитовой огневки, которая никуда не исчезла. Еще в мае вредитель вновь появился в Рицинском реликтовом национальном парке. Территория была обработана инсектицидами. Но бороться с бабочкой придется еще долго, так как пока сохраняется кормовая база для насекомого, оно никуда не денется.
Эффект от борьбы с самшитовой огневкой есть. Но при условий, что территория будет обрабатываться инсектицидами каждый раз, когда фиксируется бабочка.
“От момента лета бабочки до рождения гусеницы есть определенный период - порядка 10 дней - двух недель - в течение которых нужно проводить полную химическую обработку, чтобы минимизировать ущерб. Ежегодно необходимо устанавливать феромонные ловушки в местах, где произрастает самшит для более детального отслеживания момента, когда бабочка начинает лететь. В среднем самшитовая огневка дает два поколения в год - июль и август-сентябрь. Но в этом году зафиксирован более ранний лет бабочки - конец мая. Возможно это климатический фактор - более мягкая зима”, - отметил Кирия.
По мнению ученого, вредитель уже стал частью экосистемы Абхазии, полностью уничтожить его не удастся. Однако должно пройти определенное время, чтобы в природе появились его естественные враги. И тогда огневка не будет наносить такой урон абхазскому самшиту.